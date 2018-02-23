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你现在的位置：首页>>群组>>剧情控的百草园>>【剧评】【Radio Romance】林下之风的读剧时光之广播恋人

【剧评】【Radio Romance】林下之风的读剧时光之广播恋人

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2018-2-23 21:33:50

版权稿件 未经允许 禁止转载

Radio Romance  林下之风的读剧时光之广播恋人
前言  《林下之风的读剧时光特别节目之广播恋人》节目设计方案

对现状的思考

自2009年停播以来，林下之风系列音乐节目已经修整将近十年。多年来，一直都有网络广播听友留言，提起往时难忘的深夜音乐广播时光，说到动容之处，让人嘘唏。但因为工作忙碌，时间有限，加之没有服务器支持，只能对热心听众说抱歉。每念及此，总是非常遗憾。从2017年正式开始新媒体创业，同年年底停止纸媒供稿以来，创作时间变得充裕。由于科技进步，各类网络沟通形式层出不穷，网络广播播出形式多样化，不再依赖于服务器提供，这一客观条件使得重启林下之风音乐节目成为可能。2018开年之初，讲述广播人的爱情与人生故事的韩剧《Radio Romance》（广播罗曼史）开播，恰逢相关音乐资料整理告一段落，在正式节目开播之前，以剧辨音是当下不错的选择。

节目宗旨

节目名称：“读剧时光”来自时光博客星探的一句玩笑“你不是在评剧，你是在读剧”。林下之风系列剧评一直都是安静更新，小范围交流的分享文字，如今采用擅长的播音稿件形式，对剧评撰写而言，既是新鲜的表述方式，也是难得的表现形式，可作为剧评连载过程中特别的一段经历。

节目定位

林下之风网络播音稿件从前在网络广播人当中有相当的口碑和信任度。本次特别节目设置为DJ林下之风一人承担采、编、播，处理听众联络，选曲，写稿的相关工作，节目设导播。晚间十点以后是林下之风音乐广播固定时间。但节目已经停播近十年，从前累积的听众早已星散，要重启沟通渠道需要时间。特别节目应从音乐收听、分享和交流入手，在分析剧情的同时，与听众互动，力求取得网络听众的信任和理解。

节目内容

以分析《Radio Romance》剧情为主，其中穿插音乐分享，广播相关知识，舆情分享，娱乐趣闻，拍摄花絮等等，并与网络广播听众交流。

节目形式

采用直播与录播相结合的方式，并穿插各类趣闻，花絮与制作人访谈，使得节目兼具纪实与趣味性。

风格诉求

广播的魅力在于声音。比起图像或是画面，声音总是后一步传递入耳，却能在最疲惫的时候直指人心，是忙碌时最好的陪伴。

语言表达

亲切，耐心，但有尺度，有原则。在注重逻辑的同时，思辨必不可少。

对待听众的态度

保持一贯耐心、亲切的交流态度，但对突发状况与做好心理准备。由于近十年未播出，加之多年来剧圈变化比较大，人事已非，不少听众是因剧而来，对林下之风相关节目和剧评并不了解，这个时候需要保持十分理解，耐心解释。在播出过程中有可能遇到闻讯而来特意沟通的老听众和老朋友，这个时候就有可能因为叙旧引发新的主题，需掌握好节目时间，必要时要为听众挪出相关篇幅。

媒体统筹

特别节目虽然仅在网络播出，但事先准备的播音稿件将在保存在各放文地，在林下之风和公众号即时更新，并将录播节目上传至相关APP。具体以系列节目完结时的上传汇总表为准。

目标

重启林下之风网络广播，重建林下之风播音稿件撰写的沟通交流渠道，重塑林下之风音乐广播品牌。


定位词

总题头
人生乐事就是与自己喜爱的事物相遇，尽力付出，并因此感受到乐趣。与音乐相遇，与剧情相遇，与爱音乐爱看剧的人们相遇，就是林下之风的人生乐趣。周四晚间十点，欢迎来到读剧时光，林下之风与你分享读剧时光。

时光版题头
人生是一场漫长的马拉松，一开始跑在前面的人不见得能够一直领先。要想加油，什么时候都不会晚。放轻松，慢慢来。林下之风与你一同经历人生的起落，时间是我们的朋友。

蘑菇版题头
累了？不要紧，休息一下，睡眠有助于改善心情。什么也不想听？没关系，那就停下来，吹吹风，偶尔也要发个呆，出出神。心里说不出的烦？坐下来喝杯茶，那么辛苦，总要透透气。更多时候，我只是一只蘑菇，跟你差不多，也烦也累也辛苦。我累的时候说说话就好多了。你说我听，我说你听。

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宠辱不惊 闲看庭前花开花落 去留无意 漫随天外云卷云舒

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2018-2-24 1:51:13

版权稿件 未经允许 不得转载

Radio Romance  林下之风的读剧时光之广播恋人
第一篇  未生

[总题头]人生乐事就是与自己喜爱的事物相遇，尽力付出，并因此感受到乐趣。与音乐相遇，与剧情相遇，与爱音乐爱看剧的人们相遇，就是林下之风的人生乐趣。周四晚间十点，欢迎来到读剧时光，林下之风与你分享读剧时光。

[歌曲]路 崔惠媛

2018年2月23日晚间十点，欢迎来到林下之风的读剧时光。在经过了长时间的等待和准备之后，特别节目终于播出了。感谢大家的支持！今晚的导播是可可。在播放歌曲之前，就有ID为燃烧吧小宇宙的听众朋友在微信公众号后台留言问：

“之前的宣传带说的不是说星期四晚上么，今天是星期五啊，是不是搞错了”

在这里也谢谢小宇宙朋友的关注，因为准备时间比较长，这个系列节目比起韩剧进度已经晚了一个月。按照连载规则，这会儿我们要的是时间。所以在完成第四辑节目之前，除周四晚间播出之外，还有补档节目。由于年假时间较为充裕，播出时间不固定。关注广播罗曼史系列剧评的朋友，如果在晚上十点的时候还醒着，可以碰碰运气来看看，说不定可以遇到睡不着的林下之风在直播。另外，需要收听的朋友可以在其他时间，来到林下之风系列微信公众号，查看节目录播的录音档提供。

[垫乐]Radio Romance (Instrumental)

喔，请稍等一下，我们的导播小可递进来一张纸条，我来看看写的是什么：

林下加个塞！我一个朋友问：那个作家为什么骂宋可琳傻，还说她的稿子不写时间？

coco，看我之前给你的播音稿，直播也需要播音稿，有稿子才好核对流程。如果节目在开始播出的时间，DJ不说时间，就容易造成整理节目录音资料的工作人员混乱，无法区分时间。在没说节目播出日期的时候，要比对时间可费劲了。所以，在节目开始的时候，播出开始曲之后讲时间，这是不成文的播音稿件撰写规则。当然节目还有专门的流程表，可是在平时播出的时候，通常都是用播音稿来控制流程，要简化流程，播音稿就是节目流程图。

不知道我的回答会不会让小可的朋友满意。实际上，解释了这么一小会儿，突然觉得那位广播主作家罗拉熙做人不厚道。

这里还有听众留言问：什么是厚道？

厚道就意味着对人对事发自内心的善意，哪怕生气，愤怒到无法自控，内心释放的感觉都不会轻易改变。说这个人不厚道，是说她时时释放的不是善意，而是恶意，而且是在关键时刻表现出恶意。

喔，小可，别担心，不要举：“保持心情愉快，不要骂人”这样的牌子啦。我来解释这是为什么。

[垫乐]被遮挡的路 Nak Joon (Bernard Park) 特别现场版 (Instrumental)

宋可琳递给罗作家一叠厚厚的稿件，可是罗作家只看了几段话就大骂出口，骂来骂去，数落宋可琳的话，除了她不行，做得不好，笨到不能教，教都教不会，就没别的了。按理说，要教组里的忙内（老幺）做事，骂归骂，要说出怎么做。当时我看到这个细节的时候就觉得奇怪，为什么只骂人，否定宋可琳写稿能力的同时，还侮辱她的智慧，就是不告诉她怎么做呢？所以，罗作家大骂宋可琳，是为了堵她的嘴，不让她继续问下去。这是不肯教她做事的搪塞做法，而且手法还不怎么光彩。因为用的是一边彻底否定，一面再靠着骂人转移视线的办法。

而这一点，从池秀浩来到电台打算答应的时候就已经察觉到了。就因为他发现罗作家对宋可琳显露出的明显的恶意，这才拉走了被罗作家骂到尴尬的宋可琳。

播出[截取音频]Radio Romance 第二集 角色声音出

-宋可琳啊，你对池秀浩摇尾巴，把他缠了过来，就以为自己能当Main作家（主作家）了是吗？打起精神来啊，宋可琳！就算你再会编Cast（卡司），再有办法请嘉宾，在这儿撑下去，那也是！要是不能写稿，只要一开播就完蛋！你也有点自知之明了好吧？嗯？我不知道你是怎么对李江PD摇的尾巴，让他选你当了Main作家（主作家），池秀浩他，真是，你怎么敢有这种想法呢？嗯？这像话嘛？池秀浩他怎么能当电台DJ？宋可琳啊，我是真心为你着想才说的，好好地给我打起精神来，池秀浩主持Radio的概率比你当上Main作家（主作家）的可能性低确定是低太多了~嗯？

-就做吧~Radio（广播）~做吧，我说是Radio~

[蘑菇版题头]累了？不要紧，休息一下，睡眠有助于改善心情。什么也不想听？没关系，那就停下来，吹吹风，偶尔也要发个呆，出出神。心里说不出的烦？坐下来喝杯茶，那么辛苦，总要透透气。更多时候，我只是一只蘑菇，跟你差不多，也烦也累也辛苦。我累的时候说说话就好多了。你说我听，我说你听。

在剧集播出到后来，第七集到第八集的时候，罗作家确如我现在所分析的那样，被李江PD和自己合作的另一位PD李胜秀在没有商量的情况下，在同一天先后认定她是因为不想教宋可琳写稿，才会使出各种办法折磨宋可琳，为宋可琳的工作设置障碍。

播出[截取音频]Radio Romance 第七集 角色声音出

-虽然不知道是哪个狗东西动了你的原稿~  -PD您~

-你要是给人当傻瓜，我也说不出别的~但要是在我的节目当作家会这么做，就死定了你！

对照李江PD说的话，显然他更生气，也看得更清楚，说白了，这是职场里的揣着明白当糊涂，看起来是PD在骂自己组的作家没有看好稿子，实际上是指着和尚骂秃子，罗作家也很清楚李PD是在当面给她难堪，可是对方是在骂自己组的人，她也说不出别的话来。比起李江PD的指桑骂槐，指鸡骂狗，李胜秀PD作为罗编剧的合作者，还是曾经的恋人和丈夫，说话可就直白多了：

播出[截取音频]Radio Romance 第七集 角色声音出

-你就教教宋可琳吧，她是你秘书吗？挡箭牌吗？是你丫鬟跑腿吗？

-怎么啦？我要宋可琳当我助理呀~

-你得教教这孩子，等你联系不上的时候，才能用她的稿子啊~

-你就自己教啊~

-你以为我不知道你怎么想的嘛，你是看这孩子太听话了，噢？看那孩子不会觊觎你的位置，所以才把她留下来了对么？是这样吧？

[垫乐]Radio Romance (Instrumental)

看来，台里明眼人都看得一清二楚，宋可琳请人很行，却不会写播音稿，不是因为她傻，在节目工作五年多还没摸清门道，而是因为她善良老实，不懂得偷师的重要性，总是被所在节目的主要编辑打压，截断了她学习和进步的路。在她来到【池秀浩的广播罗曼史】节目之前是这样，在她来到节目之后，还想继续这样，于是就想尽各种办法给节目相关工作制造障碍，甚至还找人抽走了原稿，用白纸来代替。就因为做得太过分，被经验老道的广播人瞅出端倪，这才气到大骂。

[歌曲]Radio Romance NCT U 演唱 泰一 道英

歌曲过后继续来看宋可琳的广播故事。

[垫乐]路 (Instrumental)

可可又递进来一张纸条，我来看写的是什么：

继续加塞~林下，这个作家这么干是想要干嘛？

要回答这个问题其实也不难。我想说个有趣的故事。从前父母单位有个风评特别差的叔叔，在大家都下海创业的时候，他也跟着创业了。多年来他的公司一直做的不好，不断有合伙人反目，高管离职的消息传出来，可就是不倒。后来我曾经好奇，问过另一位创业成功的阿姨，问她是为什么。结果阿姨弯唇一乐，对我说：

“他呀，看人特别准！可是这是倒过来的，哪个人要是特别行，他就一定会把那个人骂得一无是处。所以我们都靠他看人呢，哪能让他完呢。所以，大伙儿就你一下我一下，衬着他，可要是让我们出太多，也不行。他这人不值当啊~”

[垫乐]Title of 未生

看，对一个人的评价，人们的评价往往不准，实际行动才更为准确。而特意肯定不见得就是好的，拼命打压，不让对方上位，也许正是另一种形式的肯定。罗作家对待宋可琳就是这样，她打压宋可琳不仅是因为宋可琳老实可欺，办事到位，还因为宋可琳虽然办事能力强，能把吩咐的事做到最好，听话乖巧，对打压毫无办法。正因为从不教导培养宋可琳写稿，节目根本没有接替的人选，罗作家才有办法在节目出现问题的时候，受到局长的恳求：

播出[截取音频]Radio Romance 第二集 角色声音出

-我看，罗作家，您还是想想办法，再出任主作家，您看怎么样？

[垫乐]Title of 未生

罗作家在行内的水准，在台里的地位，固然有她对广播事业，对节目忘我投入的一面，但与她暗地里算计使坏，从不教导培养新人的做法大有关联。所以，这就能解释为什么此前宋可琳担当的节目会出问题。虽然与担任DJ的爱豆姜Minu对主持工作不负责任，三天打鱼两天晒网，状况频出的糟糕状态有关，但与节目担当作家水平有限，PD督导不力有直接联系。而宋可琳邀请嘉宾的本领，恰是《Minu六点的幸福时光》这个节目赖以维系的支柱。在宋可琳邀请失利，姜Minu跑路之后，《Minu六点的幸福时光》节目才真正宣告终结。在池秀浩见到宋可琳，并收到她提出的进驻节目的要求之后，马上就让自己的策划团队问了情况。得到的回答是：

-李江，是一个有能的PD，获得过好几次广播大赏。

-而宋可琳，她是一个特别有办法的作家，请嘉宾的本事很大。

关于宋可琳的水准，则另有一番说道：

播出[截取音频]Radio Romance 第二集 角色声音出

-那作品呢？宋可琳有过什么作品吗？

-这，暂时还没有。

就因为这番评价，让池秀浩打消了做广播的念头。后来真正打动他的不仅是宋可琳的诚意，还有他不断奔向她的那颗心。真正让池秀浩改变心意的，还是他自己的心意。

[歌曲]飞吧 李胜烈

[垫乐]Title of 未生

[时光版题头]人生是一场漫长的马拉松，一开始跑在前面的人不见得能够一直领先。要想加油，什么时候都不会晚。放轻松，慢慢来。林下之风与你一同经历人生的起落，时间是我们的朋友。

五年是一段不算短的时间，可以让不知道如何应对进退的宋可琳成为炮制炮弹酒的专家，成为邀请嘉宾的首席忙内作家，却无法让她成为会写稿的作家。正如李江自己所说，要让宋可琳真正成长，正是李江回归的首要任务。或者，职场菜鸟虽然没有际遇，总该有点好运气。少年禹智宇对少女宋可琳的那份心意，就是宋可琳作为广播人这一生最大的运气。

想要提携宋可琳的，不仅有爱着她的李江PD，还有爱她十二年不曾忘记的池秀浩。在很多时候，爱情也可以成为事业发展的动力。池秀浩与宋可琳该向何处去？别着急，节目还有很多时间慢慢说明白。不知不觉两个小时过去了，十年以来恢复节目，心情难以形容，兴奋，感慨，还有不舍，就这样不知不觉说了很多，有好多话想要跟电脑前还有手机前的你和你们说，却没来得及说出来，那么下次继续。感谢今晚的导播可可，感谢你在这么晚的时候还在这里帮助我收发资料，传递消息。送上今晚的最后一首歌，祝电脑前、手机前的每一个你晚安好梦。

[歌曲]晚安 尹斗俊

感谢各位网络听众朋友的收听，林下之风在调音台前跟你说晚安。晚安，感谢大家的支持，我们下次再见！

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