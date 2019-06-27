系列最差！《玩具总动员4》的两大缺憾

《玩具总动员4》现已在全球影院上映,尽管毫不意外影迷们对于在《玩具总动员3》为这些玩具留下了令人满意的圆满结局之后过了将近十年,皮克斯又上映一部新续集的做法持怀疑态度,但出乎意料的是这部迟来的续集竟然赢得了普遍好评。

事实上,无论你是该系列的铁杆粉丝还是一个普通的观众,都不可否认《玩具总动员4》难以置信地延续了该系列的高水准,使《玩具总动员》系列当仁不让地成为了当下最优秀、品质最一致的电影"四部曲"。

虽然在想象力和创新方面没有达到前几部的高度,但这部续集也绝非许多人所预料的投机圈钱之作,对于极具创意、极具感染力、极具娱乐性的整个系列而言,也说得上是一部不容错过的新篇章。

尽管皮克斯称《玩具总动员4》才是系列终章,似乎真的打算就此完结,但如果再过个十年二十年又冒出一个《玩具总动员5》,应该也不会有人意外。

不过,就这次的《玩具总动员4》而言,依旧不坠该系列长期以来的优良口碑,既机智巧妙又充满乐趣,而且所有年龄段的观众都会有所共鸣...

下面具体来说说这部续作的不足之处...

2. 大部分老玩具都被冷落了

与前几部相比,《玩具总动员4》最大的优势之一就是更加关注于胡迪(汤姆·汉克斯配音)的个人故事,从而使这部电影产生了意想不到的亲密感。

但是,由此带来了一个很大的负面影响,其他在前几部电影中普遍活跃的大部分老玩具则戏份寥寥,而且从始至终他们出场的机会也很少。

相对于整个故事而言,巴斯(蒂姆·艾伦配音)的支线情节相当敷衍,而像抱抱龙(华莱士·肖恩配音)、火腿(约翰·拉岑贝格配音)、翠丝(琼·库萨克配音)和红心等主要角色,除了几个不够亮眼的时刻外,也都没有太多存在感。

不过,考虑到蛋头先生的配音演员唐·里克斯在电影录制开始之前就已经过世了,这个问题也就没必要细究了。

尽管如此,如果剧本能够在所有角色之间找到一个更为巧妙的平衡点,那么一定会大有改善。

1. 系列最差(但仍然很棒)

基本不出所料,《玩具总动员4》绝对是迄今为止四部电影中最差的,当然也因为这个系列本就是行业标杆,而且前几部影片持续保持高水准。

因此,尽管《玩具总动员4》在情绪感染力、故事巧妙性或纯粹的创造性等方面不足以与前几部相媲美,但还是努力做到了传承与创新。

总之,如果你依然希望看到一部像前三部那样精彩绝伦的电影的话,那么结果你可能会发现《玩具总动员4》有点让你无动于衷。

当然,那些觉得没必要继续拍续集的影迷们看过之后大概也会觉得这部电影缺乏吸引力,但是尽管在整个系列中垫底,《玩具总动员4》基本上仍然保留着该系列之所以深受喜爱的所有亮点。【 电影角 】系头条号签约作者