火山地狱成本多少？可以投吗？怎么投

专注影视行业多年 丰富的经验和知识铸就专业的基石

电影收益权认购 13997659117

近日，由中国电影股份有限公司出品发行的院线电影《火山地狱》官宣定档12月24日贺岁档上映，讲述了一名持枪抢劫者，她并没有简单的选择报警，而是与之接触，当女记者与抢劫者达到心灵沟通时，这名持枪抢劫者做出了影响他一生的决定......

影片由著名导演吴天戈执导，启用了大量老戏骨和新锐演员，如成龙、王紫逸、海铃、张璐瑶、刘思博、鲁思远、金为金为珩、严正开、徐才根，立志打造一部匠心巨作。

该电影的创作者以敏锐的嗅觉，抓住了人们心中 “性本善”心理， “情义”两个字永远占着主导地位。本片将着重刻画出女记者与持枪抢 劫者两人的复杂心理变化来扣住观众，用贴近生 活，不造作的手法来展示催人泪下的真实情感。 本片切入的视点以人文主义精神中最核心部分情感教育来展示，来阐述，旨在拉近与观众的心理 距离，创作出一部受到认可的 “既警世亦导 人向善”温情主旋律电影。

影片立足探讨人性、观照社会的现实主义影片，在犯罪悬疑片盛行的当下，《火山地狱》势必将以其独特的视角、深刻的内涵杀出重围。

据悉，《火山地狱》的剧本经过多次的打磨，修改完善才最终成型。出品方中影股份对本片寄予厚望，剑指五大电影奖。

专注影视行业多年 丰富的经验和知识铸就专业的基石我刚好专业 你刚好需要

电影收益权认购 联系电话：13997659117