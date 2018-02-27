【影评】【那才是我的世界】实力与背景

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那才是我的世界 实力与背景



打开这部电影，完全是意外。因为帮忙转发资源，收到一位读者的提问，她说：



“那个崔导演，就是逆鳞的编剧，听说挺有钱的，拍个电影还送了朴正民一台钢琴，看不懂啊看不懂，要有钱，干嘛不送李秉（炳）宪拳击课，这是几个意思？”



被她这么一问，我也挺好奇的，于是赶紧去找了导演的相关资料，还特地看了一下中文字幕，这才明白，能拍出这样电影的公司不一般。本片导演崔成贤从新闻资料来看，生于1969年，是业界认可，能写史剧的电影人，要按韩国算法，今年都五十出头了。最值得关注的是，毕业院校居然是首尔艺大文创专业，而让他在忠武路扬名的作品【逆鳞】，拍摄于2014年，也就是说，二十多岁就学文创，快五十才有公司收购剧本，并拍摄成品，这得需要多大的毅力和喜爱，才能做到？看完这则新闻，我才明白这其中的关联：



首尔艺大虽然是知名编剧的摇篮，确有其事；一直以来在业界数得着的编剧，有不少都毕业于该校，但大都是少年成名，当然也有三十以后才被发掘，如果捱到快五十才出道，不是此前还在做别的工作，就是在条件允许时才入行。



关于首尔艺大，公认的只有一条：



学费高，毕业条件严苛。



这是一所私立大学，学费高到让学生不堪重负，寒门子弟就学非常困难。



首尔艺大的学费到底有多贵？



举个例子。知名编剧卢熙京，也曾因为交不起学费犯难，在成名之后的自述中还有提到。又如名演员金民钟，从前的绰号就是：贫穷贵公子。因为考上首尔艺大，没钱交学费，于是父亲借了一笔钱，还有贷款，这才勉强凑齐学费。就算是这样，金民钟在成名以后还要帮助家里开的店送外卖，如果送餐去美发厅，还会被客人认出来，问他要签名。



话题回到首尔艺大这里，原来导演出身这样的学校和专业，并不寻常。至于送钢琴这件事，根据新闻确认，确有其事。其实，关注这件事，并非误解导演大手大脚，而是这种特殊的思维方式。为什么不是介绍好的钢琴老师，而是送钢琴？显而易见，首先是因为导演有这样的经济基础，送钢琴是可以承担的付出，其次是导演认为要成功扮演该角色需要勤加练习，有个钢琴方便训练。最值得关注的是，邀请本片编剧出任导演，还要劳驾制作社代表亲自出面说服，这就很耐人寻味了。要么是导演才华出众，要么就是导演无论从人脉到水准，再到艺术素养，都值得投资。两种假设，哪个更有可能？撇下可能性不谈，两厢一对比，导演的情况也就基本清楚了：



这是一位有时间，也有经济基础，乐于从事自己喜爱作品的电影挂。



至于为什么不送李炳宪涉及角色方面的礼物，则是因为不需要。李炳宪早在二十多年前就扮演过拳击手这样的角色，那是在1997年与沈银河合作的SBS韩剧【浪漫风暴】，他在其中扮演深爱单亲妈妈的拳手关泳豪。在那个时候，李炳宪的拳击水平就已经达到专业级别。所以，扮演这样的角色，对于李炳宪可说是驾轻就熟。至于被剧本打动立即出演一类的情况，也需要有相应实力才能支撑心意兑现。



分析到这里，可能不少观众都明白了，正因为李炳宪的情况达标，因此胜任角色，而另一主演朴正民接戏时的情况达不到角色要求，才需要刻苦练习。不过送钢琴这件事，真能看出导演的慷慨和豪爽。



实际上，剧中的各位主演，都有不少说道。譬如扮演身患绝症的老母亲周仁淑的资深演员尹汝贞，直到看到她在患病时的扮相，才明白为什么在综艺节目里，旅行之前会以那样紧贴头皮的发型出现，她解释说是因为拍戏，角色需要，不好拆开，原来要拍这样的戏，还真需要做那样的装扮，而尹汝贞，恰是这类边缘母亲角色的第一人选。至于扮演财阀女的韩志旼（韩智敏），则是首尔女校社会福利专业的毕业生，一直以来都在默默为特殊人群付出，接演了不少相关题材的作品。此前与朴炯植联袂出演某星集团赞助的广告片【两道光：Relúmĭno】，也是为视觉障碍者所拍。不仅如此，韩志旼还是崔导演担任编剧的史剧作品【逆鳞】的主演，这次来帮忙也在情理之中。若非如此，观众也就无缘得见惯于演出平凡角色，扮相朴素的韩志旼以如此华丽的形象出场。



分析了这么多演职人员的事，可能没看过本片的观众都会好奇：有这样的班底，电影公司究竟想要拍一部什么样的作品，才能找来这样的黄金阵容？



实际上，说起来也就是一个简单的故事。拳击手金祖河因为个性问题陷入困境，无法在拳击圈内待下去，正在想办法出国发展，还在为出国存钱，此时生母周仁淑来找他，将他领到现在的住处，祖河此时方知自己有个自闭障碍二级的弟弟，名叫吴振泰。此时，母亲已被查出罹患癌症，自知去日无多，临终前想要为有自闭障碍的振泰安排出路。在相处过程中，祖河与生母、振泰和房东一家人渐渐融洽起来，甚至还为弟弟找来因车祸认识的残障女钢琴家韩佳率。韩佳率一度拒绝帮忙指导，却被吴振泰精湛娴熟的琴技打动，不仅亲自出面担任指导，观看钢琴比赛，还为振泰争取演奏机会。



呐，后来怎么样了？因被多次投诉剧透，不堪其扰，还请观众自行确认。



可以肯定的是，交错的人生，终究还会回到原先应有的位置上去，对于片中的每一位角色来说，都是如此。人生，有的时候就是交棒与接棒的过程。个人前途与梦想之于家庭的责任和手足情谊，更多时候会被放低，因为对于牵挂家人的家长来说，责任重于生命。



看完这部戏，才可以确定，原来韩影圈真有：“以无造作的演技弥补剧本的不足”这样的电影。从前曾被如此评价的电影，还有李英爱与李政宰主演的韩影【礼物】。在本片当中，若论演技，李炳宪一直都在水准之上，只要他上了场，看到他，就是个穷困潦倒的拳手，不会想到别人，但最难忘的却是韩志旼对于残障女钢琴家韩佳率的演绎。那种车祸残疾后深切的伤痛，在餐厅被侍者撞倒后露出义肢时给众人指点、围观时的强自镇定，被祖河理解并称赞时的惊喜，还有因为振泰的琴技而引发的期待，以及对于钢琴弹奏的技痒之态，都演绎得很妙，让人不由得对该片在大中华地区的引进和上映充满信心。



不过，崔导演之前担任编剧的韩影【逆鳞】就是一部勉强回本，收支相抵的作品，这才造成了几年的沉寂，甚至出现了新作准备过程中卡壳的情况。这部戏的票房，虽然目前情况尚可，但损益情况究竟如何，还不好说，需待核算后方知具体情况。总之，希望导演和作品还能平安过关，再为观众奉上更多更好的作品，电影拍摄和剧本创作都需要热情、执着和全身心地投入的专业人才。





