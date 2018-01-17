【影评】【大世界】反转社会新闻汇编

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大世界 反转社会新闻汇编



韶之前先晒票根：



以下为星期一在大华看电影的票根↓





图片无法显示 见豆瓣版





想看《大世界》，真是因为看了枪稿上写大世界的那篇影评，提到：



以下引用



用现实主义的手法以小见大地展现了当今社会的创痛。



引用完



我一看，这个好啊，要看要看！还有这句话，感觉也很深刻：



以下引用



他们的空虚彷徨正是被城市发展榨取资源、却又无法退回到农村的区域人群集体性的无所适从。



引用完



读完这篇影评，我就想：这该是多有意义的一部动画电影啊，一定要看。还有消息说这部动画片的排片特别少，好多电影院都不给放。打开支付宝一看，也不少啊，至少在播放动画效果好的大华还能看得到，而且价格特别优惠，加上影城优惠卡，星期一下午的票还不到二十。拿到票一看，乐了，票上价格印的是25，看来售票系统这边真是贴了不少。事实是买票就花了十九块钱。







本来是高高兴兴去的，一进五号厅，却发现气氛有点特别，在我身后第四排，这是放映厅里最好的位置，坐着穿戴整齐的好几位，看着表情很严肃，感觉是来朝圣的。可是，电影放了几分钟，我就觉得不太对劲。别误会，不是电影有问题，而是画面场景怎么这么眼熟：



@那个被遮蔽的公交站牌，看着那么亲切，我还在那里等过车；



@那条路，那个看起来又旧又脏，灰扑扑的废弃银行，我在那下面的摊子下买过水。



@还有那条路，好像是通往江北校区的路。为给亲戚的孩子送被子，走过好几次。







这样特别的彩色画面，虽然之前有那么多影评都在说是赛璐珞彩绘啥的，可我第一时间想到的就是波普，更类似有王广义风格的彩色画稿，但这样看似粗豪却细腻的画风，细长的黑色线条，真是具有作画者强烈个人风格的作品。



一时间，我开始怀疑自己的眼睛是不是有问题。直到看到那条穿过铁道的大蜥蜴，还有叮叮作响的铁路桥，还有三面红旗的桥头堡，我乐了，这不就是长江大桥嘛，没看错啊。就在那一刻，我发觉自己上当了。这就是一个好玩的故事，带着灰色的调调，没那么多被赋予的意义，表达作画者个人意志居多。如果作画者只有一名，这就是完全表现创作意志的别致的作品。试用方言表述几条线索：



@驾驶员拿刀逼着老赵放装钱的包，后来拿到包跑了。老赵打电话给钱的主人刘叔，刘叔要找人跟他谈谈。找的人就是菜市场卖肉的瘦皮。



@燕子整容整坏了，脸肿的不能见人，都要结婚了，她男朋友就抢了老板的钱，要带她去韩国重新整。结果燕子妈打电话给她表姐说漏了嘴，要她去看看小伙子住的地方，结果那个表姐就跟男朋友一说，两个人就直奔旅社要抢钱。



@老赵因为女朋友跟从小认识的朋友玩，气得把朋友捆起来打，打得嘴冒血。朋友是个画画的。



@来店里吃面的小伙子，因为拿出百元大钞付账，钱财露白，被面店老板发现，老板就砸晕了小伙子，拿装钱的包，带着女友跑了。但在路上，跑路的车被摄像头拍到，面店老板跳到杆子上要砸摄像头，给电昏了。



@一脸晦气的小伙子到网吧上网，发现位子给人占了，喊了半天要人让出来，结果没坐多久，就给人一啤酒瓶子銬得了。



朋克？黑色幽默？这是社会新闻。打开快报、晨报，都能看得到。可是，能将这多重线索整合到特定人群身上，线索衔接到位，细节安排得宜，这就不是一般的水平了。值得探讨的是几个有趣的小细节：



@瘦皮家有房有车有摊位，穷得送不起女儿出国读书，要靠抢回一百万才有钱？恐怕也不是。瘦皮的经济状况，在他接电话的时候就露出了一个小角：来电者声称要给十万块酬劳，就托他办件事做个人。可见，要赚刘叔这笔钱，是瘦皮想要送女儿出去以后，手头松一点。







@铁路上会爬蜥蜴？如果你看过羊在铁路边上吃草，黑熊靠着墙，会敲门，牛会自己过铁路，偶有几只白鹅，后面还跟着几只鸭子，一起过马路的话，就不会吃惊了。还有那只大蜥蜴，八成是铁路边上哪家养的，跑出来的吧。



@还有那三种不同层次的自由。在喝酒的中年人自得地说出：



-这你可就问对人唠~



这句话的时候，放映厅里笑成一片。后面就有人小声说：



-这是老吴配音的嘛？听我韶韶。



实际上，南京真有个节目叫：《听我韶韶》。节目话题就是三类自由这样的话。韶这个字，在南京方言里就是自由说话，要探讨的意思。



如果说，从开头到电影播出过半，都是带有魔幻色彩的画面和有着特殊寓意的细节吸引了观众，那么，电影的高潮则出现在最后。实际上，本片最精彩的看点也就在这里：



在最后的十分钟里，此前纷繁散乱的线索因为被抢的这一百万，逐渐汇集到一处，在撞车事件中爆发开来，着实令人惊讶。有意思的是，设置好的爆发点并非一次性爆发，而是逐个来。在观众以为这件事就要结束的时候，又来了一次反转，反转之后，本来以为没事了，却还要继续反转，转来转去，最后还是警方赶到，及时制止了事态进一步恶化。在故事的最后出现的有关人员，其实并不意外。在铁路宾馆的服务员发现房间内有异常情况，急忙打电话叫救护车的时候，看情况，警方很有可能就要出动了。



在播出演职员表的时候，我听到后面的男声轻声在说：



“才放了一小时带十一分钟，就结束了。一点不长。”



意犹未尽，有种怅然若失的感觉，总觉得故事可以更长一些，还可以更刺激一些，篇幅真的有限。太可惜了。这是一部充满了南京味道的动画电影，景物、人物，包括配音，都浸透了南京地方气息，但发生在城乡结合部，这就比较特殊了。那里，称不上朋克，只是一片有自己秩序，有调调的地方。用南京话来讲就是：



土得很，邪呢，喜欢的人说好玩，不喜欢的人看都不想看。



这是在城乡结合部常会出现的事，跑去靠铁路的城乡结合部的派出所里坐一天，听到的可能都是这样的事，可说是灰色地带的日常。日常就意味着司空见惯，没什么绝望或是黑色的情绪，有的只是意外和一点点惊喜：



原来，电影还能这么拍。用镜头与画面讲述朴素的道理，无需夸大，也不必延伸太多，朴实与深刻并不对立。



被一部过度解读的影评诓来看的，却意外发现了别的东西，看后虽然说不上心满意足，却也十分畅快，这真是一个充满魔幻色彩的观影过程。其实，坐在民国时修建的电影院里看城乡结合部的灰色故事，本身就是魔幻故事。



文章的最后，占用篇幅说句话。参加了一个很呆的活动，因为这个动画片排片不多，领头的人就想要参加的人，一人给一句宣传电影的话，这里交个作业，就是：



我就是高兴你犯嫌我还要跟我一起看『大世界』