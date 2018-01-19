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你现在的位置：首页>>群组>>剧情控的百草园>>【剧评】【操心】初恋再一次

【剧评】【操心】初恋再一次

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2018-1-19 13:15:31

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操心 初恋再一次
前言 强心脏

看《操心》，其实是一位翻译推荐给我的。她在留言里诚恳地对我说：

“虽然状态不太好 ，可是我看到李正信的眼泪，还是觉得他在那个地方演的还是好的。”

什么？李正信接新剧了？

打开新闻资料一看，明白了，2017年9月5日就开始剧本练习，而且本剧主演之一的徐志焄目前还在演出tvN在播剧《机智的监狱生活》，看来不是新剧，有可能是事前制作的剧目。最有意思的是，制作公司居然是SBS Plu。既是SBS Media Net系列的广播频道，为什么制作完成的戏剧节目不在本台播放，而放在OCN播出？不过，在《焦急罗曼史》之后，已经对OCN这家电视台的选剧品味刮目相看。即便不是罪案剧，要播出浪漫爱情剧，选剧也会是有理由的。所以，这个冬天，OCN的热心观众就要在月火档期再看浪漫爱情剧了——

需要娱乐放松的周末档（周六周日）看过残酷冷峻，外加剧情跳脱的《坏家伙们：恶的都市》，月火档（周一周二）再看浪漫爱情穿越剧《操心》，这到底是什么体验啊……

也只能说，OCN的观众普遍都有一颗强心脏。不过，剧名就叫《操心》，也被观众亏：

“操心，这剧名可真够操心的。”

可见，网络收看本剧的观众，也需有一颗强心脏。不过，谈到连载，这部戏只有一个中文字幕版本，台词细节需再推敲，高清片源还得指望韩网，所以，想要连载剧评，注定会是困难的一程。正因为如此，看剧分析才是属于我个人一段安静的时光。所以，出于私心，想在冬天里找出碎片时间，慢慢地看，慢慢地写一个有趣的故事，《操心》会是好选择。

不要想太多，就是，看一个有趣的爱情故事。如此而已。



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楼主

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2018-1-19 13:15:50

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操心  初恋再一次
第一篇  跨入时间的河流

最痛的择偶条件，就是把爱过的人刻在心里，使之成为标准。如此一来，也就没有其他人达标，因为标准是活的。该择偶标准通常适用于初恋。

对于我们这个故事的主人公姜信宇而言，情况就是如此。他已经二十八岁，身材高大，工作稳定，性格开朗，经济状况较好，唯一有问题的就是从十八岁与初恋女友韩智秀分手以后，再没有谈过恋爱。就连老同学帮忙介绍，女方就在邻座，他都不肯走近打个招呼，事后还给自己找了一堆理由。据他说，不肯走近的原因就是：

-如果一见之下就空空空的心动感觉，怎么能跟对方谈爱情呢？啊？！都没有心动，没有感觉，这是爱情吗，是爱情嘛？

可是，老同学根本不吃他这套，立刻揭穿他的诡辩：

-我看你是因为十八岁那一年就认识了韩智秀，到2017年，二十八岁。

-至今八年，忘不了韩智秀，才不肯打招呼，就连说句话都不肯，对吧？

此言一出，众人赶忙跟说话的人做眼色，生怕说了重话，惹人不快，谁知姜信宇爽快得很，话说得让大家都呆了一呆：

-才不是呢~

-十八岁到现在，二十八岁，分明就是十年啊十年！怎么会是八年？不是八年，是十年！你是什么石头脑袋，啊？居然给我算成是八年？！

……是，不是八年是十年。在十年时光里，光阴似箭，人事更迭，从少年到青年是人生最重要的时期，从外貌长相，到心智、体力，每个人的改变都很大，韩智秀究竟有什么样的魅力，能让姜信宇念念不忘？后来大家都说，姜信宇自认见到谁都不能心动，八成是病了，心病，建议他去看精神科。看精神科的结果是，不但得到了医师的忠告，也见到了在医院工作的韩智秀。敦厚的女医生对姜信宇建议说：

-不是作为医嘱来说的，而是作为人生的前辈。

-既然你说没有心动的对象，忘不了初恋的那一位，也就是说你早就有了心动的对象，所以见到别的什么人都不会再心动了。这才是你不能对他人心动的理由。

与韩智秀的相遇，则让姜信宇挨了结结实实一下子。因为对方虽然愿意与他坐下来喝茶聊天，却说出了惊人的话：

-我看你跟我之间就是恶缘~

这样的话，让他无法释怀。可是，韩智秀还记得当日就是姜信宇亡母忌日这件事，却让姜信宇非常感动，在他看来，时隔多年，还记得这样一件事，本身就是对他无法忘记的意思表示。在二十八岁的姜信宇与韩智秀的见面过程中，有个重要的细节：

戒指。那是一枚婚戒，佩戴者若非已婚，就是订婚。坐在姜信宇对面讲话的韩智秀，一直都很不安，总是不自觉地抚摸手指上套着的戒指，还微皱眉头。

这一幕被姜信宇看到，就认为女方已婚，至少已有稳定的交往对象。所以，当时姜信宇想的是：

-都十年了，还能指望些什么呢。

就在矛盾与纠结中，姜信宇回到了家乡，要为亡母办祭祀。就是因为这一趟故乡之行，让姜信宇经历了人生中最大的冲击：穿越。

在穿越之前，其实是有征兆的。回到老家的姜信宇，居然找到了十年前在为母亲办丧事的时候，韩智秀托人还给他的书。虽然十年前没有发现书中玄机，十年后却让他发现了韩智秀留给他的字条：

明天晚上十一点到萤火桥上来，有话告诉你。

实际上，就是这一牵绊，促使姜信宇有了想要回到十年前的心意。在穿越之前，姜信宇对亡母的牌位行了礼，在祭祀上他还是感到很心痛，母亲没有机会看到现在的他。可没想到的是，母亲很快就见到了二十八岁的儿子姜信宇。

姜信宇的穿越，怎么看都大有说道。或者，穿越是对姜信宇和韩智秀两个人都具有重大意义的事。在祭祀过后那一晚，姜信宇拿着字条来到萤火桥上，想起十年前那个因为没看到字条而不能赴约的晚上，心生悔恨；在另一面，匆忙送报的骑车人骑车路过，桥窄人急，一下子冲撞到了姜信宇，导致他丢了手中那张字条。恋心满满的姜信宇，急于抓住字条，失去了重心，于是整个人翻身落水，就这样，抓着2017年的报纸，掉进了家乡的河里。

自打医疗穿越剧《名不虚传》播出后，落水失神再穿越几乎成为韩剧穿越的标配，在本剧当中也不例外。姜信宇也是这样，落水之后引发了时光逆转，就在昏迷当中，回到了十年前。

此处最值得关注的细节不是姜信宇穿越的全过程，而是在姜信宇穿越同时，发生的另一件事：

韩智秀车祸重伤，送医急救，经抢救无效，宣告死亡。

如此看来，姜信宇穿越到十年前，改变的不是他一个人的命运，而是他与韩智秀两个人的命运。剧情发展到这里，其实已经悄然埋设了一个小小的伏笔：

同一天，同一地段，姜信宇遇见的韩智秀，有可能不是同一时代的韩智秀。

对照在跑出咖啡店之后，韩智秀对追赶而来的姜信宇说的重话：

-我们啊，真是有因缘的因缘啊~还以这种方式见面。可是如果我们真有因缘，分明是恶缘来着。你说过想见到我这件事对吧，我活着只希望不要再见到你~

-如你所说，我们又再见面了，但我想的是，别再见面了，我们，这样会好些。

来看，韩智秀对话的人，有可能是二十八岁的姜信宇，而非从十八岁成长到现在的姜信宇。

看到这里，可能不少观众都糊涂了，什么是二十八岁的姜信宇，什么是十八岁成长到现在的姜信宇？推断与穿越有关，预知下情如何，请继续关注下篇。


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Wendy0608 1657926

Wendy0608

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