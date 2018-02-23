【剧评】【Radio Romance】林下之风的读剧时光之广播恋人

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Radio Romance 林下之风的读剧时光之广播恋人

第一篇 未生



[总题头]人生乐事就是与自己喜爱的事物相遇，尽力付出，并因此感受到乐趣。与音乐相遇，与剧情相遇，与爱音乐爱看剧的人们相遇，就是林下之风的人生乐趣。周四晚间十点，欢迎来到读剧时光，林下之风与你分享读剧时光。



[歌曲]路 崔惠媛



2018年2月23日晚间十点，欢迎来到林下之风的读剧时光。在经过了长时间的等待和准备之后，特别节目终于播出了。感谢大家的支持！今晚的导播是可可。在播放歌曲之前，就有ID为燃烧吧小宇宙的听众朋友在微信公众号后台留言问：



“之前的宣传带说的不是说星期四晚上么，今天是星期五啊，是不是搞错了”



在这里也谢谢小宇宙朋友的关注，因为准备时间比较长，这个系列节目比起韩剧进度已经晚了一个月。按照连载规则，这会儿我们要的是时间。所以在完成第四辑节目之前，除周四晚间播出之外，还有补档节目。由于年假时间较为充裕，播出时间不固定。关注广播罗曼史系列剧评的朋友，如果在晚上十点的时候还醒着，可以碰碰运气来看看，说不定可以遇到睡不着的林下之风在直播。另外，需要收听的朋友可以在其他时间，来到林下之风系列微信公众号，查看节目录播的录音档提供。



[垫乐]Radio Romance (Instrumental)



喔，请稍等一下，我们的导播小可递进来一张纸条，我来看看写的是什么：



林下加个塞！我一个朋友问：那个作家为什么骂宋可琳傻，还说她的稿子不写时间？



coco，看我之前给你的播音稿，直播也需要播音稿，有稿子才好核对流程。如果节目在开始播出的时间，DJ不说时间，就容易造成整理节目录音资料的工作人员混乱，无法区分时间。在没说节目播出日期的时候，要比对时间可费劲了。所以，在节目开始的时候，播出开始曲之后讲时间，这是不成文的播音稿件撰写规则。当然节目还有专门的流程表，可是在平时播出的时候，通常都是用播音稿来控制流程，要简化流程，播音稿就是节目流程图。



不知道我的回答会不会让小可的朋友满意。实际上，解释了这么一小会儿，突然觉得那位广播主作家罗拉熙做人不厚道。



这里还有听众留言问：什么是厚道？



厚道就意味着对人对事发自内心的善意，哪怕生气，愤怒到无法自控，内心释放的感觉都不会轻易改变。说这个人不厚道，是说她时时释放的不是善意，而是恶意，而且是在关键时刻表现出恶意。



喔，小可，别担心，不要举：“保持心情愉快，不要骂人”这样的牌子啦。我来解释这是为什么。



[垫乐]被遮挡的路 Nak Joon (Bernard Park) 特别现场版 (Instrumental)



宋可琳递给罗作家一叠厚厚的稿件，可是罗作家只看了几段话就大骂出口，骂来骂去，数落宋可琳的话，除了她不行，做得不好，笨到不能教，教都教不会，就没别的了。按理说，要教组里的忙内（老幺）做事，骂归骂，要说出怎么做。当时我看到这个细节的时候就觉得奇怪，为什么只骂人，否定宋可琳写稿能力的同时，还侮辱她的智慧，就是不告诉她怎么做呢？所以，罗作家大骂宋可琳，是为了堵她的嘴，不让她继续问下去。这是不肯教她做事的搪塞做法，而且手法还不怎么光彩。因为用的是一边彻底否定，一面再靠着骂人转移视线的办法。



而这一点，从池秀浩来到电台打算答应的时候就已经察觉到了。就因为他发现罗作家对宋可琳显露出的明显的恶意，这才拉走了被罗作家骂到尴尬的宋可琳。



播出[截取音频]Radio Romance 第二集 角色声音出



-宋可琳啊，你对池秀浩摇尾巴，把他缠了过来，就以为自己能当Main作家（主作家）了是吗？打起精神来啊，宋可琳！就算你再会编Cast（卡司），再有办法请嘉宾，在这儿撑下去，那也是！要是不能写稿，只要一开播就完蛋！你也有点自知之明了好吧？嗯？我不知道你是怎么对李江PD摇的尾巴，让他选你当了Main作家（主作家），池秀浩他，真是，你怎么敢有这种想法呢？嗯？这像话嘛？池秀浩他怎么能当电台DJ？宋可琳啊，我是真心为你着想才说的，好好地给我打起精神来，池秀浩主持Radio的概率比你当上Main作家（主作家）的可能性低确定是低太多了~嗯？



-就做吧~Radio（广播）~做吧，我说是Radio~



[蘑菇版题头]累了？不要紧，休息一下，睡眠有助于改善心情。什么也不想听？没关系，那就停下来，吹吹风，偶尔也要发个呆，出出神。心里说不出的烦？坐下来喝杯茶，那么辛苦，总要透透气。更多时候，我只是一只蘑菇，跟你差不多，也烦也累也辛苦。我累的时候说说话就好多了。你说我听，我说你听。



在剧集播出到后来，第七集到第八集的时候，罗作家确如我现在所分析的那样，被李江PD和自己合作的另一位PD李胜秀在没有商量的情况下，在同一天先后认定她是因为不想教宋可琳写稿，才会使出各种办法折磨宋可琳，为宋可琳的工作设置障碍。



播出[截取音频]Radio Romance 第七集 角色声音出



-虽然不知道是哪个狗东西动了你的原稿~ -PD您~



-你要是给人当傻瓜，我也说不出别的~但要是在我的节目当作家会这么做，就死定了你！



对照李江PD说的话，显然他更生气，也看得更清楚，说白了，这是职场里的揣着明白当糊涂，看起来是PD在骂自己组的作家没有看好稿子，实际上是指着和尚骂秃子，罗作家也很清楚李PD是在当面给她难堪，可是对方是在骂自己组的人，她也说不出别的话来。比起李江PD的指桑骂槐，指鸡骂狗，李胜秀PD作为罗编剧的合作者，还是曾经的恋人和丈夫，说话可就直白多了：



播出[截取音频]Radio Romance 第七集 角色声音出



-你就教教宋可琳吧，她是你秘书吗？挡箭牌吗？是你丫鬟跑腿吗？



-怎么啦？我要宋可琳当我助理呀~



-你得教教这孩子，等你联系不上的时候，才能用她的稿子啊~



-你就自己教啊~



-你以为我不知道你怎么想的嘛，你是看这孩子太听话了，噢？看那孩子不会觊觎你的位置，所以才把她留下来了对么？是这样吧？



[垫乐]Radio Romance (Instrumental)



看来，台里明眼人都看得一清二楚，宋可琳请人很行，却不会写播音稿，不是因为她傻，在节目工作五年多还没摸清门道，而是因为她善良老实，不懂得偷师的重要性，总是被所在节目的主要编辑打压，截断了她学习和进步的路。在她来到【池秀浩的广播罗曼史】节目之前是这样，在她来到节目之后，还想继续这样，于是就想尽各种办法给节目相关工作制造障碍，甚至还找人抽走了原稿，用白纸来代替。就因为做得太过分，被经验老道的广播人瞅出端倪，这才气到大骂。



[歌曲]Radio Romance NCT U 演唱 泰一 道英



歌曲过后继续来看宋可琳的广播故事。



[垫乐]路 (Instrumental)



可可又递进来一张纸条，我来看写的是什么：



继续加塞~林下，这个作家这么干是想要干嘛？



要回答这个问题其实也不难。我想说个有趣的故事。从前父母单位有个风评特别差的叔叔，在大家都下海创业的时候，他也跟着创业了。多年来他的公司一直做的不好，不断有合伙人反目，高管离职的消息传出来，可就是不倒。后来我曾经好奇，问过另一位创业成功的阿姨，问她是为什么。结果阿姨弯唇一乐，对我说：



“他呀，看人特别准！可是这是倒过来的，哪个人要是特别行，他就一定会把那个人骂得一无是处。所以我们都靠他看人呢，哪能让他完呢。所以，大伙儿就你一下我一下，衬着他，可要是让我们出太多，也不行。他这人不值当啊~”



[垫乐]Title of 未生



看，对一个人的评价，人们的评价往往不准，实际行动才更为准确。而特意肯定不见得就是好的，拼命打压，不让对方上位，也许正是另一种形式的肯定。罗作家对待宋可琳就是这样，她打压宋可琳不仅是因为宋可琳老实可欺，办事到位，还因为宋可琳虽然办事能力强，能把吩咐的事做到最好，听话乖巧，对打压毫无办法。正因为从不教导培养宋可琳写稿，节目根本没有接替的人选，罗作家才有办法在节目出现问题的时候，受到局长的恳求：



播出[截取音频]Radio Romance 第二集 角色声音出



-我看，罗作家，您还是想想办法，再出任主作家，您看怎么样？



[垫乐]Title of 未生



罗作家在行内的水准，在台里的地位，固然有她对广播事业，对节目忘我投入的一面，但与她暗地里算计使坏，从不教导培养新人的做法大有关联。所以，这就能解释为什么此前宋可琳担当的节目会出问题。虽然与担任DJ的爱豆姜Minu对主持工作不负责任，三天打鱼两天晒网，状况频出的糟糕状态有关，但与节目担当作家水平有限，PD督导不力有直接联系。而宋可琳邀请嘉宾的本领，恰是《Minu六点的幸福时光》这个节目赖以维系的支柱。在宋可琳邀请失利，姜Minu跑路之后，《Minu六点的幸福时光》节目才真正宣告终结。在池秀浩见到宋可琳，并收到她提出的进驻节目的要求之后，马上就让自己的策划团队问了情况。得到的回答是：



-李江，是一个有能的PD，获得过好几次广播大赏。



-而宋可琳，她是一个特别有办法的作家，请嘉宾的本事很大。



关于宋可琳的水准，则另有一番说道：



播出[截取音频]Radio Romance 第二集 角色声音出



-那作品呢？宋可琳有过什么作品吗？



-这，暂时还没有。



就因为这番评价，让池秀浩打消了做广播的念头。后来真正打动他的不仅是宋可琳的诚意，还有他不断奔向她的那颗心。真正让池秀浩改变心意的，还是他自己的心意。



[歌曲]飞吧 李胜烈



[垫乐]Title of 未生



[时光版题头]人生是一场漫长的马拉松，一开始跑在前面的人不见得能够一直领先。要想加油，什么时候都不会晚。放轻松，慢慢来。林下之风与你一同经历人生的起落，时间是我们的朋友。



五年是一段不算短的时间，可以让不知道如何应对进退的宋可琳成为炮制炮弹酒的专家，成为邀请嘉宾的首席忙内作家，却无法让她成为会写稿的作家。正如李江自己所说，要让宋可琳真正成长，正是李江回归的首要任务。或者，职场菜鸟虽然没有际遇，总该有点好运气。少年禹智宇对少女宋可琳的那份心意，就是宋可琳作为广播人这一生最大的运气。



想要提携宋可琳的，不仅有爱着她的李江PD，还有爱她十二年不曾忘记的池秀浩。在很多时候，爱情也可以成为事业发展的动力。池秀浩与宋可琳该向何处去？别着急，节目还有很多时间慢慢说明白。不知不觉两个小时过去了，十年以来恢复节目，心情难以形容，兴奋，感慨，还有不舍，就这样不知不觉说了很多，有好多话想要跟电脑前还有手机前的你和你们说，却没来得及说出来，那么下次继续。感谢今晚的导播可可，感谢你在这么晚的时候还在这里帮助我收发资料，传递消息。送上今晚的最后一首歌，祝电脑前、手机前的每一个你晚安好梦。



[歌曲]晚安 尹斗俊



感谢各位网络听众朋友的收听，林下之风在调音台前跟你说晚安。晚安，感谢大家的支持，我们下次再见！