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【圣女】给分这么低，真的看懂了吗？

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2018-6-10 13:50:02

这是部不错的剧，要不是时光网和豆瓣评分那么低，原本是不愿花时间写长评论的。

 

首先可以看下此剧在日本的收视：第一集6%，中期到8%，最后回归6.7%，这说明这部片子观众数量稳定，流失率不大，不像有些剧一上来超过10%的关注度，后来每况愈下。此剧的观众大多愿意追下去，这与国内观众动不动就说把本剧弃了的现象产生了差别。当然，此剧不是当红大偶像大制作，初期6%的基调是基本定型了的，不能和那些超过10%甚至20%的红剧相提并论。那么，问题就是：为什么国内评分那么低？观众真的看懂了吗？

 

被此剧吸引的第一个要素是广末凉子的演技。女演员长得好看，演技往往会被忽视，事实证明广末凉子的演技应该被认可。此剧中，凉子需要在清纯、腹黑、圣洁、精明和失去理智之间无缝切换，同时又没有过多肢体语言，这就全靠眼神、表情和台词来表达了。应该说广末凉子处理得很得体，演对手戏的永山绚斗开始两集相比之下青涩些，后来渐入佳境，相信与广末凉子搭戏也成长了不少。

 

随后就是剧情，不可否认第七集是结束得仓促了，很多人提到的哥哥、小美女律师的情结线没有完全展开是事实。七集到八集的日剧仓促收尾的现象是常见的，大家都知道日剧大多数边播边拍，观众喜欢谁，谁后来戏份就可能多点，不喜欢的就可能减掉点。哥哥这个角色一上来就不能引起人的好感，显然要惹事，而观众又不希望看到他和检察官惹出更多麻烦，那么就简单砍掉吧。相比小美女律师的支线，大家还是愿意看主角三人的三角关系，那么也砍掉吧。日剧往往在初期会留出很多可能性，为的是在拍摄过程中根据观众的喜好调整重心，另一个例子是当年木村拓哉和林志玲的《月之恋人》，一开始编者把木村和林志玲拼成一对，中期以后忽然笔锋一转，以“往日情怀”为由将木村和筱原凉子拉到了一起。个人以为这样的安排与日本观众的期望有很大关系。当然，这样的做法自然免不了情结安排显得生硬。

 

回来看《圣女》，了解这个制作背景，或许就能对日剧结尾仓促有了更多的理解和包容，毕竟编者想讨论的问题都已经提出来了，也清楚地给了答案，其实就够了。那么，什么是编者提出的问题？日剧往往想在一个剧里提出好多问题，这可能也是出于迎合不同观众喜好的目的，其弊端则是每个问题都讨论不深。在《圣女》里，简单涉及的话题有：

 

1. 人内心对纯真爱情的渴望vs生活的现实。

这个问题，律师事务所所长在记者会上的发言是关键。作者认为，爱情是被美化了的理想化产物，人都是现实的，都会选择高级的，好用的，“让自己幸福”的那方作为配偶。此外，基子对于晴树的感情是纯真的爱情，对其有极端的执念，而面对生活，面对那些有钱男友，她又是现实的。这是她这个角色最主要的基调，也是本片最想要探讨的问题，因为这是每个观众都能引起共鸣的点：人都有两面性，谁不是在自己的爱情中又想要童话般纯真的爱情，又希望对方有钱有闲呢？又有多少夫妻像千丈老夫妇那样，在生活中失去了激情，导致千丈在情人身上看到了久违的“纯洁的真爱”，甚至傻傻地以为净身出户也能与情人幸福地在一起？

 

2. 一个人“误入歧途”后能否重新来过。

编者说：坏人要变好，外界不信，她自己也会本性难改。客观而言，曾经做过的事会留下深远的后果，有人死了，生者也痛苦万分，不是说一句“从今天开始我要做好人”就能一笔勾销的。基子对有钱男友们的态度，最终影响到晴树对她的信任，仿佛“狼来了”一样，几次三番的“恶女”之后，不会有人再相信真实付出爱的“圣女”的了。此外，那想要“一笔勾销”的心情也是不稳定的，为了挽回晴树的感情，基子又开始利用自己对男性的吸引力，期望能魅惑成功。

 

3. 初恋爱的不是那个人，而是自己心中的理想化模型。

事实证明，晴树爱着的那个家庭老师不是基子全部的样子。他的爱是基于对一个人不完全的了解，他爱的其实是自己理想中的玛利亚老师。从基子说自己对千丈并非完全无杀意开始，他的理想型就消失了，也因此，他后来如此决绝。另一方面，基子这么多年却一直爱着那个单纯的学生，这份初恋如信仰般存在。与晴树重逢并未改变她最初的印象，甚至使之变得更好，这正是为什么自从她知道晴树有未婚妻以后开始乱了方寸，后期显得过激。

 

4. 女性和金钱的关系。

这个问题在日本社会背景下可能更为生动：主妇拿丈夫钱，女友花男友钱，小三花情人钱，妓女拿嫖客钱，乍看之下都是女性拿男性钱，这之间的区别究竟有多大？是不是有了“爱”，有了“结婚证”就正当了？ 正如的千丈正妻喃喃自语所言：所谓夫妻，究竟是什么。可能由于集数所限，本剧前期对基子一路走来的艰辛生活铺垫不多，所以最后一集突然把利益拔高，探讨起女性在男权社会中的生存问题略显不自然，但这个讨论还是有现实意义的。

 

除了这几点以外，还有略微带到的堕落精英问题和媒体和大众墙头草属性等次要问题。最终，本剧给出了大多日剧都会给的现实但还算暖心的结局。我们看到千丈妻子对仇人的律师说：一定要让未婚妻幸福，这仿佛是寄托了她自己未完成的心愿。我们看到晴树那句“老师”把失明的基子瞬间带回到当年那纯真唯美的时代。我们看到这场风波后，不是撕破脸相互指责，而是相互包容、尊重和感怀。一直说，自己喜欢日剧的原因之一就是，它们总是犀利地呈现残酷，最终却会给一个温暖的结局。《圣女》也是这样的一部作品。

 

 

 

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6.6 

圣女 (2014)

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