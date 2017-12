【剧评】【Juggler】虚左以待

谢绝转载 谢绝引用



Juggler 虚左以待

前言 以何之名



又一部以英文命名的韩剧面世,因为名称太特别,引发讨论。这些天,也常被问及:“juggler 是什么,怎么用拿来作秘书戏的名字,跟剧情完全不搭”类似这样的问题,不由得叹气,制作社和编剧真是太有个性了。



那么,juggler 究竟是什么?被当做职场剧的题目,是因为有秘书的意思吗?



从女主人公左允利的解释来看,似乎并非如此。她看着清晨匆忙出门,急忙处理公务的同行,说出了理解的话:



-还没到七点,大清早就有一群忙碌的女子。我们,是用一双手,一双脚,干数十份活儿,兼带还给Boss挠痒痒,又名杂耍能力者,天还没亮,Business场所迎来了最精锐的先锋队,无论何时何地,只要Boss需要,就随时出现的办公室英雄,这名字就是:Juggler哒~



对照剧中场景,清早就开始忙碌,穿梭往来的办事人员其实是各大会社从事秘书工作的相关人员。有意思的是,juggler 一词本来就有杂耍者的意思,在某些语境之下还有如同变魔法一般处事之意。按照朗文英英版的解释则是:



someone who juggles objects in the air, especially to entertain people



译为:在空中玩杂耍的人,尤其是(为)娱乐大众



这么说来,用 juggler 一词来做剧名,不是因为该词有秘书的意思,而是因为该词的引申含义:秘书就是什么事都能承担,什么要求都能尽力达到的职业,如果打比方,工作状态就如同杂耍者。因此,本剧将“juggler”一词作为剧名,既是比喻,也是自嘲,隐喻秘书这份工作的艰辛不易。既然用杂耍者来譬喻秘书工作,可见剧情都是围绕秘书和其服务的高级管理人员展开;担任秘书的人,以及她们遭遇的各类情况和事态,才是本剧真正意义上的核心。因此,本剧应是女主役,重要剧情都应围绕女主人公展开。若本剧是女主役,真正的主人公是秘书左允利,本剧的核心应是扮演左允利的年轻演员百珍熙(白珍熙)。



有这样的底气,可见故事结构非比寻常,细节当然也可以期待。究竟如何,看下去就知道。