《龙珠超：布罗利》——超级赛亚人热战・烈战・超激战

许多年前, 赛亚人种族覆灭于宇宙霸主弗利萨之手。这个曾经一度非常强大的战斗民族几乎全部灭绝, 只有极少数人得以幸免。这场灾难性事件让每个幸存者各自走上了所有赛亚人所追求的力量之路。卡卡罗特, 即我们所知道的孙悟空, 现在作为地球的保护者, 过着相对平静的生活。贝吉塔王子, 以前是个冷酷无情的雇佣兵, 如今也安顿下来生活在地球上。多年来, 两人打败了许多具有挑战性的敌人, 但他们最大的对手还没有现身。另一位幸存的赛亚人布罗利, 和他的父亲巴拉卡斯一起被招募加入了弗利萨军团。巴拉卡斯誓死要向贝吉塔复仇, 因为当年他们父子俩正是被贝吉塔的父亲驱逐流放的。面对布罗利无限爆发的战斗力, 悟空和贝吉塔这次能否战胜他们的新敌人？究竟如何才能取胜呢？

《龙珠超：布罗利》是龙珠系列的第20部电影。也是第一部由《龙珠超》动漫系列衍生的剧场版。这部电影的故事背景设定在电视动画力之大会篇之后, 被视为官方剧场版系列的一部分。主要是由于该系列原著作者鸟山明的参与, 他担任编剧为该片撰写了剧本。新剧本重新设计了最初由小山高生创作, 并且之前已经在三部《龙珠Z》电影中登场亮相的反派布罗利。这个角色的背景完全被鸟山明改写, 而且还与赛亚人的灭绝息息相关。同时还融入了一些《龙珠负》漫画的故事元素。影片由长峰达也执导, 新谷直大担任动画导演, 小仓一男担任美术设计。

布罗利

尽管《龙珠超：布罗利》早在2018年12月14日就开始在日本上映, 但直到 2019年5月24日, 才登陆内地影院。自上映以来, 这部电影在全球范围内接连打破记录。2019年1月16日美国首映当天就获得了超过 7 0 0万美元的票房收入, 还在世界各地打破了类似的纪录。

《龙珠超：布罗利》的映前营销推广非常成功。其最初的主要卖点是电影首支预告片中展示的流畅动画以及悟空恢复原版龙珠漫画造型的新设计。在经历了动画制作粗糙的《龙珠超》系列之后, 龙珠迷都迫不及待想要看看这次剧场版的改进会有多大, 以及这些变化对于整个龙珠系列又意味着什么。而当宣布布罗利将担任主要对手时, 粉丝们的热情无疑被彻底点燃了。

布罗利变身形态

这显然是一套目的性很明确的营销策略, 只用引入一个角色就能招来了大批粉丝, 何乐而不为呢。尽管这个角色被鸟山明全面改造翻新, 但除了提升动画制作水准之外, 《龙珠超：布罗利》还做了很多其他方面的创新。不仅进一步丰富了赛亚人的历史传说, 而且很融洽地融入到了叙事中。可以说, 整个故事都建立在悟空和贝吉塔的身世之上。

虽然说到底这还是一部很典型的龙珠电影, 不会出现夸张的戏剧性或者复杂的两难困境, 但在这场大乱斗中依然有许多精彩人物瞬间会让人惊喜不已。而且这些精彩时刻并不局限于老牌的龙珠角色。事实上, 《龙珠超：布罗利》的叙事核心就是布罗利。在影片后半部分, 如果你突然发现自己希望布罗利能在与悟空和贝吉塔的激烈战斗中幸存下来, 不必大惊小怪。这恰恰说明鸟山明对这个角色的塑造非常出色, 赋予了他前所未有的深度。即使是新角色奇拉伊和雷莫 (弗利萨军团的雇佣兵) 也很抢镜头, 对于本就很庞大的角色阵容来说, 这两个新丁也可谓是颇受欢迎的补充。

《龙珠超：布罗利》角色一览

《龙珠超：布罗利》中展现的2D 动画简直令人惊叹。细腻的动画设计呈现出了很多精彩的表情细节和角色表演。而且, 正是在动作场景中, 动画得以真正大放光彩, 流畅的动作和一流的武打编排也充分结合了每个角色的超能力。其中还包括一些独特的摄影镜头, 如在和悟空战斗时以布罗利的视角呈现的 POV镜头, 以及电影快速从过去推进到现在的绚丽过渡镜头 (简要回顾了龙珠系列之前一些的重要场景)。

值得注意的是, 《龙珠超：布罗利》的喜剧成分也格外突出 (据说还被剪掉了不少), 幽默搞笑和动作戏一样密集, 而且忠实于鸟山明的漫画风格。其中一些笑点来自于常见的戏谑胡闹, 还有一些则出现在意想不到的地方。弗利萨在电影中也有一些特别有趣的时刻, 而且令人捧腹的同时依然流露出他阴险卑鄙的本性。

弗利萨

最令人意想不到的是, 这部电影竟然将原本许多龙珠迷讨厌的一个反派角色变成了大家的新宠儿。与以前那些无关紧要、独立成篇的龙珠电影不同, 《龙珠超：布罗利》似乎已经为接下来的后续发展奠定了基础。虽然这部电影中有大量粉丝向的内容 (例如布罗利的造型, 传说中的超级赛亚人4和融合角色悟吉塔的出场), 但影片并不依赖于讨好粉丝, 普通观众也可以像死忠粉一样享受这部电影。

如果你对龙珠一无所知, 期待通过这部电影有所了解, 我建议你打消这个念头。因为虽然影片前半个小时的铺垫确实提供了一些故事背景, 但想要以此来了解龙珠还是远远不够的。

不过, 如果你是龙珠漫画、动画或者游戏的粉丝, 那么我无需再做推荐。只管去看这部电影。越快越好。【 电影角 】系头条号签约作者