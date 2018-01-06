2018年最值得期待的10部好莱坞科幻电影

回望2017, 你不禁会发现许多原本备受期待的科幻电影结果都令人大失所望。或沉闷 (《回到火星》, 《异星觉醒》), 或愚蠢 (《星际特工：千星之城》, 《正义联盟》, 《天际之上》) ，或者就是彻头彻尾的烂片 (《全球风暴》)。只剩《银翼杀手2049》和《星球大战:最后的绝地武士》的争议性好评稍微赢回来一些颜面, 不过好在2018年我们有更多精彩的科幻电影可供选择, 一定会从中收获惊喜。

不要担心。

科幻影迷往往都喜欢那种既带来思考又有持续不断刺激场面的电影, 正如你从本文所列的这份名单中看到的那样，2018年的科幻电影为我们提供了大量激动人心的动作场面, 其中包括经典小说改编电影, 惊心动魄的系列续集, 还有可能诞生出有史以来最好的超级英雄电影, 甚至一些还有机会成为奥斯卡奖得主。而且科幻类型的范畴也得到了进一步的扩展, 一些 科幻风格的恐怖电影也试图刺激我们的神经。

希望这份清单能够为你提供借鉴, 帮助你筛选今年最值得期待的科幻电影。

10. 《时间的皱折》

电影简介

《时间的皱折》根据马德琳·英格六十年代的同名小说改编, 讲述一个十三岁的 女孩踏上旅途前往一个遥远的星球解救她的父亲。一路上, 她得到了好朋友和一些来自其他世界的同伴的帮助。看过片名你大概就已经猜到了，她四处冒险的方式就是通过巧妙的时间旅行。

主创阵容

迪斯尼委托《塞尔玛》导演艾娃·迪韦奈将马德琳·英格的小说搬上大银幕，她召集了一支兼收并蓄的演员组合，由新星斯托姆·里德饰演穿越不同行星的主角梅格·莫瑞, 奥普拉·温弗里、瑞茜·威瑟斯彭和敏迪·卡灵担任配角, 分别饰演哪太太、啥太太、谁太太。此外, 参与本片的还有企业号船长克里斯·派恩, 以及扎克·加利费安纳基斯。

期待理由

显然迪斯尼已经吸取了2003年电视电影《奇幻时空历险》的失败教训，竭尽全力希望将之打造成一部科幻版《纳尼亚传奇》。此前的预告片反响很好, 而且鉴于迪韦奈制作现实题材电影、讲述真实故事的技巧, 这部电影很有潜力为米老鼠开辟又一个成功的电影系列。

9. 《铳梦：战斗天使》

电影简介

影片由木城雪户九十年代创作的系列漫画改编, 主角阿丽塔是一个从废墟上捡来的机器人, 她对自己的过去一无所知，唯一记得的就是如何战斗。为了追查自己的身世，她在未来的反乌托邦世界里开始了冒险旅程。姑且把她看做是一个机械版女伯恩。

主创阵容

自本世纪初, 詹姆斯·卡梅隆就一直想要改编《铳梦》, 但由于各种原因以及耗时耗财的《阿凡达》系列, 该项目始终未能启动。现在, 这个项目已经移交给了罗伯特. 罗德里格斯, 采用的依旧是卡梅隆自己的剧本。《移动迷宫》演员罗莎·萨拉扎尔饰演女主角, 其他演员包括克里斯托弗·华尔兹, 马赫沙拉·阿里和杰尔·厄尔·哈利。

期待理由

卡梅隆写的剧本一般不会有大问题, 而且他很擅长塑造有魄力、有胆量的女主角;再加上真人和 CGI 效果的技术融合, 漫画中著名的死亡球比赛 (很残酷的一项运动) 的银幕还原, 以及罗德里格斯嗜血的导演风格, 看起来这正是一部将会给我们带来惊喜的漫画电影。

8. 《铁血战士》

电影简介

重启版《铁血战士》将主战场从丛林转移到了相对安静的郊区, 目前这部电影一直处于保密中, 但至少我们已知道的情报非常有趣。剧情似乎是讲述一支军事部队追踪来自外太空的星际猎人, 而且还有一个小男孩能够理解铁血战士吱吱渣渣声构成的外星语言，为人类部队提供帮助。

主创阵容

虽然混杂的演员阵容中包括博伊德·霍布罗克, 奥利维亚·穆恩和阿尔菲·艾伦等明星, 但沙恩·布莱克回归《铁血战士》系列才是这部电影的真正头条新闻。他曾在老版《铁血战士》电影里饰演一个大兵, 有传言称当时他也帮忙重写了剧本，而他现在是新版《铁血战士》的导演, 而且确定无疑要将该系列带回到R级的老路上。

期待理由

对于铁血战士来说，郊区无疑是一个非常新鲜、现实的“游乐场”, 相对于2010年《铁血战士》所造成的疲软反应和枪火疲劳，这也是一次以退为进的明智改进。再参看沙恩·布莱克的编剧技巧和他最近两部作品《钢铁侠3》和《耐撕侦探》的成色，你很难不对这部电影感兴趣。

7. 《环太平洋：雷霆再起》

电影简介

在上一集结尾的终极大战十年之后，世界和平即将被新一波更强大的怪兽攻击所打破。值得庆幸的是, 这些年来机甲猎人计划也进一步发展壮大, 现在它成了一支庞大的全球性防御力量。这次穿上战甲的是约翰·波耶加饰演的杰克·潘特科斯特--上一部中指挥官潘特科斯特的儿子。我们将会看到全世界团结起来, 一致对抗新的威胁。

[悍战太平洋2: 起义时空] 香港预告片

主创阵容

和约翰·波耶加一起加入的新演员还有斯科特·伊斯特伍德和布鲁斯. 戈尔曼，由《超胆侠》导演史蒂芬·S·迪奈特执导这部科幻动作大片。

期待理由

第一部《环太平洋》是一部大型的老式怪物电影, 为这个受欢迎的电影系列奠定了基础。续集预告片已经呈现了我们在2013年电影里看到的许多东西--包括怪兽、大型动作场面和火力全开的巨型机甲--有传言说, 这个续集可能将引出一个更大的扩展电影宇宙, 甚至更有趣的是, 也许还会并入怪兽宇宙与哥斯拉系列。拭目以待。

6. 《掠食城市：致命引擎》

电影简介

奇幻作家菲利普·里夫在令人惊叹的《掠食城市》四部曲中将二十世纪的英格兰改造成了一座履带上的牵引城市。这部电影根据第一部小说改编, 讲述世界灾难后的一场史诗冒险, 我们会看到一座车轮上的伦敦，四处迁徙，不断追逐吞噬其他的城市。而主人公汤姆·纳特斯沃西被卷入了有关一个致命古老武器的阴谋之中。

主创阵容

彼得·杰克逊召集中土世界的老搭档弗兰·沃尔什和菲利普·博伊恩斯把这个蒸汽朋克系列搬上了大银幕, 由《超能少年》新星罗伯特. 希恩饰演汤姆, 雨果·维文饰演历史学家撒迪厄斯·瓦伦丁，史蒂文. 朗饰演坏蛋半机械人史莱克.

期待理由

菲利普斯的牵引世界毫无疑问将会是一场让人眼前一亮的视觉盛宴, 更何况, 谁不想看到曾一手把中土世界搬上大银幕彼得·杰克逊再呈现一个讲述机械化城市互相争斗的科幻世界呢？

5. 《湮灭》

电影简介

杰夫·范德米尔精心打造并赖以成名的《遗落的南境》三部曲成了好莱坞当下最新最有价值的电影系列。这三本书着眼于美国境内神秘未知、不断有人消失丧命的 X地区。《湮灭》改编自这个系列的第一部小说, 讲述一群科学家进入 X地区，研究对抗一种恶毒的真菌。其中会有很多新鲜东西开阔你的眼界。

主创阵容

亚力克斯·嘉兰从作家跨行做编剧，再到导演，在凭借导演处子秀《机械姬》大获成功之后, 这次号召的明星演员阵容包括娜塔莉·波特曼, 珍妮弗. 杰森·李和马希纳·穆克, 奥斯卡·艾萨克等。

期待理由

范德米尔的原著小说就像是《饥饿游戏》遭遇《恐怖废墟》，再加上亚力克斯·嘉兰令人期待的执导，可以确信这会是一部很有前沿性的科幻动作片。而且嘉兰已经明确表示, 他无意探求潜在的续集, 所以这很可能是一部故事集中, 高度紧张，没有任何续集铺垫的完整影片。

4. 《侏罗纪世界2》

电影简介

《侏罗纪世界2》的故事情节紧跟在2015年全球大卖的重启之作之后, 看起来与其他任意一部《侏罗纪公园》系列电影的剧情模式都有所不同。正如在最近的预告片中看到的那样，续集将脱离恐龙公园的范围限制，由克莱尔·迪林引诱不乐意的欧文·格雷迪重回恐龙岛 。这次他们的使命是拯救恐龙。

[侏羅紀世界 迷失國度] 香港预告片

主创阵容

克里斯. 普拉特和布莱斯-达拉斯-霍华德继续饰演欧文和克莱尔这对混搭情侣, 在上一部中饰演碍眼坏角色的黄荣亮也将再次归来，另外杰夫·高布伦也将回归饰演深受粉丝喜欢的伊恩·马尔科姆博士。尽管科林·特莱沃若已经卸任, 但是接替他的J·A·巴亚纳依旧令人充满期待, 毕竟他以前的作品《孤堡惊情》确实把我们吓得不轻, 近作《当怪物来敲门》也让我们不无悲伤。

期待理由

前四部电影基本都发生在努布拉岛上, 而从《侏罗纪世界2》的预告片和目前已知的剧情介绍来看，这部续集的前半部分依旧会在岛上, 但后半部分的背景场地会转移，科林·特莱沃若甚至还暗示不光是地点, 影片的基调 (将更加黑暗) 和武器化恐龙的前景也会发生剧烈变化.由此推断, 狡猾的双棘龙也许会再次出场。

3. 《星球大战外传：韩·索罗》

电影简介

这部电影的故事发生在《新希望》之前, 我们将会看到韩·索罗年轻时代在银河系的冒险历程, 见证他如何成为星际走私犯, 直到最后在莫斯艾斯利酒馆里引起卢克和欧比旺的注意。虽然这个起源故事的具体剧情细节还不得而知, 不过据说其中将会出现一个关系疏远的继父角色(伍迪·哈里森饰演), 当然还有伍基族战士楚巴卡和韩·索罗的亲密友情, 不过最令人感兴趣的是, 这部电影究竟会如何展现韩·索罗和兰多·卡瑞辛的结识.

主创阵容

奥尔登·艾伦瑞奇饰演几代影迷追捧的星际浪子韩·索罗, 尽管颇受争议，甚至有传言称他还需要表演指导, 但艾伦瑞奇此前在《凯撒万岁》中已经为我们显示了他粗犷的明星魅力和喜剧天赋，所以可以说这个选角完全是经过深思熟虑的。唐纳德·格洛弗是本片的另一个亮点, 饰演年轻版兰多·卡瑞辛，其他配角演员还包括艾米利亚·克拉克, 伍迪·哈里森，还有乔纳斯·索塔莫继续扮演楚伊。

期待理由

实话实说, 《韩·索罗》制作过程中确实经历了许多困境。首先就是人事变动，《乐高大电影》导演搭档菲尔·洛德和克里斯·米勒由于“创作分歧”离开了这个项目，随即由资深导演朗·霍华德接手, 又进行了大量重拍, 关于这部外传的一切消息看起来都不靠谱。不过多亏霍华德持续适时更新推特, 不断报告拍摄进程，一些重拍的新场景引起了不错的反响, 似乎正如我们所愿，韩·索罗正在被塑造成一个纵横银河系的太空流氓。

2. 《复仇者联盟3：无限战争》

电影简介

星际反派灭霸为了收集宇宙中的所有无限宝石不惜毁灭一切, 但在他装饰闪亮手套的过程中也将遭遇相当大的阻力: 一群漫威超级英雄。这必然会是一场艰苦卓绝的鏖战, 为了达到杀一儆百的效果，有些英雄会牺牲，但有更多的英雄会爆发、会越挫越勇,而漫威标志性的幽默笑话也会暂时收敛。

虽然最近推出的预告片已经向我们展示了这部电影将会上演银幕上最宏大的超级英雄大战, 但同时也给我们留下了大量迫切想要知道答案的问题, 例如, 银河护卫队究竟如何出场?我们看到的是蜘蛛感应吗？最重要的是, 队长的新胡子造型是他自己修的吗？

主创阵容

《无限战争》的主要演员两只手也数不过来, 这里只简单说一些熟悉的面孔, 有小罗伯特·唐尼 和他的复仇者联盟队友, 克里斯·普拉特为首的银河护卫队成员, 另外那些在最近的漫威电影中大抢风头的小角色也有可能会继续抢戏。例如本尼迪特·王饰演的王和庞·克莱门捷夫饰演的螳螂都留下了一些难忘的时刻。

期待理由

导演罗素兄弟已经用近年来观看次数最多的一支预告片震撼了我们, 这已经成为了2018年必须看的一部电影。而且罗素兄弟暗示, 这部电影和2019年的《复仇者联盟4》标志着 MCU一个时代的结束。在这场大战之后有哪些英雄死亡、哪些英雄退休，也许最让影迷们好奇。

1. 《头号玩家》

电影简介

这部电影根据恩斯特·克莱恩的超级畅销小说《玩家一号》改编，原著设定了一个非常炫酷的概念: 如果我们居住在一个虚拟世界里, 在那里可以与我们在书中、电影中或游戏中看到的任意领域、角色和物体互动, 那会怎么样?导演史蒂文-斯皮尔伯格采取了克莱恩的设想, 对小说进行了忠实的改编，在电影里年轻男孩韦德·瓦特将踏上一场疯狂冒险, 玩转“安诺拉的游戏”, 找到一个非常罕见的彩蛋。

[挑战者1号] 香港预告片

主创阵容

《X战警：天启》演员泰尔·谢里丹是斯皮尔伯格的主演，饰演瓦特及其在游戏中的VR角色帕西法尔, 其他演员还有奥利维亚·库克, 本·门德尔森, 西蒙·佩吉, TJ. 米勒，马克·里朗斯饰演绿洲世界的创造者詹姆斯·多诺万·哈利迪及其游戏中的角色安诺拉。颇为罕见的是, 斯皮尔伯格的老搭档约翰·威廉姆斯没有担任配乐, 不过亚伦·史维斯查也确实足胜任。

期待理由

克莱恩的小说中出现了大量令人兴奋的知名角色，所以这部电影最令人好奇的第一个大问题就是斯皮尔伯格能否达成协议, 让毁灭公爵、霹雳游侠的汽车基特和斯蒂芬·金作品中的杀人车克莉斯汀等品牌形象出现在电影里呢？答案令人欢呼, 根据目前的预告片来看, 我们还会看到猛鬼街杀人狂弗雷迪·克鲁格、钢铁巨人和光明战士阿基拉的标志性摩托车出现在银幕上。可以这么说, 看完预告片你不禁会觉得这只是冰山的一角, 《头号玩家》注定是一部大放异彩、让人目不暇接的奇观电影, 通过这个前所未见的巧妙故事，影迷们将收获一次前所未有的观影体验。

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