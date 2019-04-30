【剧评】把我看哭了的韩剧？《鬼客》

哇塞，最近真的是看了个了不起的电视剧在 b 站上刷视频看到了金材昱的剪辑，由于看起来禁欲太帅，就顺便去看了这部入坑的韩剧，始于颜值终于剧情，最关键的是看到最后一集我哭了是怎么回事？









剧讲述了在一个海边的村子里由于一个名叫朴日图的恶灵作祟，村中不断有人死去。男主，尹华平，一个巫师世袭家族的孩子由于天生的灵媒体质被鬼魂附体，自己的妈妈和奶奶也因此丧命。不得已爷爷和爸爸为他请来神父来做驱魔，在驱魔过程中辅助祭司被恶灵煽动回到家中杀死了父母，最后才在床下发现瑟瑟发抖的弟弟崔允，正将行凶之际被破门而入的女警察救了下来，女警却被哥哥杀死。因为朴日图尹华平失去了妈妈和奶奶，崔允失去了父母，女警的女儿姜吉英失去了母亲。

二十年后，目睹父母被杀的崔允为了要寻找哥哥也成为了一名神父，他不相信生性善良的哥哥会做出如此行径，为了找到朴日图他成为了一名驱魔祭司。尹华平成了出租司机，跑车之余不断地关注城市中和当年朴日图事件中特征类似的无头绪的命案，被朴日图附身的人都会在杀人之后刺瞎自己的右眼自杀。姜吉英当年并不知道杀死自己妈妈的人是被朴日图附身，她认为是一个丧心病狂的杀人魔，所以她成为了一名刑警，继续寻找杀害自己妈妈的凶手。

就这样三个在二十年前幸存下来的孩子开始了复仇之旅。三个不同职业互不相识的人因为共同的目标走到了一起。被恶魔标记的人会一直被关注直至恶魔的目标达成，（这点上来讲恶魔真的是更有毅力容易成功呢 ·······）二十年来朴日图一直在持续的指挥不同的恶灵去附身内心黑暗的人，放大他们内在的恶，煽动他们去杀人。在三人不断的拯救被附身的人的时候，无形中也是对于当年发生惨案时候却无能为力的自己的一种救赎，救着救着也拼凑了一个自己，一个过去创伤成就的自己。













这部剧感人的地方在罪恶与爱鲜明的对比之下人变得更立体，爱变得更纯粹，也让我们警惕自己心中的恶。在驱魔的过程中一边承受反噬一边义无反顾的守护别人，剧通过神父崔允展现了信仰的力量，在浴池里帮助警官驱魔的时候我脑子里突然出现了两个字，圣洁，对就是这个感觉。崔允全身心的侍奉信仰着上帝，上帝回馈给他全能的力量和无条件的爱，神父作为上帝和人的媒介可以说是很清晰了，上帝无形神迹犹在，虽是奇幻剧可这种浓浓的宗教味道也给迷途中的人一丝安慰啊。最后一集在水下崔允和尹华平的舍命互助眼泪瞬间就下来了好么，现在想想具体感动的原因应该是在那一刻他们两个人都超越了个人狭隘的小我的界限吧，尹华平，一个被朴日图害的这么惨全家都死了的人，为了让朴日图完全消失愿意用生命去验证一个未曾确认的封印术。崔允，在前两次附魔者语言都成真的情况下，愿意为了让兄弟活下去自己死掉，在水下那个十字架那么亮，他用生命践行着他的信仰，在生命的最后一刻他选择和上帝同在，用最纯粹的信仰之光照亮另外一个生命。所以说戏剧是一种很好的艺术形式，在无声的水下世界，通过后期的演员配音将那一刻崔允和尹华平这两个人物的内心独白完全展现在观众面前。清晰平和的祈祷文带着平静圣洁的力量，那一瞬间被洗净的不只有尹华平还有屏幕后的我们，祷告之后崔允昏迷，尹华平带着崔允套在自己手上的十字架放开了朋友的手，就让自己用死亡去守护重要的人。崔允与上帝同在，尹华平和朴日图同在，一个用命去换重要的人，一个用死亡去封印邪恶。生活中这样的瞬间是不会轻易展现在我们面前的，但是影视剧做到了。

就像众多的艺术形式一样，在艺术中我们去观世界愈自己，每一个你在艺术中落泪或微笑的瞬间你都更加走进自己一步。假如我的思想，情绪，行为，性格不能代表真正的自己，艺术也是一面镜子，去看去发现你的投射回馈给了你怎样的思考。













另外推一下剧中的 ost O3ohn-somewhere 酷狗上有， omewhere 有两个版本，个人推荐男声版。因为这首歌总是穿插在剧情高潮中，印象比较深，但是很多都是比较轻的第一段的部分，后面认真的听一下觉得高潮之后节奏散开来的感觉更加强烈。在剧中轻轻浅浅的时候觉得这个歌听起来略绝望，后面看了歌词才发现真的音乐是相通的，歌词也是传递的这种感觉，像一个溺水的人最后的呼唤，也算打动人了，总觉得这首歌有一种不断下坠的快感和颓废的美感。就像人们会追求快乐一样，痛苦有时候也是被人们迷恋的。

最后想说的是哇塞！金材昱简直了！哈哈哈哈是什么宝藏男孩啊 ~ 吉他钢琴外加摇滚主唱厉害了厉害了。剧中神父常服完全凸显了他的身材好么，宽肩窄腰简直就是撕漫男啊哈哈哈（ clamp 里面那种形象绝美的男子哈哈哈哈）另外和尹华平的衬衣形成鲜明对比。那肩膀不仅宽而且还平哇塞 ~ 看起来太有安全感了，小细腰下面是长到无处安放的腿腿，行了擦一下口水，发文章咯 ~ 还得说，相比她的私生活里面的波浪中分禁欲神父的黑顺毛更有魅力啊 ~ 就连反噬之后微湿的刘海再配上雕刻的五官都是脆弱的魅力啊 ~~~~~