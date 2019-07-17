《爱宠大机密2》：宠物太多果然不是什么好事

《爱宠大机密2》

《爱宠大机密2》真有点让人不知道该如何评价。首先和第一部一样,这部续集动画鲜亮生动,角色很吸引人,而且笑料也很充足。其缺陷主要在于叙事方面。当然,第一部也没有太注重故事性。但是,第一部的目标很明确:打造一部滑稽可笑的卡通片,着重制造笑话和闹剧,保持故事简单化。到了《爱宠大机密2》中,剧情变得极其简单,同时故事线索又非常分散。如果说第一部是努力把每个主角集结在一起,那么续集感觉更像是把三部短片结合在一起。试想一下卡通动物版的《撞车》。

《爱宠大机密2》中文配音阵容

由于显而易见的原因,第一部中为当家狗麦克配音的路易斯·C·K已被帕顿·奥斯瓦尔特所取代（至于中文配音为什么从何炅换成了冯绍峰就不得而知了）。麦克的主人凯蒂(艾丽·坎伯尔配音)现在已经结婚当妈,生了一个名叫利安的小男孩。一开始,续集的序幕似乎是在重复第一部的情节,只不过麦克嫉妒的对象不再是凯蒂的另一只狗杜老大(艾瑞克·斯通斯崔特配音),而换成了利安。好在,导演并不打算重复这一路线。实际上麦克很快变得相当依恋他的小主人,甚至比利安的爸妈更注重保护他。随着利安全家来到乡下度假,麦克变得特别偏执,还好农场上有一只粗俗但有趣的威尔士牧羊犬"鲁叔"(哈里森·福特配音,中文版由冯小刚配音)给他提供了一些指导帮助。他们之间的关系互动很像《城市乡巴佬》里的比利·克里斯托和杰克·帕兰斯。

角色太多，于是续集分成了三个故事？

故事再转回到纽约市,麦克的小女友啾啾(珍妮·斯蕾特配音,中文版由郭采洁配音)不小心将麦克交给她的珍贵玩具遗落到了一群猫的手中。为了找回玩具,啾啾寻求肥猫咻咻(蕾克·贝尔配音)帮忙,教她如何扮成一只无精打采、漠不关心的猫。很显然,这部电影的编剧更喜欢狗,而不喜欢猫。虽然这条支线情节最不具冒险性,无疑却是整部电影中最有趣的部分。啾啾大胆潜入养猫老太太公寓内的桥段,极其滑稽恶搞,令人捧腹不止。活泼的啾啾和嘲讽的咻咻这对组合如果能衍生出一部喜剧搭档电影,也许会很有趣。

超级英雄小白大队长

在另一条故事支线中,兔子小白(凯文·哈特配音,中文版由陈佩斯配音)如今被打扮成了超级英雄,说实话,这看起来完全像是营销部门想出的主意,目的就是为了销售更多的玩具。年初在《乐高大电影2》中为新角色随心所欲女王配音的蒂芬妮·哈迪什,在《爱宠大机密2》里则为另一个新角色西施犬黛西配音（中文版由马丽配音）。黛西招募小白去拯救一只被残忍的马戏团老板(尼克·克罗尔配音)虐待的小老虎。然而,将这只野老虎救出牢笼之后,又遇到了另一个问题——这只老虎在纽约该住在哪里呢。当然,真正的问题应该是,为什么这种危险的肉食动物没有吃掉小白或其他宠物呢?

《爱宠大机密2》显然不太可能有续集了

《爱宠大机密2》摆弄着各种各样的角色和故事情节,虽然很有趣,但也很没技巧。虽然电影只有86分钟,但因为剧情不停地从一条支线跳到另一条支线上,以至于有时候你会觉得坐立不安。虽然导演最后确实把一切都汇集在一起达到高潮,但整个过程显得杂乱无章。话虽如此,影片从始至终也确实为所有年龄段的观众提供了由衷的欢笑和暂时抛开一切烦恼的娱乐效果。描述这部电影的最好方式也许就是借用罗杰·艾伯特在《奥丽华历险记》影评中的一段话:"这部电影无伤大雅,老少皆宜,有些时候很有趣......动画看起来也不错...呃,我实在不知道该说什么了..."来评判它的价值吧!【 电影角 】系头条号签约作者