【剧评】【Juggler】虚左以待

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Juggler 虚左以待
前言 以何之名
又一部以英文命名的韩剧面世，因为名称太特别，引发讨论。这些天，也常被问及：“juggler 是什么，怎么用拿来作秘书戏的名字，跟剧情完全不搭”类似这样的问题，不由得叹气，制作社和编剧真是太有个性了。
那么，juggler 究竟是什么？被当做职场剧的题目，是因为有秘书的意思吗？
从女主人公左允利的解释来看，似乎并非如此。她看着清晨匆忙出门，急忙处理公务的同行，说出了理解的话：
-还没到七点，大清早就有一群忙碌的女子。我们，是用一双手，一双脚，干数十份活儿，兼带还给Boss挠痒痒，又名杂耍能力者，天还没亮，Business场所迎来了最精锐的先锋队，无论何时何地，只要Boss需要，就随时出现的办公室英雄，这名字就是：Juggler哒~
对照剧中场景，清早就开始忙碌，穿梭往来的办事人员其实是各大会社从事秘书工作的相关人员。有意思的是，juggler 一词本来就有杂耍者的意思，在某些语境之下还有如同变魔法一般处事之意。按照朗文英英版的解释则是：
someone who juggles objects in the air, especially to entertain people
译为：在空中玩杂耍的人，尤其是（为）娱乐大众
这么说来，用 juggler 一词来做剧名，不是因为该词有秘书的意思，而是因为该词的引申含义：秘书就是什么事都能承担，什么要求都能尽力达到的职业，如果打比方，工作状态就如同杂耍者。因此，本剧将“juggler”一词作为剧名，既是比喻，也是自嘲，隐喻秘书这份工作的艰辛不易。既然用杂耍者来譬喻秘书工作，可见剧情都是围绕秘书和其服务的高级管理人员展开；担任秘书的人，以及她们遭遇的各类情况和事态，才是本剧真正意义上的核心。因此，本剧应是女主役，重要剧情都应围绕女主人公展开。若本剧是女主役，真正的主人公是秘书左允利，本剧的核心应是扮演左允利的年轻演员百珍熙（白珍熙）。
有这样的底气，可见故事结构非比寻常，细节当然也可以期待。究竟如何，看下去就知道。
宠辱不惊 闲看庭前花开花落 去留无意 漫随天外云卷云舒