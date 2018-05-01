【剧评】【花过天晴】传说或传言

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花过天晴 传说或传言

第一篇 邂逅



“英德，就交给你了。”



就为这句话，胆小怕事的神乐木坚持到现在。虽然他还是那样胆怯，没有自信，也没有自知之明，却开始期待自己有朝一日能够变得强大。



道明寺，不是姓名，而是姓氏。在神尾叶子漫画原著中，道明寺是道明寺财阀继承人的专属姓氏。在又一个关于英德的故事里，道明寺特指英德校友，一个名叫F4的团体的领袖道明寺司。关于道明寺与他所属F4的故事里，在花样男子当中有详细交待。因为与平民女子牧野杉菜的艰难恋爱经历，道明寺司的爱情故事已成传说，与F4轶事一同流传于英德校园。



爱漫画的人们只看到道明寺当年在离开时，在采访时特地面对镜头，请求对方等自己归来，又特意请喷气式飞机做飞行表演，用烟雾喷出女友牧野杉菜姓名的罗马拼写表示心意，造成缺了个字母，姓名不全的囧人囧事，却不知在离别前道明寺还有嘱托。那个受嘱托的人，就是新故事里的主人公神乐木晴。



在神乐木晴的心里，道明寺已经成为英德的精神领袖，激励当下英德学子努力的榜样，其中也包括…红条劝退，美其名曰维护英德的荣誉和传统。可是，以英德的名声和荣誉，每年每届都会有如同牧野杉菜这样出身贫寒，却要力争上游，奋力获得好学历，以期获得成功的寒门学子，他们隐匿于英德众多富豪子弟当中，只求平安度过，可是新一代C5却仍要以F4曾经做过的恶作剧为乐为荣，千方百计要找出平民，并将其逐出学校。所以，故事就是这样开始的。



与道明寺一样，神乐木也是财阀姓氏，不是姓名。我们这个关于英德的新故事里，主人公姓神乐木，名晴。与道明寺一样，他也有自己的同伴。在故事的最开始，C5五人众已经闪亮登场。



关于C5解释如下：



C5，Correct Five，真理五人组，简称C5。主要成员有：



平海斗，IQ最高，智慧担当，出身议员世家；



真矢爱莉，出身房地产商家庭，美貌担当，C5当中唯一女性；



成宫一茶，传统担当，出身花道世家，；



荣美杉丸，打架担当，出身运动用品制造商家庭；



神乐木晴，C5领袖，出身神乐木财阀，据传精通七国语言，为地区马术冠军，体力超群，可一人对付多人。



等一下，比起F4的出色，英德众人是不是有什么误解？



看完C5的履历，让人好生纳闷。虽然比照F4的情况，选择了类似背景的人，甚至还加上了条件类似藤堂静的成员，但从个人水准来看，与F4相差甚远。F4强调的不仅是容貌美丽，还有技能全面，应对得体这一项也倍受关注，而C5的口碑则只侧重于每人的优点，可见这是一个各有所长的团队，并非技能全满的上流社会继承人，如此说来，C5成员实际上无法独当一面，而是缺点明显，需要互相配合的问题人物。



实际上，问题也就在这里。相较于C5而言，F4众人虽有幼稚、黑暗、残酷的一面，却仍有技能全面，接受精英教育，坚守原则，处事周全的优点，如道明寺司虽有空手道实战技能超强和脾气暴躁的声名在外，但其礼仪和外语技能，经过多次海外实际考核，均可应付自如；又如出身茶道世家的次子西门总二郎，虽有花心滥交的问题，但却仍有对待初恋女友专一痴心的一面，其礼仪、外语水平在同龄人当中首屈一指。而C5的情况似乎不那么好，每个人似乎都有点小问题。简言之，就是优点突出，缺点明显。或者，就是因为存在这样或是那样的问题，才造成了缝隙，显出神乐木晴和江户川音交往的可能性。



因为，神乐木他自己就是一个废材。身为C5的首领，神乐木最大的问题还不是七国外语都只会一句：“谢谢”，也不是胆小如鼠，遇事不敢争辩，或是赛马只拿到地区赛冠军，而是对自己信心不足，每每遇事都不敢上前，只唯唯诺诺，站在一边观站，内心纠结不已。就是因为这样，才遇到了眼见同学受欺侮，奋力出手襄助的道明寺司。



神乐木到底有多自卑多懦弱？举个例子。为了给自己加油打气，神乐木最爱购买的物品是各类开运和增强运道的神符。这就很有意思了，因为我们这个故事里的女主人公江户川音，在家族公司破产以后，只待在超市打工，而她打工的那家店铺，恰好就是神乐木家的老管家为给神乐木晴购物经常光顾的店。



那天不巧，刚好老管家闪了腰，可这买神符或是开运符的事也不能被旁人知道，于是，神乐木晴就只能穿着连帽卫衣，压低帽檐，跑去超市自行取货。这一露面，就被认出来了。被同校同学察觉的神乐木晴紧张非常，总想要要堵人的嘴。继暗地里喊人上车谈话威胁，恰逢混混别动队来校门口捣乱，在女方鼓励下阴差阳错，凑巧揍倒混混，成功搭救同学，而后又被女方写字条威胁，哦不，协商之后，神乐木终于明白，自己遇到对手了。在他被C5的朋友们提示说，女方是英德隐匿平民，可以把她变成自己的人，这才动了要在家里办宴会，故意示好的歪脑筋。



神乐木晴的做法，不说是追求女方，而说是歪脑筋，其实大有说道。通常一般人要想处理一些麻烦，都要想办法调查对方的情况，找出问题症结所在。可是这个办法对神乐木晴，完全不适用。他只是嘱咐管家把聚会办得豪华一些，食材要高级，昂贵是必须，盛放食物的器皿要有水准，甚至还准备了白马，意图充当白马王子，可就是不知道要成为女孩子心目中的白马王子，究竟要怎么做，于是功亏一篑。



就在家庭宴会上，由于神乐木的失误，拿出女方书包里的水壶，却没放回去，只是随意丢在地上，导致女方带来的朋友失足踩到水壶，跌倒在地，盛满食物的盘子飞了出去，砸在了神乐木晴的礼服上……



其实，宴会砸锅过程中最大的问题，不是摔碎的盘子，也不是蘸了酱汁的礼服，而是神乐木晴傲慢无礼的态度。若非他以自家财富为凭，冷冷地嘲弄与江户川音一起来的朋友，就不会遭到女方当场刷色。



说时迟那时快，江户川拿起桌上石头一样的牛排，对着神乐木晴的脸狠狠打了下去，速度之快，力道之大，让在场所有人咋舌。不用说，宴会弄砸了。



说到宴会戏份最有意思的细节，莫过于与漫画原著完全不同的设置。在漫画中，并无那么多菜式细节。整个拍摄角度，包括菜色安排，甚至连同女主人公的态度，都更类似花样男子漫画故事里，杉菜与和也头一回参加宴会，与F4碰面，巧遇藤堂静宣言那晚的分镜画面。就连鱼子酱的拍摄角度，都与漫画场面相类似。



最有趣味的关联，当属宫泽理惠。在花样男子漫画故事里，那晚宴会上，道明寺司遇见宫泽理惠，两人还亲切问候，又客套几句，寒暄一番。而出现在漫画里的，漫画家描绘的，则是二十岁时身着礼服的宫泽理惠，生气勃勃，美丽动人。根据漫画作者神尾叶子的回忆，她见到的宫泽理惠，真的充满了艺人的魅力，亲切漂亮，又充满韵味。在本剧当中，扮演女主人公的杉咲花恰是与四十三岁时的宫泽理惠合作演出电影的少年演员，因为电影大获成功，获奖不少，终于有了演出偶像剧的机会。以目前表现来看，可说是演技合格的主役。



以角色而言，比起牧野杉菜，英德这位新晋平民学生江户川音，可算是见过不少世面。这样看来，为避免出现女主人公遭遇各类考验，从容过关，却要作者想法子交待可能性的麻烦，原著早在人物设定时，就已经做了相关安排。对照剧情来看，江户川音对富裕的生活应对自如，性格随和，为人低调，与家人相处愉快。家道中落之后，面对贫困的日子也能愉快适应，可说是安之若素，不能不说是一位素质难得的女子。不过，本剧前期的爆点恰好也就设在这里。与牧野杉菜在见到花泽类以后，遭遇各种麻烦之后逐渐心动情况相比而言，江户川音的态度更为明确：



-而且，人家早就有未婚夫了！



所以，神乐木晴想要确认心意都不行，早在他之前，就有一个人已经来到江户川音的生命里。更何况，对方与江户川音已有婚约在先。不过现在，似乎没这种问题。对感情迟钝的神乐木根本就不认可自己在意女方的事实，他大叫着：



-我啊，一点都不喜欢你！



可是，他在意的眼神却骗不了人。当下的神乐木晴，不是口不对心，而是在意却不自知。



那一晚，就在他眼前，出现了死敌驰天马。原来他就是江户川音的未婚夫。



爱，有先知先觉，当知当觉，后知后觉。神乐木晴对于江户川音的感情，绝对属于后知后觉。



没有烟花，没有祝福，只有意外，和惊愕的眼神。有落差的爱情，总是这样开始。继道明寺司和牧野杉菜之后，在英德这个传说中灰姑娘的故乡，又一段轰轰烈烈的爱情即将上演。





