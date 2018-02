【剧评】【Radio Romance】林下之风的读剧时光之广播恋人

版权稿件 未经允许 不得转载



Radio Romance 林下之风的读剧时光之广播恋人

第一篇 未生



[总题头]人生乐事就是与自己喜爱的事物相遇,尽力付出,并因此感受到乐趣。与音乐相遇,与剧情相遇,与爱音乐爱看剧的人们相遇,就是林下之风的人生乐趣。周四晚间十点,欢迎来到读剧时光,林下之风与你分享读剧时光。



[歌曲]路 崔惠媛



2018年2月23日晚间十点,欢迎来到林下之风的读剧时光。在经过了长时间的等待和准备之后,特别节目终于播出了。感谢大家的支持!今晚的导播是可可。在播放歌曲之前,就有ID为燃烧吧小宇宙的听众朋友在微信公众号后台留言问:



“之前的宣传带说的不是说星期四晚上么,今天是星期五啊,是不是搞错了”



在这里也谢谢小宇宙朋友的关注,因为准备时间比较长,这个系列节目比起韩剧进度已经晚了一个月。按照连载规则,这会儿我们要的是时间。所以在完成第四辑节目之前,除周四晚间播出之外,还有补档节目。由于年假时间较为充裕,播出时间不固定。关注广播罗曼史系列剧评的朋友,如果在晚上十点的时候还醒着,可以碰碰运气来看看,说不定可以遇到睡不着的林下之风在直播。另外,需要收听的朋友可以在其他时间,来到林下之风系列微信公众号,查看节目录播的录音档提供。



[垫乐]Radio Romance (Instrumental)



喔,请稍等一下,我们的导播小可递进来一张纸条,我来看看写的是什么:



林下加个塞!我一个朋友问:那个作家为什么骂宋可琳傻,还说她的稿子不写时间?



coco,看我之前给你的播音稿,直播也需要播音稿,有稿子才好核对流程。如果节目在开始播出的时间,DJ不说时间,就容易造成整理节目录音资料的工作人员混乱,无法区分时间。在没说节目播出日期的时候,要比对时间可费劲了。所以,在节目开始的时候,播出开始曲之后讲时间,这是不成文的播音稿件撰写规则。当然节目还有专门的流程表,可是在平时播出的时候,通常都是用播音稿来控制流程,要简化流程,播音稿就是节目流程图。



不知道我的回答会不会让小可的朋友满意。实际上,解释了这么一小会儿,突然觉得那位广播主作家罗拉熙做人不厚道。



这里还有听众留言问:什么是厚道?



厚道就意味着对人对事发自内心的善意,哪怕生气,愤怒到无法自控,内心释放的感觉都不会轻易改变。说这个人不厚道,是说她时时释放的不是善意,而是恶意,而且是在关键时刻表现出恶意。



喔,小可,别担心,不要举:“保持心情愉快,不要骂人”这样的牌子啦。我来解释这是为什么。



[垫乐]被遮挡的路 Nak Joon (Bernard Park) 特别现场版 (Instrumental)



宋可琳递给罗作家一叠厚厚的稿件,可是罗作家只看了几段话就大骂出口,骂来骂去,数落宋可琳的话,除了她不行,做得不好,笨到不能教,教都教不会,就没别的了。按理说,要教组里的忙内(老幺)做事,骂归骂,要说出怎么做。当时我看到这个细节的时候就觉得奇怪,为什么只骂人,否定宋可琳写稿能力的同时,还侮辱她的智慧,就是不告诉她怎么做呢?所以,罗作家大骂宋可琳,是为了堵她的嘴,不让她继续问下去。这是不肯教她做事的搪塞做法,而且手法还不怎么光彩。因为用的是一边彻底否定,一面再靠着骂人转移视线的办法。



而这一点,从池秀浩来到电台打算答应的时候就已经察觉到了。就因为他发现罗作家对宋可琳显露出的明显的恶意,这才拉走了被罗作家骂到尴尬的宋可琳。



播出[截取音频]Radio Romance 第二集 角色声音出



-宋可琳啊,你对池秀浩摇尾巴,把他缠了过来,就以为自己能当Main作家(主作家)了是吗?打起精神来啊,宋可琳!就算你再会编Cast(卡司),再有办法请嘉宾,在这儿撑下去,那也是!要是不能写稿,只要一开播就完蛋!你也有点自知之明了好吧?嗯?我不知道你是怎么对李江PD摇的尾巴,让他选你当了Main作家(主作家),池秀浩他,真是,你怎么敢有这种想法呢?嗯?这像话嘛?池秀浩他怎么能当电台DJ?宋可琳啊,我是真心为你着想才说的,好好地给我打起精神来,池秀浩主持Radio的概率比你当上Main作家(主作家)的可能性低确定是低太多了~嗯?



-就做吧~Radio(广播)~做吧,我说是Radio~



[蘑菇版题头]累了?不要紧,休息一下,睡眠有助于改善心情。什么也不想听?没关系,那就停下来,吹吹风,偶尔也要发个呆,出出神。心里说不出的烦?坐下来喝杯茶,那么辛苦,总要透透气。更多时候,我只是一只蘑菇,跟你差不多,也烦也累也辛苦。我累的时候说说话就好多了。你说我听,我说你听。



在剧集播出到后来,第七集到第八集的时候,罗作家确如我现在所分析的那样,被李江PD和自己合作的另一位PD李胜秀在没有商量的情况下,在同一天先后认定她是因为不想教宋可琳写稿,才会使出各种办法折磨宋可琳,为宋可琳的工作设置障碍。



播出[截取音频]Radio Romance 第七集 角色声音出



-虽然不知道是哪个狗东西动了你的原稿~ -PD您~



-你要是给人当傻瓜,我也说不出别的~但要是在我的节目当作家会这么做,就死定了你!



对照李江PD说的话,显然他更生气,也看得更清楚,说白了,这是职场里的揣着明白当糊涂,看起来是PD在骂自己组的作家没有看好稿子,实际上是指着和尚骂秃子,罗作家也很清楚李PD是在当面给她难堪,可是对方是在骂自己组的人,她也说不出别的话来。比起李江PD的指桑骂槐,指鸡骂狗,李胜秀PD作为罗编剧的合作者,还是曾经的恋人和丈夫,说话可就直白多了:



播出[截取音频]Radio Romance 第七集 角色声音出



-你就教教宋可琳吧,她是你秘书吗?挡箭牌吗?是你丫鬟跑腿吗?



-怎么啦?我要宋可琳当我助理呀~



-你得教教这孩子,等你联系不上的时候,才能用她的稿子啊~



-你就自己教啊~



-你以为我不知道你怎么想的嘛,你是看这孩子太听话了,噢?看那孩子不会觊觎你的位置,所以才把她留下来了对么?是这样吧?



[垫乐]Radio Romance (Instrumental)



看来,台里明眼人都看得一清二楚,宋可琳请人很行,却不会写播音稿,不是因为她傻,在节目工作五年多还没摸清门道,而是因为她善良老实,不懂得偷师的重要性,总是被所在节目的主要编辑打压,截断了她学习和进步的路。在她来到【池秀浩的广播罗曼史】节目之前是这样,在她来到节目之后,还想继续这样,于是就想尽各种办法给节目相关工作制造障碍,甚至还找人抽走了原稿,用白纸来代替。就因为做得太过分,被经验老道的广播人瞅出端倪,这才气到大骂。



[歌曲]Radio Romance NCT U 演唱 泰一 道英



歌曲过后继续来看宋可琳的广播故事。



[垫乐]路 (Instrumental)



可可又递进来一张纸条,我来看写的是什么:



继续加塞~林下,这个作家这么干是想要干嘛?



要回答这个问题其实也不难。我想说个有趣的故事。从前父母单位有个风评特别差的叔叔,在大家都下海创业的时候,他也跟着创业了。多年来他的公司一直做的不好,不断有合伙人反目,高管离职的消息传出来,可就是不倒。后来我曾经好奇,问过另一位创业成功的阿姨,问她是为什么。结果阿姨弯唇一乐,对我说:



“他呀,看人特别准!可是这是倒过来的,哪个人要是特别行,他就一定会把那个人骂得一无是处。所以我们都靠他看人呢,哪能让他完呢。所以,大伙儿就你一下我一下,衬着他,可要是让我们出太多,也不行。他这人不值当啊~”



[垫乐]Title of 未生



看,对一个人的评价,人们的评价往往不准,实际行动才更为准确。而特意肯定不见得就是好的,拼命打压,不让对方上位,也许正是另一种形式的肯定。罗作家对待宋可琳就是这样,她打压宋可琳不仅是因为宋可琳老实可欺,办事到位,还因为宋可琳虽然办事能力强,能把吩咐的事做到最好,听话乖巧,对打压毫无办法。正因为从不教导培养宋可琳写稿,节目根本没有接替的人选,罗作家才有办法在节目出现问题的时候,受到局长的恳求:



播出[截取音频]Radio Romance 第二集 角色声音出



-我看,罗作家,您还是想想办法,再出任主作家,您看怎么样?



[垫乐]Title of 未生



罗作家在行内的水准,在台里的地位,固然有她对广播事业,对节目忘我投入的一面,但与她暗地里算计使坏,从不教导培养新人的做法大有关联。所以,这就能解释为什么此前宋可琳担当的节目会出问题。虽然与担任DJ的爱豆姜Minu对主持工作不负责任,三天打鱼两天晒网,状况频出的糟糕状态有关,但与节目担当作家水平有限,PD督导不力有直接联系。而宋可琳邀请嘉宾的本领,恰是《Minu六点的幸福时光》这个节目赖以维系的支柱。在宋可琳邀请失利,姜Minu跑路之后,《Minu六点的幸福时光》节目才真正宣告终结。在池秀浩见到宋可琳,并收到她提出的进驻节目的要求之后,马上就让自己的策划团队问了情况。得到的回答是:



-李江,是一个有能的PD,获得过好几次广播大赏。



-而宋可琳,她是一个特别有办法的作家,请嘉宾的本事很大。



关于宋可琳的水准,则另有一番说道:



播出[截取音频]Radio Romance 第二集 角色声音出



-那作品呢?宋可琳有过什么作品吗?



-这,暂时还没有。



就因为这番评价,让池秀浩打消了做广播的念头。后来真正打动他的不仅是宋可琳的诚意,还有他不断奔向她的那颗心。真正让池秀浩改变心意的,还是他自己的心意。



[歌曲]飞吧 李胜烈



[垫乐]Title of 未生



[时光版题头]人生是一场漫长的马拉松,一开始跑在前面的人不见得能够一直领先。要想加油,什么时候都不会晚。放轻松,慢慢来。林下之风与你一同经历人生的起落,时间是我们的朋友。



五年是一段不算短的时间,可以让不知道如何应对进退的宋可琳成为炮制炮弹酒的专家,成为邀请嘉宾的首席忙内作家,却无法让她成为会写稿的作家。正如李江自己所说,要让宋可琳真正成长,正是李江回归的首要任务。或者,职场菜鸟虽然没有际遇,总该有点好运气。少年禹智宇对少女宋可琳的那份心意,就是宋可琳作为广播人这一生最大的运气。



想要提携宋可琳的,不仅有爱着她的李江PD,还有爱她十二年不曾忘记的池秀浩。在很多时候,爱情也可以成为事业发展的动力。池秀浩与宋可琳该向何处去?别着急,节目还有很多时间慢慢说明白。不知不觉两个小时过去了,十年以来恢复节目,心情难以形容,兴奋,感慨,还有不舍,就这样不知不觉说了很多,有好多话想要跟电脑前还有手机前的你和你们说,却没来得及说出来,那么下次继续。感谢今晚的导播可可,感谢你在这么晚的时候还在这里帮助我收发资料,传递消息。送上今晚的最后一首歌,祝电脑前、手机前的每一个你晚安好梦。



[歌曲]晚安 尹斗俊



感谢各位网络听众朋友的收听,林下之风在调音台前跟你说晚安。晚安,感谢大家的支持,我们下次再见!