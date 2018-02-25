【剧评】【Misty】拨云见日

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Misty 拨云见日
前言 女王归来
在我追剧的那个年代，金南珠是绝对的霸屏女王。那个时候，音像店是最火的生意，如果有人来到碟店问：
“老板，有什么好看的剧没有？”
卖碟的大娘多半会递上一盒《天桥风云》，当然，是DB的。想要原版的，要两百多块呢，相当于一个大学生一个月的餐费。如果有人跑来问：
“天桥风云太好看了，还有没有什么别的戏？”
大娘肯定会递上一盒《我心荡漾》。如果还嫌太短，大娘准会丢过来一只《都市男女》。是没错，都是金南珠主演的韩剧，可是她演得真好，用我经常去的那家店里爱看碟的人们的话来说就是：
“不是说那种好看，而是，就是那种有味道的好看，不是最漂亮，但就是耐看，经打啊”。
那会儿没有制作组，最初网络上有热心的人们成立制作组，又安排发展日韩分部，原是为了要将日本动画片汉化，满足动漫爱好者的需求，这才有了YYJTC。YY是影音制作组的简称，J是说Japen，T意为To，C是指Chinese，YYJTC的本意就是将日本影视动画汉化，改名YYcaF，还是2003年的事。后来，做YYcaF那个动态翻转LOGO的组长对我提起此事，还是感慨不已：
“都是我呀！！！！！！我们那时候什么都没有，还是我给他们提出来的，他们才会作了自己的标志。”
在没有制作组活跃的日子里，和我一样爱看剧的人们追剧的渠道除了购买各类杂志，汲取有用信息之外，就只有看碟了。如果能够买得起碟，在家用VCD看剧，那是很不错的待遇。那个暑假，考完试的我，就是与剧中的金南珠不期而遇。为了把剧中的时装画下来，我买下了生平第一套VCD，115元。之所以记得那么清楚是因为卖碟的大娘跟我说：
“嫌贵啊？我就知道你们学生小气。不要小看这个戏，可好看啊~那就便宜点，只能让你五块钱，一百一十五！”
所以，金南珠之于我的人生意义是：
她是我生平第一位极度关注的主人公，在意到愿意为她买下所有相关作品，研究她的衣着，可参考的部分太多，举手投足都有说不出的魄力，镜头感满分，品味满分，时尚感满分。
由于导师对看韩剧持否定态度，可是我参加某论坛的征文比赛拿到第一，留下长文的消息却让师母很好奇。后来我才知道，在论坛给我留言，津津有味探讨买碟心得的热心读者原来就是师母匿名注册的账号。后来随着我追剧行为的升级，开始关注制作组，看到更多的剧，也感受到真正意义上的“歧视链”：做美剧的自认是最高级别，看不起做日剧的，做日剧的看不上做韩剧的，时不时问候一下：
听说你们又要开个棒子剧啦？
对方就会毫不客气的反唇相讥：
你们抱霓虹的大腿，跟鬼子的语言战斗的怎么样了？
金南珠那种美剧式的表现和独特的表演风格，经常是我用来推荐和反击的有力依据。因为做美剧的总管总是跟我说：
“你们韩剧怎么除了爱，就是爱，除了爱情，还是爱，怎么就没点别的？你看看美剧，你就不能学着做做美剧？美剧比韩剧强的，不是一点半点啊~”
就因为这样，做剧的我受到过各种嘲弄，还看过虚拟比划过的竖中指。那个时候，金南珠已经深陷官非，关注她的我，能得到的最清楚的消息，就是官司。因为SBS曝光了她修正容貌之前的照片，导致与她有婚约的旅行社老板南某悔罢婚，并与她分手。此后，金南珠状告提供照片的一方，我关注新闻的时候，官司还在进行中。所以，多年之后，当我看到金南珠风光大嫁的消息，司仪就是剧中扮演李政的张东健，扮演赵远均韩材锡（韩载硕）也来观礼，心情真的难以形容。一方面为她高兴，居然嫁给【情定大饭店】中扮演总经理的金承佑，一方面又为自己失落，原来我心中最有魄力的女主角也嫁人了，我的青春记忆结束了。
这么多年过去了，当看到JTBC为Misty剧作制作的特别节目，邀请金南珠和池珍熙两位主演出镜，介绍剧集情况，还称赞金南珠是真正的收视女王，不禁微笑：
原来跟我一样，还在默默关注，并且肯定金南珠的人还有很多啊~
数据不会说谎，无论容貌和身材如何保持，无论演技怎样进化，近二十年来的韩剧数据表明，金南珠是在众多女演员中唯一可以担当收视女王这一称号的人。
脑残粉在我追剧的那个年代，是骂人的话。可是后来，说自己是某人的脑残粉居然成了一句客气话。这是因为世事变迁，今天还在为某艺人要死要活，明天就去喜欢别人的情况大有人在，大家都觉得这是追剧常态。可是我记录下这些，是不是可以说明虽然疯狂追逐是勇气和喜爱的体现，可是细水长流也是喜欢的一种表达方式。就因为这样，我收到了一个称号：“活化石”，并欣然接纳。
虽然不知道在这个世界里，我还会见证多少人事变迁，但潮起潮落，云起云飞总是必然。能够长久记得一个人，一些事，并且有机会记录下来，就是幸福。
在长久的蛰伏之后，金南珠，我心中的收视女王终于归来。太好了。
宠辱不惊 闲看庭前花开花落 去留无意 漫随天外云卷云舒