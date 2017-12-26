【剧评】【黑骑士】相爱穿梭数百年

黑骑士 相爱穿梭数百年
前言 脉络
水木剧场真是一块神奇的土地，虽然新剧上档，仅播出两周，胜负未分，但目前各家电视台都出于“尬聊”状态，却是不争的事实。
什么是“尬聊”？
顾名思义，就是明明说不下去，可是为了剧情，还是要继续讲下去。这就是目前水木剧场的现状。可是没关系，只要上档剧目的制作精良，剧本有趣，剧情梦幻，即便演员再尴尬，也有办法看得下去。这不，一大早整理留言，公众号后台又出现了不少说剧难堪，替金来沅抱屈，又要求解释黑骑士剧情的读者。按理说不好看就不看得了，为啥又要解释，这也是个问题。不管怎么说吧，厘清剧情思路还是没问题的。
平心而论，黑骑士是一个非常有意思的故事。简单说来更类似从前一度流行的前世今生转世故事，因此过去与现在的画面会交替出现：
在过去的故事里，善妒的官家小姐肆意虐待并利用了自己的婢女，将她的脸烫伤，又推出去受死，即便如此也无法阻挡与自己有婚约的判书家的公子对婢女的一片深情。后来，二人被设计后凄惨地死去。
在现在的故事里，转世而来的男女还是再次相遇，并纠结地爱着对方。
在这其中，过去故事里作恶的两人被神诅咒，成为不老不死的人，这就是不少观众所说的“黑骑士里的两个老怪物”。其实，不老不死的这二位看起来不但不奇怪，还很体面。在这对相爱男女尚未回忆起两百年前的往事之前，与两位老怪物相遇，相谈甚欢。据说，她们是想要赎罪，继而解除诅咒。
这么一看，会不会好多了？其实，这一轮的水木剧虽然题材有不同，但整体而言，都有可观之处：
谈情理法的，谈得热火朝天，剧情紧锣密鼓进行中；讲财阀与人工智能机器人结缘的故事，讲得津津有味；可是对比这些新题材，仍有财阀与灰姑娘的爱情故事，照样情生意动，乐在其中，这就很有趣了。
说白了，本轮水木剧的特点可以用：“投入”二字来形容。虽然题材新旧有别，但制作与剧本都是有保障的，这就给观众出了个难题：
如果几部剧都有意思，都不完美，一个是剧本好，演技不足，一个是演技够好，剧本漏洞百出，另一个则是主人公的演技撑不起大制作，只能靠众多老戏骨把剧围成铁桶，究竟看哪部才好？
如果纠结，不如都看，六集之内，高下立见。
宠辱不惊 闲看庭前花开花落 去留无意 漫随天外云卷云舒