真人重拍停不下来！未来10部迪士尼经典动画改编电影前瞻





迪士尼电脑动画翻拍版《狮子王》自7月12日在中国内地抢先上映之后，只用了半个月时间全球票房就冲破了十亿美元大关，成为继漫威超级英雄电影《复仇者联盟：终局之战》、《惊奇队长》，以及另一部迪士尼经典翻拍电影《阿拉丁》之后，又一部超越十亿美元之作。

对迪士尼来说，《狮子王》还创下了另一座里程碑，今年才过了7个月，迪士尼就已经打破了自己在2016年赚进76.1亿美元的年度总票房纪录。截止7月底，迪士尼今年已抱回了76.7亿美元的全球票房。他们当然不满足止步于此，早做了长远计划打算把差不多所有受欢迎的经典动画片都制作成真人改编电影。

自蒂姆·伯顿执导的《爱丽丝梦游仙境》大卖十亿美元之后，迪士尼很快将这些计划付诸实施，到目前为止，我们已经看到了《灰姑娘》、《奇幻森林》和《美女与野兽》等一系列成功翻拍之作（更不用说像《沉睡魔咒》和《克里斯托弗·罗宾》这样的衍生改编）。据报道，在短短不到十年间，迪士尼便已靠经典动画翻拍电影赚进了70多亿美元。

但是，显然并非所有的翻拍电影都受追捧，迪士尼还必须想尽办法把每一部翻拍电影推销给那些可能觉得翻拍没必要的粉丝们。

在这么多真人改编电影中，有些很容易看到艺术上和商业上的潜力，但还有些根本让人提不起兴趣。

随着迪士尼每年上映如此多的电影，他们不得不谨慎提防观众过度饱和，避免除了他们最铁杆的粉丝之外的广泛受众出现“迪士尼疲劳”。

因此，下面针对未来的10部迪士尼真人改编电影，从最受期待的到大家都觉得没必要的，根据呼声的高低予以排名、简析。

请注意，《沉睡魔咒2》没有包括在内，因为它是一部衍生续集，而不是传统的翻拍…









10。星际宝贝

在迪士尼已宣布将要翻拍的项目中，最令人奇怪也最出人意料的大概就数类型杂糅的科幻喜剧动画《星际宝贝》了。

这也是所有已确认将要进行真人改编的迪士尼动画电影中上映时间（2002年）距离我们最近的一部，关于真人版《星际宝贝》的细节目前非常稀少，只知道《阿拉丁》制作人林暐和Jonathan Eirich确定将其拍成一部真人和CGI相结合的电影。

剧本由新人编剧迈克·范·韦斯负责，他也是还没上映的《招魂》宇宙衍生电影《驼背人》的幕后编剧。

显而易见，对于改编《星际宝贝》这样的电影来说，选迈克·范·韦斯做编剧完全是一个很奇怪的决策，而且尚没有公布任何演员或导演的信息，所以真人版《星际宝贝》现在还谈不上让人期待，仅仅是让人好奇而已。

在所有经典迪士尼电影中，选择《星际宝贝》进行真人翻拍这本就也是一项奇怪的决定。从技术的角度来看，真人版恐怕很难精准再现原版角色的形象，老实说，又有多少人会真的想看这部电影呢？









9。石中剑

尽管故事节选自亚瑟王传奇的1963版《石中剑》本身并不差，但更符合当代人品味的真人重制版无疑可以进一步对其进行改善提升。

鉴于近年来亚瑟王题材电影普遍票房亏损，真人版《石中剑》放弃影院发行，选择在迪士尼的流媒体平台Disney+上播出，显得格外有意义。

目前，《权力的游戏》编剧布莱恩·克格曼已完成了真人版《石中剑》的剧本，《28周后》导演胡安·卡洛斯·弗雷斯纳迪罗确定执导，从这两位主创来看，新版《石中剑》恐怕会比原版动画更“少儿不宜”一些了。

希望新版《石中剑》能够更接近于T.H.怀特的原著，吸引到更多的年轻人（这也意味着可能要放弃大量歌舞元素了）。

《石中剑》也是迪士尼真人改编项目中为数不多的一部得益于原版没有那么引人注目，因而可以无惧差异化、大胆改编的翻拍电影。尽管，作为一部在流媒体平台上发布的电影，《石中剑》预算可能比常规院线电影要低，但依然具有相当可观的潜力。









8。钟楼怪人

毫无疑问《钟楼怪人》在迪士尼文艺复兴十年间的诸多作品中并不起眼，但不可否认仍然是一个备受好评的动画，因此也意外得到了真人改编的机会。

真人版《钟楼怪人》由《婚外情事》编剧黄哲伦编写剧本，作曲家艾伦·曼肯和词作者斯蒂芬·施瓦茨回归再次谱写音乐（所以，新版《钟楼怪人》还是一部音乐歌舞片）。

乔什·盖德签约担任制片人，大家普遍认为他最终将会扮演主角加西莫多，感觉他确实是很完美的人选。

读过维克多·雨果原著的粉丝们肯定会希望这部真人版能够更贴近小说的黑暗风格，更迎合青少年群体，但考虑到最终不可避免的PG评级，只怕这样的期望可能大部分会落空了。

尽管如此，只要招来一个经验老到的导演，也应该能够使哥特式的场景在视觉上给人留下深刻印象，而且因为原版动画没有那么有口皆碑，所以也不必害怕毁经典了。









7。小姐与流浪汉

《小姐与流浪汉》可能不是最受欢迎的迪士尼电影，但不可否认它确实拥有迪士尼电影中最具标志性并被普遍模仿的经典一幕：两只狗共享一盘意大利面，最后吻到了一起。

新版《小姐与流浪汉》由《乐高幻影忍者大电影》导演查理·宾执导，据称将使用真狗出演，而编剧人选再次出人意料，剧本竟然由独立电影界的多面手、《电脑棋局》编导安德鲁·布加尔斯基编写。

泰莎·汤普森和贾斯汀·塞洛克斯分别为小姐与流浪汉配音，而阿什丽·詹森、本尼迪特·王、山姆·艾里奥特、加奈儿·梦奈则为其他配角狗配音，科雷西·克莱门斯和托马斯·曼则扮演人类主角。

如果不是因为这么多实力主创（尤其是布加尔斯基，他给整部电影带来一种独特的感觉）加入了该项目，这部电影很容易被看作是一部直接走网络发行的廉价圈钱之作，但是很显然，它确实有特别的东西。

布加尔斯基的加入应该可以确保新版不会仅仅是对1955部原版作品的一次照搬翻新，期待他用浓厚的讽刺意味为当下的观众重新创作一番。

另外，电影中全用真狗演出并不可信：甚至听起来很荒谬。其中一定会应用到一些数字特效，希望到时候看起来不会太拙劣。









6。匹诺曹

匹诺曹的故事超越了语言和文化，永不过时：几乎所有人都知道且喜欢这个故事。

迪士尼打算制作真人版《匹诺曹》已经有段时间了，期间换了几任导演，先是007导演萨姆·门德斯走了，然后《帕丁顿熊》导演保罗·金接手，年初他因为“家庭原因”也离开了该项目。

《奇迹男孩》编剧杰克·索恩目前重写了剧本，而迪士尼还在寻找接任导演，不过在演员方面已经确定了一个完美的人选，汤姆·汉克斯将扮演老木匠皮帕诺。

真人版《匹诺曹》的关键在基调和执行力：它需要一个具有独特电影制作理念的导演来勇敢克服经典的原版动画，因此，保罗·金最终离开了这个项目真是可惜。

如果迪士尼能找到一个有类似经验的导演来填补空白，那么我们就有充分的理由兴奋期待了。

真人版《匹诺曹》上映日期尚未公布，但即使现在找到了新的导演，在2020年底前也不可能上映。









5。白雪公主

除了在筹备以白雪公主的妹妹红玫瑰和白马王子为主角的衍生电影之外，迪士尼还将对1937年影响深远的《白雪公主》进行直接翻拍。

《火车上的女孩》艾琳·克雷斯达·威尔森负责这部电影的剧本，凭《爱乐之城》获得奥斯卡奖的歌曲作家本吉·帕塞克和贾斯廷·保罗则会为之创作新歌，不过现在还没有导演和演员的消息。

鉴于白雪公主的故事几乎大家从小耳濡目染，这次真人翻拍绝对会成为一次极致娱乐享受，而艾琳·克雷斯达·威尔森势必会赋予其更符合当下潮流的女权主义意识。

开创性的原版动画有着不可估量的影响力，真人版要超越它自然几乎是不可能的，但原版动画无疑也是最具甜美风格的迪士尼动画之一，现在似乎最适宜进行一次现代化的重制。









4。小美人鱼

《小美人鱼》由于开启了迪士尼十年文艺复兴而被人所铭记，当然还有更多充分的理由来记住它。不仅视觉上令人惊艳，角色令人着迷，而且还拥有多首经典歌曲，所以毫不奇怪迪士尼这么迫切期待真人版快速投入制作。

迪士尼真人版小美人鱼由《芝加哥》导演罗伯·马歇尔指导，除了艾伦·曼肯回归负责配乐外，音乐剧《汉密尔顿》编剧林-曼努尔·米兰达（同时也担任制作人）也将参与创作新歌。

《海扁王》编剧简·古德曼负责剧本，目前已确定19岁歌手兼演员哈雷·贝利饰演美人鱼爱丽儿，传闻梅丽莎·麦卡西有望饰演反派乌苏拉，哈维尔·巴登有望饰演特莱顿国王，哈里·斯泰尔斯有望饰演艾瑞克王子。

尽管罗伯·马歇尔是一位安全又可靠的导演，但也意味着他不是一个大胆的人选，不过考虑到林-曼努尔·米兰达为音乐方面的贡献——他在《新欢乐满人间》中错失了一些发挥的机会——以及简·古德曼极有可能女权主义倾向的剧本，真人版《小美人鱼》依然有很大的潜力。









3。库伊拉

《101条斑点狗》是少数几部已经拍过真人版的迪士尼经典动画电影之一，不过1996年的真人版除了格伦·克洛斯的夸张表演之外并没有给我们留下太多印象。

迪士尼重新构思的新版本相对来说更为激进，选择从反派角色库伊拉的角度讲述类似的故事。

艾玛·斯通很久以前就已确定饰演库伊拉，艾玛·汤普森则有望饰演新反派男爵夫人。《充气娃娃之恋》导演克雷格·吉勒斯佩负责执导，而编剧竟然有4人之多，包括《穿普拉达的女王》编剧艾莲·布洛什·麦肯纳，《明日边缘》编剧杰兹·巴特沃斯，《大梦想家》编剧凯莉·马塞尔和《患难与共》编剧史蒂夫·齐西斯。

艾玛·斯通简直是完美的主角人选，克雷格·吉勒斯佩也是一位很出色的导演，所以只要四位名编剧合作顺利，《库伊拉》必然会成为原版电影的一次有趣翻新。《库伊拉》已确定明年圣诞节上映，至于我们到底能看到多少只斑点狗还有待观察。









2。花木兰

虽然对现在的观众来说，《花木兰》的女性主义色彩和对中国文化的表现可能看起来相当习以为常，但在1998年，却是相当轰动的，正是因此，这部电影最终不仅大获好评，而且获得了商业上的成功。

翻拍版《花木兰》由《鲸骑士》导演妮基·卡罗执导，刘亦菲扮演花木兰，巩俐，甄子丹和李连杰等华语演员则扮演配角。

剧本由《猩球崛起》三部曲编剧搭档里克·杰法和阿曼达·斯尔沃共同撰写，所以这一方面颇令人信赖。

尽管争议在所难免，但从预告片来看，显然真人版比原版动画更加尊重中国文化，表现形式也更加考究，有理由相信新版《花木兰》会成为接下来所有迪士尼翻拍电影中最具特色的一部。

《花木兰》将于2020年3月27日上映。









1。彼得·潘

根据詹姆斯·巴里剧作改编的1953版迪士尼动画片《彼得·潘》当然是一部不朽的儿童经典动画，尽管可能对成年人的吸引力有限，但其标志性的角色、令人难忘的歌曲和讨人喜爱的幻想色彩足以让人铭记一生。

多年来，已经有许多基于彼得·潘的故事改编的好莱坞电影——包括史蒂文·斯皮尔伯格的《铁钩船长》、P·J·霍根2003年的《彼得·潘》和乔·赖特2015年的《小飞侠：幻梦启航》，但迪士尼这部真人翻拍版可能会是其中最有趣的一部。

新版《彼得·潘》将由《鬼魅浮生》诡才导演大卫·洛维执导，《彼得的龙》编剧托比·哈尔布鲁克斯再次与其合作，有传言称这部电影可能不会在影院上映，而是在Disney+上播出。

考虑到大卫·洛维不同寻常的导演天赋，可以肯定地说，他一定会带给我们一个前所未见的更加贴近现实、更加独特的彼得·潘。

通过《彼得的龙》他已经证明了他可以将虚拟幻想和家庭戏剧结合起来，避免对特效的依赖，尽管《彼得的龙》票房欠佳，但迪士尼既然选择大卫·洛维做导演，显然已经做好了票房方面的取舍（因此可能选择在流媒体平台上发行）。【 电影角 】系头条号签约作者

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