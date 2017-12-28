【剧评】【理判事判】公义的代价

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理判事判 公义的代价
前言 以判之名
在整理剧情相关判例的时候，收到一则有趣的留言，看乐了，留言中说道：
“鱼死网破，看着挺吓人，铤而走险，完全2B啊，还有什么理判的，这个剧到底叫什么名字啊，判来盘去的，看不懂！！！！！！”
实际上，本剧韩语名称为：“이판, 사판”，通常译为：理判事判。但这名字过于专业，有可能导致观众兴趣缺缺，因此为明确主题，最初剧名被译为：鱼死网破。当然，为表明剧情走向，“铤而走险”也可以作为参考。翻译相关制作新闻时，常以“鱼死网破”这样的名字出现。不过在中国大陆播出时，由于相关规定，“鱼死网破”这样的名字不符合要求，极有可能被作为敏感词汇屏蔽。这样一来，反而麻烦。
对照上述情况来看，直译名称“理判事判”反而是较好的选择。确切说来，在严控之下，用专业化词汇专门说明，倒有可能是最安全的办法。所以，这里真的很有必要解释一下，究竟什么才是理判事判。
当几十名希腊人来到邻国，决意要组建新的国家，他们不曾想到随之而来人文知识与传统习俗居然成就了灿烂的罗马文化。虽然后来在罗马，“希腊人”一词被用来骂人，意为未开化的原始人，但希腊人带来的种种的确在罗马文化中留下了深深的印记。在罗马文化中，正义女神之名由法律一词衍生而来，被命名为 Justitia（朱斯提提亚）。女神的形象由希腊神话中主持正义和秩序的女神忒弥斯和她的女儿们的形象综合而来，总是身穿白袍，眼蒙布条，一手持宝剑，一手持天平，意指代表道德而来，凭借理智，不受感性影响，裁量公平，制裁严厉。女神的塑像，往往立在法院门前，体现法律的威慑力，意为以正义女神之名，公正断案。
本剧理判事判一名，正是来自于正义女神形态之意，要以理智判案，摒除感性因素，就事论事，做出正义的判决。
以判之名，究竟讲了怎样的故事？因为未知，所以期待。
宠辱不惊 闲看庭前花开花落 去留无意 漫随天外云卷云舒