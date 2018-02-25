【剧评】【Misty】拨云见日

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Misty 拨云见日

第一篇 她的二三事



虽然都是聪明女子，聪明和聪明可不一样。对于金喜爱，演艺界前辈对她的评价都是：



-做的很好。就像用尺量过的。好的太可恶了~



-本想找到点什么错，可是她做的太好了，什么错处也没有。



可是对于金南珠，评价往往是：



-太出色了！



-哇，我当时一看到，脑袋就……轰的一下子~怎么能做到这么好？



看，虽然都是金姓女子，虽然都是以机智著称的女演员，可是情况大不一样。金喜爱的聪明是圆滑得体，经常被业界称为：“白大理石上点芝麻油”，而金南珠的聪明则是先声夺人，光彩夺目，那种直率、真挚的姿态，一击即中，让众人为之痴迷，所以被业界一致认定为“狐狸”。后来，“狐狸”一词就当绰号，归金南珠一人用了。



因为魅力四射，就连错处也不提及，还有人说她很可爱。说是理直气壮也好，说是霸气侧漏也好，反正她就是不当一回事。



这样的状态该以何之名？女王。请别误会我是在说演员本人，因为剧中角色高惠兰就是这么一股气势，看似什么都不放在眼里，实则声声入耳，事事上心。不在乎，只是表面现象而已。



在打开第一集之前一直在想，久违的收视女王再度出发，该以怎样的姿态露面？可是看到这一幕，不禁轻叹宝刀不老，到底是金南珠，到底是狐狸。还是老样子，一露面就以美袭人：



夜幕降临，雪花纷纷扬扬，悄然下落。此时车停人下，精致的蓝紫色高跟鞋轻巧落脚，一把红伞蓦地撑开，如花朵一般怒放在雪夜之中。当雪花飘落，当伞幕轻轻移开，显出的却是窈窕身影。



这一幕常被截图，成为不少追剧者的签名图，实在是高。因为，金南珠的时尚感是公认的优异，只要接演电视剧，出的新闻除了衣饰鞋包如何如何好看，在什么什么时候售罄，还有怎样好的形象被同年龄段的女性观众截图模仿，成为各大时尚版的刷屏消息。用现在的话来说，金南珠其实是同年龄段女星中当之无愧的带货女王。



金南珠的品味好到什么程度？举个例子：



在2005年结婚时，金南珠穿着的婚纱是公认的品味代表，不仅高雅大方，凸显新娘优越的身材条件，分寸拿捏到位，在遮蔽与直露的方面设计巧妙，既显出品味和水准，又不至刻板，可作为挑选婚纱的新娘典范，被认定为：时尚感与设计感兼具的婚纱礼服，即便拿到二十年后看都不落时高水准婚纱。在2010年张东健结婚，媒体再度评价婚事时尚水准时，金南珠婚纱又作为关键词，被拉出来遛了一圈。



实际上，金南珠与张东健的新娘高素荣（高小英）有不少共同之处：



二人都是大龄婚嫁，婚礼当时都是怀有三个月身孕的情况，更重要的是，她们都在演艺圈打拼多年，经济条件较好，有充分的经济实力自行购置心仪的衣饰行婚礼。



高素荣选用的顶级品牌高档婚纱，采用蓬蓬长裙式样，裙摆较大，还有繁复的花朵坠饰，致使新娘在行礼时行动不便。该款婚纱虽然体现出新娘较好的经济实力，但为遮肚，却忽略了婚纱应该有的仪式感和美感，也未能显出新娘良好的身材条件，令人惋惜，被议定为：可惜。但在本剧当中，金南珠选用的却是意大利时装来表现主播高惠兰的水准，播出后即时引发热议。



可是，为什么是意大利时装，身为国民主播，难道不应该是身着国产套装主持参与新闻播报吗？



这其中有个缘故。在韩国虽然以“身土不二”为荣，但在上流社会看来，衣着优雅得体，身着高素质高水准的洋服仍是贵妇标配。在高惠兰嫁予世家子姜太昱，成为JBC九点新闻主播，蝉联业界大赏之后，就已经被历代家族成员皆任大法官的婆家姜氏家族认可，可认定为是不折不扣的贵妇，但由于她还在媒体任职，衣着风格应介乎于贵妇与职业女性之间，需要充分把握两者之间的平衡。对照该要求，用料上乘，制作考究，精致贴切的意大利时装是最好选择，因为在把握时尚水准与设计感的平衡这方面，意大利时装可说是术业有专攻。



从前韩剧台词酷爱展现该国的主流价值观，对女性的评判标准，早已显现：



-从前对女人有三把尺子：衣服，烹饪和~男人。



若以此评判来人，着装满分。以上画面是高惠兰作为参考人，第一次被约谈时前来署内的情况。可是，先在着装上，高惠兰就以整齐的装扮摄人，体面又精细，显出品味，又不呆板。难怪来门口引路的探员们张口结舌地看着她，一时间说不出话来，这种情况就叫气势迫人。



夜幕之中，来人拎包打伞，走向门前。伞的主人未露面，笃笃的脚步声却现了心事，慌乱却持重，还要竭力振作。人生之于她而言，只是一次又一次的正面突破。是正面突破吗？当然，要不哪来的应对进退，从容不迫。面对高惠兰始终都是勇往直前的敬业者。这样的她，在面对讯问时，仍能面不改色说出那一句：



-是，没错哒~



就为这一句，金南珠到了痴迷练习的地步。按她自己的话来说就是：



-就为这句话，我中秋假期的时候就去了婆家问安，就连亲家（娘家）也没回，在家练习了~



可是为什么要为这句台词如此费心？按照金南珠的说法是：



-我觉得这是一句可以表现角色魅力的台词。



正因为如此，有如此准确的发音，还有对措辞的把握，才能成就如此精明、直率、优雅又骄傲的主播高惠兰。说到发音，在开局之初，金南珠就为职场女性示范了几场经典的吵架。从前在韩剧中，人们接受的大都是如同金三顺这样率真、直白，也不乏粗鲁的对白：



生气的时候可以说：



-哪儿来的狗在叫啊？



-现在连牛也叫了！



对骂的时候回应说：



-不好意思哦，这嘴上有棒槌~



狠敲对方的时候，就这样说：



-抱歉，我把礼貌煮汤喝了~



可是，金南珠不一样，她对骂的方式可说是迥乎不同，旁人要气势逼人，输人不输阵，而她则是一针见血。如果能在吴组长大喊：



-晴天后面是什么？阴天阴天啊~这都不知道么？ND，你还真以为是因为漂亮才给她大赏吗？这段时间辛苦了，要她有始有终也是局长希望做的。



-够了，要是敢迟到一分钟给我试试！我非要把她的麦克风撤了不可~好自为之吧哎呦？~



这样的话当时，安静地看着对方喊叫，一声不响地听，听出问题再出手，轻轻巧巧地给几句：



-能好好说的话，非要高喊，要是咬着舌头，那是让谁高兴呀，对吧~



一句话就打下对方的气焰。高惠兰之所以能在一句话之内让吴组长安静下来，原是因为捉住了对方的痛脚。对照后来二人争论时所说的：



-你一这样的小子，七年前竞争主播，毫无招架之力，就被我抢了ANCHORMAN（主持人）的位置，七年后切齿磨心，亮出的Card（牌），就，那么个……韩智苑？吴组长，你上不去是有原因的~



这样的话来看，吴组长原是在业务上不如高惠兰的人，哪一次竞争都没拼得过高惠兰，说他是手下败将也不为过。平心而论，虽然在竞争方面，男性主播更有竞争力，但实力始终是实力。从吴组长说话的腔调和语气来看，他的发音有问题，不但不够准确，还有严重的喉音，小舌音较重，通常在标准韩语发音中，小舌音用的不多，只有在方言中才使用。所以，这才是高惠兰嘲弄吴组长的原因所在，她的话，转过来的意思就是：



还咬舌头哪？又咬舌头啦？七年前你有错处当不了新闻主播，怎么七年后就连骂人都还在犯同样的错误？这不是完全没长进么？



其实，吴组长原打算背地里发牢骚，逞个威风，骂几句就算了，却没曾想高惠兰就站在办公室门口全程收听，还不咸不淡地塞了他几句，且句句切中要害，听了别提有多糟心了。



当然，在报道局内，对付高惠兰的人还不止一个。就连在洗手间里说几句话，都能遇到对头。比方说，在跟韩智苑呛声过后，从隔间里钻出来的，正是前任新闻主播李妍贞，她看着衣裙上被溅水的高惠兰，得意地给了几句：



-女人过了三十五，眼睛周围就会长出皱纹，腰围也要多几斤肉才行。那么怕自己会变老，整天战战兢兢，呃~那个样子真是难看啊~



-（我）是不是又胖了？



-也没什么啦~挣扎的时候也没怎么注意，不过放下以后，哗地一下子就放松了~腰围多了两公分，可是幸福指数可是多了百多公斤啊~当然，我不是说你看起来不幸喔，不是那样的~



可是，高惠兰一句话就让喋喋不休的李妍贞安静下来，笑容也没了，高惠兰她回应说：



-听说您最近在做Radio（广播）播音啊~



可是，这是为什么？李妍贞笑话高惠兰，不是正在兴头上，骂得欢么？



骂人当诛心，需一语中的，切中要害，才能在一句话之内让对方暴跳如雷。非要披散头发，吐口水，当街撕扯，破口大骂，却说不到重点，那是泼妇所为。高惠兰对李妍贞的那句话，可说是一语中的，立刻就让对方泄了气。如果接受自己老去的代价是腰围多几公分，放下的代价是让自己看起来轻松多了，那绝对不可能如同李妍贞那样，原先的九点新闻主播或是晨间新闻主播要去做同系统，通常不做视频播出的广播节目。李妍贞的情况，当然不是她自己所说的那样，放下以后一下就轻松好多，而是一路下滑，而且下滑之路是深渊，不见底，而高惠兰只是看着她一路膨胀，自鸣得意，等她说完，再一针见血，泄了她的气，不可谓不高明。



当然还有别的话，从局长室出来之后，在报道局大办公室里的高惠兰与吴组长的那段对话就更是厉害，可说是刀刀见血：



-看在这个圈子还在给你诚心诚意铺上红地毯的份上，你就不能在最好的时候，挥个手，再露出微笑就走么？非要等到老脸丢尽才离开嘛？



-真正丢脸的是，像你这样，见风倒的人~就是要走，我也要自己走。要辞职，也要我自己辞职~



看到吴组长的脸色变了吗？高惠兰说的，恰是他最担心的事。确如高惠兰所说，他就是个风吹就倒的人，因为他做的事，随时可有人代替，而高惠兰的工作，即便找人来替，也要费尽心机，都不见得能达到目的。当然，台里对付高惠兰的人并不少，还有一个小插曲，就更有意思，那是体育局的前辈记者来了~



-喂，高惠兰！你是小混混吗？不分地界的么？为什么报道局的人，要跑来体育局找资料？我们是你们的下属社，所以就不要分前后辈，不划地界了吗？



可是高惠兰比他狠多了，转脸就是一句：



-都是News（新闻）圈子里的人，干嘛非要分前后辈，划什么地界啊~独家就该抢完再说！



对方没达到打击的目的，继续嬉皮笑脸补刀：



-没错，是高惠兰啊，对吧？不好意思，我一时不小心给忘了。这次到底，又给张局长上了什么烂药？



-也是啊，高惠兰在这方面可是非常有名的呀~该给就刷地塞过去，想要就明确地拿过来，是吧~



不过，看到站起来的高惠兰，他知道自己说的过头了，踩了对方底线，对方也会反过来踩他的底线：



-没错，我本来就是这方面的有名的人哪~刷地发挥实力，明确地得到认可，前辈就是因为没这能力，才会这么大年纪还在跑现场对吧。



话一出口，对方脸色变了。看来，老来跑现场，这也是他的痛处。于是大叫：



-你说完了没有？



可是高惠兰继续以轻巧的声音回答说：



-前辈总要有个前辈的样子吧，（有）实力也行，（要）人品也好~真是幼稚得听不下去了~



体育局前辈记者挑起的争吵，以挑衅者被骂后暴跳如雷告终。看，说话一定要说到重点。两厢对骂，说对方丢脸啊，难为情啊，这些话都不足以打击对方，一定要提到对方没有，且办不到的事，前辈记者和吴组长办不到的事就是实力，论及实力比拼，他们无论如何都不是高惠兰的对手，所以，他和他对高惠兰能使出的那一招除了年龄歧视，讥笑对方女色诱人，也就只有推出他们认为合适的人选，取而代之，自认为就足以挤下高惠兰。否则，门口听墙根的韩智苑究竟是怎么离开的，若非有人报信，体育局的“前辈”又是怎么“闻讯赶来”的？可惜，事情并不如JBC众位男士所愿。因为高惠兰给韩智苑的评价是：



-就，那么个……韩智苑？



可见，作为女性主播，二人根本不对味，韩智苑的水准不入高惠兰的法眼，实力早已被彻底否定。可是，这都是为什么？为什么高惠兰会对将要接替自己的人如此轻蔑，难道真是因为恋战，不肯让位吗？从新闻播报时，主播台上的发问来看，并非如此。气质是装不出来的，在优雅的笑容背后，挫折、苦难和暴风般的心情，根本避无可避。或许，耐心和智慧可以化解。当然，还需要一点点运气。陷入重重危机的高惠兰会有这样的运气吗？韩智苑之于高惠兰，究竟是怎样的存在？高惠兰与韩智苑对峙，还会出现什么变数？预知下情如何，下周同一时间，请继续关注下篇。





