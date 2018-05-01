【剧评】【花过天晴】传说或传言

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花过天晴 传说或传言
前言 惊喜之余
“道明寺回归了，回归回归回归回归回归”
收到这则留言的我，愣了老半天，道明寺？半晌才意识到，这不是流星花园重播，而是日剧版花样男子续集开播。看来，各大日剧制作组可有得忙了。
虽然之前看了那么多宣传资料，都说春季要出漫改大作花样续集，但都没有什么实感。直到看到不少日剧公号出了电视剧新闻通稿，才察觉这次的设定也许特别，但诚意还是满满当当。
话说，花样男子是一部非常神奇的漫画作品，只要电视剧化，无论在哪个国家或地区拍摄播出，都会成就一对又一对的演艺情侣。因为过程太艰苦，波折颇多，能在最后仍然坚持在一起的她和他，最终都会爱上对方。虽然，他们之中有不少人，牵手却走不到最后……但在相爱时，无一例外地散发动人光彩。刹那间的闪耀，比长久相对的光亮更令人印象深刻。由此，比对恋爱时的照片，往往会被评价说是：
“比结婚的时候漂亮”
…………
所以这一次，还会有什么样的传说出现？无比期待。
无论是关于剧情，还是关于爱情，都值得记取。新闻要保存，截图要备份，梗概要记录，日后可做重要资料留存。
对了，关于花样的故事，还有另一个传说。无论开始时对女主人公的容颜有多不满意，最后都能看习惯地喜欢上她。因为她是充满意志力，永不言败的杂草女。
关于灰姑娘遇见暴躁白马王子的故事，还在继续。童话一样的传说续篇都是这样开始：
于是，在多年之后，英德学园又开始了新的传奇旅程。继F4之后，C5登场。当然，还有生气勃勃的杂草女续写积极向上的爱情故事。
青青子衿，悠悠我心。
这次，传说中的富贵主人公，终于是五个人了。
宠辱不惊 闲看庭前花开花落 去留无意 漫随天外云卷云舒