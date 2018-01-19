【剧评】【操心】初恋再一次

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操心 初恋再一次
前言 强心脏
看《操心》，其实是一位翻译推荐给我的。她在留言里诚恳地对我说：
“虽然状态不太好 ，可是我看到李正信的眼泪，还是觉得他在那个地方演的还是好的。”
什么？李正信接新剧了？
打开新闻资料一看，明白了，2017年9月5日就开始剧本练习，而且本剧主演之一的徐志焄目前还在演出tvN在播剧《机智的监狱生活》，看来不是新剧，有可能是事前制作的剧目。最有意思的是，制作公司居然是SBS Plu。既是SBS Media Net系列的广播频道，为什么制作完成的戏剧节目不在本台播放，而放在OCN播出？不过，在《焦急罗曼史》之后，已经对OCN这家电视台的选剧品味刮目相看。即便不是罪案剧，要播出浪漫爱情剧，选剧也会是有理由的。所以，这个冬天，OCN的热心观众就要在月火档期再看浪漫爱情剧了——
需要娱乐放松的周末档（周六周日）看过残酷冷峻，外加剧情跳脱的《坏家伙们：恶的都市》，月火档（周一周二）再看浪漫爱情穿越剧《操心》，这到底是什么体验啊……
也只能说，OCN的观众普遍都有一颗强心脏。不过，剧名就叫《操心》，也被观众亏：
“操心，这剧名可真够操心的。”
可见，网络收看本剧的观众，也需有一颗强心脏。不过，谈到连载，这部戏只有一个中文字幕版本，台词细节需再推敲，高清片源还得指望韩网，所以，想要连载剧评，注定会是困难的一程。正因为如此，看剧分析才是属于我个人一段安静的时光。所以，出于私心，想在冬天里找出碎片时间，慢慢地看，慢慢地写一个有趣的故事，《操心》会是好选择。
不要想太多，就是，看一个有趣的爱情故事。如此而已。
宠辱不惊 闲看庭前花开花落 去留无意 漫随天外云卷云舒