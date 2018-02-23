【剧评】【Radio Romance】林下之风的读剧时光之广播恋人

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Radio Romance 林下之风的读剧时光之广播恋人
前言 《林下之风的读剧时光特别节目之广播恋人》节目设计方案
对现状的思考
自2009年停播以来，林下之风系列音乐节目已经修整将近十年。多年来，一直都有网络广播听友留言，提起往时难忘的深夜音乐广播时光，说到动容之处，让人嘘唏。但因为工作忙碌，时间有限，加之没有服务器支持，只能对热心听众说抱歉。每念及此，总是非常遗憾。从2017年正式开始新媒体创业，同年年底停止纸媒供稿以来，创作时间变得充裕。由于科技进步，各类网络沟通形式层出不穷，网络广播播出形式多样化，不再依赖于服务器提供，这一客观条件使得重启林下之风音乐节目成为可能。2018开年之初，讲述广播人的爱情与人生故事的韩剧《Radio Romance》（广播罗曼史）开播，恰逢相关音乐资料整理告一段落，在正式节目开播之前，以剧辨音是当下不错的选择。
节目宗旨
节目名称：“读剧时光”来自时光博客星探的一句玩笑“你不是在评剧，你是在读剧”。林下之风系列剧评一直都是安静更新，小范围交流的分享文字，如今采用擅长的播音稿件形式，对剧评撰写而言，既是新鲜的表述方式，也是难得的表现形式，可作为剧评连载过程中特别的一段经历。
节目定位
林下之风网络播音稿件从前在网络广播人当中有相当的口碑和信任度。本次特别节目设置为DJ林下之风一人承担采、编、播，处理听众联络，选曲，写稿的相关工作，节目设导播。晚间十点以后是林下之风音乐广播固定时间。但节目已经停播近十年，从前累积的听众早已星散，要重启沟通渠道需要时间。特别节目应从音乐收听、分享和交流入手，在分析剧情的同时，与听众互动，力求取得网络听众的信任和理解。
节目内容
以分析《Radio Romance》剧情为主，其中穿插音乐分享，广播相关知识，舆情分享，娱乐趣闻，拍摄花絮等等，并与网络广播听众交流。
节目形式
采用直播与录播相结合的方式，并穿插各类趣闻，花絮与制作人访谈，使得节目兼具纪实与趣味性。
风格诉求
广播的魅力在于声音。比起图像或是画面，声音总是后一步传递入耳，却能在最疲惫的时候直指人心，是忙碌时最好的陪伴。
语言表达
亲切，耐心，但有尺度，有原则。在注重逻辑的同时，思辨必不可少。
对待听众的态度
保持一贯耐心、亲切的交流态度，但对突发状况与做好心理准备。由于近十年未播出，加之多年来剧圈变化比较大，人事已非，不少听众是因剧而来，对林下之风相关节目和剧评并不了解，这个时候需要保持十分理解，耐心解释。在播出过程中有可能遇到闻讯而来特意沟通的老听众和老朋友，这个时候就有可能因为叙旧引发新的主题，需掌握好节目时间，必要时要为听众挪出相关篇幅。
媒体统筹
特别节目虽然仅在网络播出，但事先准备的播音稿件将在保存在各放文地，在林下之风和公众号即时更新，并将录播节目上传至相关APP。具体以系列节目完结时的上传汇总表为准。
目标
重启林下之风网络广播，重建林下之风播音稿件撰写的沟通交流渠道，重塑林下之风音乐广播品牌。
定位词
总题头
人生乐事就是与自己喜爱的事物相遇，尽力付出，并因此感受到乐趣。与音乐相遇，与剧情相遇，与爱音乐爱看剧的人们相遇，就是林下之风的人生乐趣。周四晚间十点，欢迎来到读剧时光，林下之风与你分享读剧时光。
时光版题头
人生是一场漫长的马拉松，一开始跑在前面的人不见得能够一直领先。要想加油，什么时候都不会晚。放轻松，慢慢来。林下之风与你一同经历人生的起落，时间是我们的朋友。
蘑菇版题头
累了？不要紧，休息一下，睡眠有助于改善心情。什么也不想听？没关系，那就停下来，吹吹风，偶尔也要发个呆，出出神。心里说不出的烦？坐下来喝杯茶，那么辛苦，总要透透气。更多时候，我只是一只蘑菇，跟你差不多，也烦也累也辛苦。我累的时候说说话就好多了。你说我听，我说你听。
宠辱不惊 闲看庭前花开花落 去留无意 漫随天外云卷云舒