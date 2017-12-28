【剧评】【理判事判】公义的代价

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理判事判 公义的代价

第一篇 丢鞋专家和汪星人



如果以见面印象论因缘，史以贤和李静珠这两个人无疑是罪案剧有史以来最具戏剧效应的律政搭档。就在女方在奋力追赶骑摩托抢包的小偷时，丢出去的鞋子刚好打在了开车经过的，赶去上班的史以贤脑袋上。就是这只鞋，开启了李静珠与史以贤特别的缘分。在以后的日子里，他和她都没有想到这段深厚的伙伴、同事、战友、恋人的缘分，起因竟然是因为一只鞋：



因为口中的口香糖胶渣掉在了路上，又黏在了鞋底，让人迈不开步，出了地铁口的李静珠打算拖鞋刮下胶渣，没曾想身边嗖地一下掠过一辆摩托车，骑摩托的人刷地拽走了她的包。于是，急忙赶去上班的场面，一下子就成了失主追击抢包贼的惊险画面。就是因为这样，在一片混乱中，李静珠为抓贼丢出去的那只鞋，不巧刚好打在了同一法院工作的史以贤法院脑袋上。



在详细讲述李静珠身为律政人员，锲而不舍地为家人洗刷污名的故事之前，还是先来确定称谓：



通常在韩语中，法官被称为：判士，律师被称为辩护士，检察官则被称为检察，因此在本系列剧评中，各位律政人员根据姓氏，法官简称为某判，律师简称为某辩，检察官简称为某检。



在之前的剧情中，不少观众都已经看出了李静珠的问题所在：



既然要将审案的卷宗带回家研读，就该妥善保管，不应该在严重缺觉的前提下，还无所谓地放在皮包里。如果皮包不慎遗失，审理的卷宗遗失，这该是谁的责任？



正因为懂得卷宗对于案件的重要性，明白卷宗对于法官的意义，被鞋打中脑袋的史以贤才会如此热心地帮忙追击抢包贼。最值得关注的细节是：



史以贤虽然急忙开车追赶，看来也很着急，但却未乱阵脚。待追到抢包贼以后，也没有特意斥责或是与之搏斗，这淡然的态度与人们想象中见义勇为的做法似乎很不一样。他只是驱车拦住了摩托车的去路，待对方摔倒又爬起来之后，开门下车，看着对方，淡淡地给了几句话：



-我要把这鞋子还给她的主人，但是需要这只包。



-趁现在还不晚，把包还给主人，还可以酌情处理。



-用上凶器，就是抢劫哟~就让我们停在盗窃这里吧。给我哟~



在对方慌忙大喊，对他挥刀的时候，又给了几句：



-呐，如果呢，要是你用刀伤了我，就是抢劫伤害；如果我死了，就是抢劫伤害致死，或是杀人罪，缓刑什么的就别指望了。顺便说一下，我身体不怎么好，就是这里挨一下嘴巴，也会掉颗牙的程度。被刀划一下，都有可能会死。就为偷个包，你至于要在监狱里待一辈子么。



跟着，接获报案的相关人员赶来，在抢包贼背包逃走的时候，史以贤又捡起地上的摩托车头盔，对着对方逃跑的背影使劲丢过去，刚好砸中抢包贼，使其栽倒在地。过程不超过五分钟，干净利落。当然，对照史以贤丢盔砸人的力度和准确性来看，他绝对没有自己之前说的那样娇弱无力，而是一个不动声色的腹黑男。实际上，从史以贤对待抢包贼的态度来看，角色人物的个性习惯就已经立起来了：



这是一个沉默，有主见的人，遇事不慌，冷静理智，判断准确。哪怕情况再危急，也不会为达到目标而陷入危险，而是选择最安全的方案施行。最重要的是，为达成目标，也不在乎说个小谎什么的。说到底，这是一名尊重规则，习惯以晓以利害的办法处事的法务人员。而他与李静珠的这番相遇，只是一个大事件里的其中一页。



不过，最有趣的细节在于，丢鞋追包看似是李静珠与史以贤的初见，其实并非如此。这性格迥异的两个人，早在十多年前就见过了，只是重逢当时，他们并不知道彼此会在后来成为人生中重要的人。



看到这里，可能不少观众都想知道，既然史判被李判丢出去的鞋打中了，又帮忙夺回了皮包，那后来怎么样了，皮包交给李静珠了吗？



噢，其实还好，结果不错。包是拿到了，可是事态发展让史判皱眉头。包里的资料竟然真是特别重要的案件卷宗。史以贤虽然有机会交付皮包，也见到狼狈来到办公室门前汇报工作的李判，可是因为女方的急脾气，史判甚至没机会说一句完整的话。只能看着李判继续度过狼狈不堪的议事日程，在女方意识到皮包就在史以贤那里的时候，才不情愿地受了史以贤一顿抢白：



-我是打算要告诉你啊，可是你让我说话了吗？



最无语的是，看似很冲的话，史以贤说起来竟然如此冷静，声调尽可能压低，看起来是经常这样讲话，顿时就把李静珠这股焦躁劲头生生压了下去。



如果要以先入为主论，李静珠与史以贤的初面印象并不好，史以贤打量李静珠的眼神，就跟在看动物园里逃出来的犀牛一样，看着李静珠的目光分明是在说：



“怎么这样，就你这样，怎么当法官判案啊。”



可是他并没有多说什么，就是皱眉打量了一番，然后安静地离开。



当然，我们这个关于断案的故事里，还有另一位主人公，那就是李静珠称为前辈的都检。在旁人还在纳闷这名年轻的检察官还在大模大样说话办事的时候，剧情已经自行介绍了这位自说自话的理由：



-这位就是都镇明议员的儿子，都韩俊检察官。



看，这就是议员之子的派头，也可理解为，世家子的派头比旁人都大。在上司郑重介绍都韩俊的时候，他甚至因为接电话，扬手制止介绍人继续说下去，径自走到一边去接他的电话。若是放在通常情况看来，这是一位傲慢到了目中无人的政客之子，以后怕是要步他前辈们的后尘，政客世家与财阀进行政略联姻也是平常事。可是，就是这样一个人，也有活泼好笑，热情可爱的一面，比方说，他最在意的只有李静珠一人。总是出现在她身边，冷不丁对她来一句：



-静珠啊，我是我们部的狗检，你是你们院的狗判，我俩要是结婚了，我们的孩子肯定是独一无二的狗崽子对吧？



这里特别要解释的是：狗检和狗判。在韩语中通常会把紧紧咬住不放的人称呼为狗什么。



以剧情所描述的语境，都韩俊是在以玩笑的口吻说出自己和喜欢的女孩子李静珠类似的处境，顺便向她提出结婚的请求，为避免尴尬，只能先问问，试探一下，可是对方根本不搭理，他也就当个玩笑讲讲，顺便下台阶。都韩俊之所以会被称为“狗检”，是因为对案件当事人穷追不舍，谁来说情都不行。按理说，这样的态度要被修理，可是因为他有父亲都镇明议员保护，可以做到谁都不放在眼里，旁人拿他没办法，只得给他个绰号“狗检”。而李静珠的情况则更为复杂一些，她是院里号称什么都不在乎，就要奋力查案的判士，与都韩俊类似，也是死死咬住不放的人，可是因为迷糊的个性，闯了不少祸。当然，事后还是有人给她善后。法院裁判一系与检方体系一样，都是讲人情，讲出身的地方。于是，也得了个“狗判”的外号。



可是，从李静珠对他称呼前辈，又使用敬语，一本正经说话的样子来看，她并不在意他的话，只当做玩笑，不肯正面回答。也就是说，在史以贤与李静珠再相遇的时候，李静珠与都韩俊并未确定关系，也不是恋人。喜欢李静珠，并要与她结婚，只是都韩俊单方面的意愿，女方并未同意。



分析到这里，可能不少观众都急了，既然是说法官的故事，难道一点判案的剧情都没有吗？情况并非如此，由于本剧人物关系较为复杂，男女主人公之间的情感纠结，在开篇非要挪出一定篇幅交待清楚不可，否则到辨析案情时，就难以说明都韩俊、史以贤和李静珠三人究竟为什么要这样选择，如此判断。虽然都、史、李三人都是律政人员，都毕业于司法研修院，学历较高，但由于三人特殊且复杂的关系，在案件审理过程中，与他们有关的案情有反复，或是出现转折，都是正常情况。那么，究竟是什么样的案件会将三名律政精英拉到一起，既体谅又合作，还纠结？预知下情如何，请继续关注下篇。



