《星球大战：最后的绝地武士》悬而未答的10大问题

就像所有伟大的续集电影一样，《星球大战：最后的绝地武士》在提供解答的同事, 又留下了许多悬而未决的问题。

虽然有些粉丝可能会为《原力觉醒》遗留的某些谜团被忽略而感到沮丧, 但导演莱恩·约翰逊基本上在提供令人满意的主要角色发展, 和为2019年的第9集铺垫一些吊人胃口的线索之间达成了很好的平衡。

在《最后的绝地武士》中可以看得出，莱恩·约翰逊竭尽全力想要颠覆观众的预期, 试图打造出一部真正让人意想不到的星球大战电影, 而他确实做到了,甚至以至于其中有几个场景怪异的让人莫名其妙。

[星球大战: 最后绝地武士]香港预告片

J.J.艾布拉姆斯在下一部电影中将如何继续跟进还有待观察, 但显然《最后的绝地武士》已经为星球大战续集三部曲完结篇的圆满收尾奠定了坚实的基础 (当然星球大战的故事肯定不会就此完结)。

接下来在等待《星球大战9》的两年时间里，大家可以充分推测解读《最后的绝地武士》的方方面面, 在此期间，下面这10个令人难以释怀的重要问题肯定会让粉丝持续苦思冥想..。

10. 莱娅的原力究竟有多强？

问题:继杀死亲生父亲之后，这次凯洛·伦差点又杀死了亲妈，莱娅受到袭击被炸到了太空中, 不过她很快运用原力飞回到了安全的地方, 这显然让许多人感到意外。

考虑到莱娅的血统, 她拥有一些原力并不奇怪, 但她对原力的理解到底有多深？比如说, 她也擅长原力作战吗？

可能的答案: 莱娅似乎从来没有受过常规的原力训练, 更别说运用原力战斗了, 她这次的表现也许只不过是出于求生的本能。

没错, 一个没有接受过专业训练的人却显现出如此强大的原力，确实相当难以令人信服, 大家目睹这一幕之所以特别震惊, 是因为她之前从未展示过这种濒危求生的原力技能。

也许她的原力确实强大到足够支撑她在太空中生存, 但并没有强大到足以与训练有素的西斯勋爵进行一场像样的战斗, 这样解释你满意吗。

9. 斯诺克究竟是谁？

问题:虽然大家都以为《最后的绝地武士》和第九集会进一步揭示最高领袖斯诺克的背景, 但结果电影刚过一半, 他就被凯洛·伦杀了，直接断了许多粉丝的念想。

那么斯诺克到底是谁？他真的就像很多粉丝坚信的那样，是达斯·普雷格斯吗？

可能的答案:虽然斯诺克显然曾经经历过一些激烈的战争, 所以留下了那张极度毁容的丑脸, 但莱恩·约翰逊不啻于杀鸡取卵地突然杀死了这个超级反派，这似乎表明, 幕后主创并不像你认为的那样真的在意斯诺克的起源。

尽管引人注目的面貌特征有力地暗示了斯诺克应该就是达斯·西迪厄斯的师傅达斯·普雷格斯, 但一直到斯诺克死之前，这一点也没有得到证实，他的身份依旧仅限于不足以令人信服的粉丝推测。

斯诺克显然非常衰老，极度渴望权力, 所以他也有可能只是西迪厄斯的某个秘密门徒, 而非他的尊主？导演这样安排完全浪费了这个角色, 而且更令人遗憾的是, 斯诺克的真实身份可能永远不会予以解答了。

8. 凯洛·伦关于蕾伊父母的话是真的吗？

问题:凯洛·伦告诉蕾伊, 她的父母只不过是将她卖给人贩子的无良鼠辈, 早已经死在贾库星球的某处沙地里了。

凯洛·伦说的是真话吗, 还是他为了削弱蕾伊的决心，为了说服她与他联手而编造的谎言呢？

可能的答案:虽然一些粉丝迫切希望蕾伊与星球大战宇宙已知的某位主要角色存在关联, 但是似乎更有可能凯洛·伦说的确实是真话。

考虑到在《最后的绝地武士》里，莱恩·约翰逊一直有意颠覆大家的预期, 避免大部分故事发展落入到已经约定俗成的套路中去, 如果第九集推翻了凯洛·伦的这席话，那就失去了创新的意义。

蕾伊的父母是无名小卒, 这显然要比故意迎合粉丝给她安排家族血缘更令人满意，也更有趣。毕竟整个系列基本上就是天行者家族的编年谱，难道你还没看够吗？

7. 法斯玛队长真的死了吗？

问题:颇受粉丝喜欢的法斯玛队长再次登场与芬恩短暂交锋, 一阵快攻打得芬恩几乎招架不住，可惜转眼跌落到了火光滔天的爆炸中，似乎因此丧命了。

但这是一部星球大战电影, 也是一部迪斯尼电影, 她真的就这么死了吗？

可能的答案:很可惜，法斯玛可能确实已经死翘翘了。虽然你可以争辩说, 她的盔甲可以提供一些保护, 但绝对没办法保护她免遭烈火的灼噬。

没错, 电影里没有人真的死了, 除非他们被看到确实死掉了, 当你看到法斯玛跌落到爆炸中的判决性画面时, 你就应该明白，她不会回来了。

6. 我们还会再见到那个打扫马厩的男孩吗？

问题:电影的最后一幕，坎托湾那些打扫马厩的孩子们再次出场, 其中一个孩子站到户外惊叹地凝视着星空，显然展示出了原力。我们将来还会看到这个对原力敏感的小家伙吗？

可能的答案:在第九集里似乎不太可能看到他, 因为我们都知道孩子们和原力并不合拍（参看《星球大战前传一》）, 除非续集里需要出现一次必不可少的时空跳跃。

虽然这个男孩存在的意义基本上是为了传达这部电影表达的信息, 即原力不限于家族传承，特殊能力者也可以从意想不到的地方出现, 但这个孩子依然有可能出现在未来的星球大战电影里。

也许这个孩子被设定成了莱恩·约翰逊的新《星球大战》三部曲中的主角？这将使新三部曲与第七至第九集产生简单的关联，当然也可以让他独自冒险，讲述又一个年轻的绝地武士如何在宇宙中找到自己的位置。

更有可能, 这个男孩没有别的含义, 仅是作为宇宙希望薪火相继的一个简单象征, 不管怎样，让我们拭目以待。

5. 伦武士团去哪里了？

问题:《最后的绝地武士》中伦武士团的缺席让许多粉丝非常困惑。继在《原力觉醒》里出现在蕾伊的视野中之后, 他们似乎已经成为必备的常规角色了。

但是，这次他们去了哪里？

可能的答案:大多数粉丝似乎都认为,伦武士团的成员很可能就是当初和凯洛·伦一起逃离绝地圣殿的变节学生。

由此来说, 现在主要有两种看法。第一种, 也许伦武士团的成员如今担任着斯诺克的禁卫军守卫,结果被凯洛·伦和蕾伊全灭了, 第二种可能，或者他们在《原力觉醒》的事件发生之前就已经被杀了, 甚至可能就是凯洛·伦自己动的手。

鉴于他们已经缺席了这么久，第九集中似乎不太可能出现了, 但是谁又能说得准呢。

4. DJ 会再次出场吗？

问题:DJ 在帮助芬恩和罗斯登上第一军团的主舰之后, 很快又为了钱财背叛了他们, 那么，他是否就此消失, 还是会在第九集中继续登场呢？

可能的答案:很遗憾, DJ在星球大战系列中的故事可能已经结束了。毕竟他在出卖了芬恩和罗斯之后就很快消失了，让他在下一部电影中再次露面, 可能会让人感觉相当刻意 (就像他莫名其妙和芬恩和罗斯关在同一间牢房里一样不自然)。

不过, 还是那句老话, 谁又能说得准呢。

3. 第九集中莱娅将如何退场？

问题:真正令人惊讶的是, 尽管莱恩·约翰逊安排了许多可以让莱娅将军合情合理地死掉的场景，但经历了电影中的一系列变故之后，莱娅依然幸存了下来。

直到《最后的绝地武士》结尾, ,这个角色还活着, 让粉丝们不禁想知道, 接下来莱娅究竟会如何退出这个系列。

可能的答案:最简单的解决方案就是, 在第九集开场之前先声明 "莱娅公主死了", 以她的葬礼开场。

最好是让她平静自然的死去, 因为如果解释她只是隐居到某个遥远的星球，或者为她的缺席设计一些过于牵强的借口, 很有可能会引起粉丝的抵触。

有尊严的死去确实是最好的结局, 也会给影片故事增添一些适当的煽情泪点, 因为莱娅的葬礼肯定会让很多观众情难自禁。

2. 寻找卢克的地图是谁绘制的？

问题:《原力觉醒》最让人纠结的一个遗留问题就是：蕾伊“按图索骥”借以找到卢克·天行者的那份地图究竟是谁制作的？

显然不是卢克自己做的, 因为他不想自己被发现, 所以到底是谁花心思绘制了这份麻烦的地图呢？

可能的答案:真正的真相是, 这个地图只是将卢克与蕾伊联系起来的一个通用的剧情元素,现在只愿粉丝们尽快忘掉它。

当然作为一部《星球大战》电影, 粉丝们不会善罢甘休, 所以要解释这份地图的幕后创作者，可能需要复杂地创造出一个知道卢克意图的新角色, 或者更简单来解释, 也许实际上是卢克自己绘制了这份指引到他藏身之处的地图,你懂的，为了以防万一。

无论哪种方式, 都相当牵强附会, 所以说实话, 也许完全忽视、忘掉这个问题才是最好的处理办法。

1. 谁在拍摄玛兹·卡纳塔的通话视频？

问题:为了找到神不知鬼不觉登上第一军团主舰的最佳方法, 芬恩和罗斯打了一个视频电话向玛兹·卡纳塔咨询, 后者告诉他们, 他们需要去坎托湾找到一个会破译密码的家伙。

在通话过程中, 玛兹·卡纳塔正处于一场 "联盟纠纷" 中, 她在视频中不断躲闪挪移, 不停举枪开火, 这无疑引出了《最后的绝地武士》最令人费解、最重要的一个问题：谁在冒死为她拍这个视频？

可能的答案:当然, 这个问题有点儿吹毛求疵, 但正是这个不起眼的漏洞愚蠢地破坏了观众沉浸式的观影氛围。

当一部电影难以令人信服地以专业摄影机的角度和运轨放映一段录像画面时, 观众基本无法沉浸其中, 对吧？这样的镜头处理不仅投机取巧, 而且让人分心, 更是对观众的不尊重。那么, 为什么玛兹·卡纳塔在战斗中能够顺利地一边拼命厮杀一边拍视频呢？她是不是强迫一个可怜的实习生不惜生命代价也要拍她呢？

当然, 真正的答案是, 粉丝们只能抱怨电影主创不够用心，他们还需要投入更多的心思。

你对《最后的绝地武士》的这些遗留问题有什么见解？欢迎留言说出来!