【剧评】【黑骑士】相爱穿梭数百年



黑骑士 相爱穿梭数百年

第一篇 黑历史



在开始讲述韩版黑骑士的故事之前，先要说明渊源和来由。中世纪的欧洲小国林立，通常来说，领主由合法婚姻诞育的女儿能够拥有爵位，有爵位的贵族女子通常被称为：Princess，Princess常被译为公主；在另一面，虽然平民子弟立下战功之后，也可被封为其实，但骑士制度却严格要求贵族男子必须从小就离开所属家族的领地，来到另一处城堡，作为女主人的侍童和杂役，直到成年后举行考核比试，通过考核以后由女主人当众宣布成人，并赐予骑士的爵位和宝剑。由于骑士在成年之前和成年之后常与贵族女子来往，并培养对女主人尊敬和忠诚的感情，因此骑士与公主经常是联系在一起，关系紧密的命运共同体。骑士精神意味着忠诚、勇敢和浪漫。而黑骑士是十六世纪流行于西欧的骑士兵种。直到现在，老派的欧洲人仍然称“黑骑士”为：Reiter（德语），虽然字面上的意思为“黑骑士”，其实来自于对骑士盔甲颜色的描述。



分析到这里，在本剧开播以来，被问及最多的问题：“黑骑士究竟是什么样的故事，难道韩国也有骑士吗？”已经有了答案：



黑骑士作为剧名，来自主人公转世后，在年少时以文秀浩与郑海拉的身份相遇以后，为提高女方外语水平，两人经常进行英文念白“黑骑士与公主”的投影游戏。后来，文秀浩就经常对郑海拉说：



-我是您的黑骑士。



这话说得郑海拉常常怔住，然后又笑了起来。看她的神情，羞涩之余又感到甜蜜，就是这样纠结的心情。



看似玩笑，实际上是在诉说二人从少年时就开始的深厚缘分。文秀浩以恋人和保护者的身份出现，承诺要如同黑骑士守护公主那样，尊敬爱重郑海拉一生一世。这里要注意的是另一个问题：



黑骑士



既然剧名为黑骑士，那么作品的核心并非骑士与公主的爱情故事，而是保护公主的黑骑士。由此可见，本剧应是男主役，整部作品都是围绕黑骑士本人展开，扮演黑骑士的金来沅是全剧中心。因此，黑骑士与公主的爱情故事仅是故事背景，而非主线，为的只是突出黑骑士的爱情与其他事迹。



分析到这里，本剧开播之前被热议的另一个问题，关于女主人公扮演者申世景的演技问题是否会影响到作品，也得到了解答。提到演技，申世景是一个绕不开的问题。那么多留言提问，说的都是差不多的情况：



“这次轮到金来沅背锅了，如果他也拉不起收视，要怎么办？”



既是男主役，也就意味着收视或演技的重担就交给了金来沅来承担，因为作品主要是突出他的演技水准和魅力，其他人与事都是他的背景板。平心而论，接下该剧，金来沅的压力最大。从另一面说，观众的担心有偏差。不是“这次轮到”，而是“又合作了”。在很多年前，金来沅与申世景就合作过，只是在那会儿，申世景扮演的还是女主人公的同学好友，最有意思的是在韩影【我的小小新娘】中的对手戏与现如今对手戏的对比。金来沅生于1981年3月19日，现年三十六周岁，申世景生于1990年7月29日，现年二十七周岁。韩影【我的小小新娘】摄制于2004年，比对时间年份，拍摄当时金来沅二十三周岁，而申世景还不满十五周岁。十多年过去了，无论顺利或是受挫，人们都成长了。





人的改变非常奇妙，金来沅经过时间的磨砺，反而显得年轻，而申世景终于成长为一名成熟都市女郎的样子。还是和十多年前一样，身高比例没多少变化。这是一次久违的合作，只需要男方表现出气度和好感，配合起来更有默契。较之其他作品，对于金来沅和申世景来说，似乎更容易靠近。只是当下，比起十多年前的韩影对视，眼神似乎没有太大改变，改变的只有或成熟，或沉郁的面孔。



需要特别说明的是，本剧开篇出现的欧洲小国：斯洛文尼亚，该国毗邻阿尔卑斯山，仍然保存有完好的中世纪古堡。由于黑骑士经常被德国用于作战，也曾用于法国、瑞典等国与他国交战，因此相关传说就流传在靠近阿尔卑斯山的欧洲各国。在本剧中出现的城堡，正是主人公郑海拉在年少时为告白对文秀浩的恳求：



-我们以后，就在这里相遇，就在这里过，嗯？



这话对于郑海拉来说，只是说说而已，此后文秀浩离开，她的父母遭遇不测，公司破产，她小小年纪就为生计奔忙，根本顾不上回想从前的恳求，可是文秀浩却当了真，真的就在少女郑海拉给出图片的城堡里住了十多年，每年冬天都在等待郑海拉来到城堡，前来团聚。这一等，就是十多年，一直等到郑海拉因公出差，来到当地，将当街拍照的文秀浩错认为公司请来的摄影师，男方发现之后也不解释，将错就错，干脆充当一日摄影师，耐心又深情的态度，给郑海拉留下深刻印象；此后郑海拉由于贪玩，忘记了时间，被锁在了城堡里，因为入夜太冷，这才进入了城堡主人的房间，一觉醒来，刚好与文秀浩再见面。



故事讲到这里，可能不少观众都觉得很有趣，难道真有这样深的感情，会不会纯粹得不像是真的？可是，为说明主人公爱情的理由，本剧还有另一条线索，这是暗线。自打郑海拉命运逆转开始，莎仑服装店的神秘女主人莎仑（Sharon）与爽朗的文化评论员张白姬的不老之谜这条暗线就如同贯穿整部作品的线索，指引好奇的观众穿越时空，来到文秀浩与郑海拉前世，可说是引人入胜。剧本故事非常精彩，剧情紧凑，剪辑流畅，配乐传神，说是韩影级别的水准，也不为过。镜头跟随匆忙来去的郑海拉与文秀浩，拍下了异国风光和深情的眼神，记录下他与她忽明忽暗的情绪变化，还有无法掩饰的情意。当悠扬的乐声响起，又一段命定的情缘即将展开。



在莎仑的记忆里，她是李朝时代的官家小姐，后来也是一名端庄的贵妇，与她有关的郑海拉，则是任由打骂，落魄又可怜的婢女小芬。从小芬的面孔来看，她的脸被烫伤，情况类似现代世界里的少年文秀浩。在闪回的记忆里，甚至出现了长相酷似文秀浩的人，哪怕是在古代，他仍是两班公子的打扮，甚至更有气派，神采奕奕，但在过去的记忆里，长相肖似文秀浩的两班贵族男子在意的仍然是小芬。可是，比起莎仑沉睡的表现，前来规劝的张白姬女士似乎更有底气。焦急的她说的都是些谴责的话，直斥莎仑自私残忍，还要求她必须照顾两人，促成文秀浩与郑海拉两人相爱结合，才能摆脱诅咒和舒服，为自己和他人解脱。



重重迷雾笼罩在渴望自立的郑海拉身上，从相关情况来看，她与文秀浩的重逢并非偶然，而是上天的安排。黑骑士文秀浩与他深爱的公主郑海拉相遇之后，究竟会迎来怎样的命运，请继续关注下篇。



