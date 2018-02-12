评《中国百年科幻史话》的里程碑意义

中国著名科普作家、中国当代科幻文学旗手之一的董仁威先生编著的《中国百年科幻史话》，这部高达 万字的鸿篇巨著，岁末年初由清华大学出版社隆重推出。本人作为中国当代少儿科幻作家之一、当代科幻理论评论家十二杰之一，创作成就和作品概要被收录其中，深感荣幸。

《中国百年科幻史话》 属于史诗性的里程碑之作，笔者觉得因素如下。 首先，《中国百年科幻史话》全书时空跨度宏大，涵盖古今。梳理了中国自 年英国传教士翻译美国作家的科幻小说，并发表在中国报纸上为起点，一直到 世纪已过去近 年的今天，前后共百余年的中国科幻文学发展史，堪称中国科幻文学历史的重要里程碑。

其次，《中国百年科幻史话》主题深厚，内容丰富。在科幻这一主题下容纳了丰厚多元的资料、史实和重大事件。内容跨度则包括文本创作、翻译、研究、中外科幻交流、思潮演变等多个领域。根据内容的不同叙述风格又分为客观史实与主观洞见两种，高度体现了“史话”的特征。 第三，《中国百年科幻史话》针对性和兴趣性广泛而鲜明，独特的叙事语言风格在国内尚不多见。任何一位普通读者或业内科幻作家、研究者、译者，都能从这部著作中找到自己感兴趣的话题，或人物、或文体、或作品——应该说这种独特的史话风格的科幻著作， 设置极具匠心。

第四，《中国百年科幻史话》主干强劲而枝叶分明，笔者归纳为一个主线五大分支。一个主线是：事、人、传、梗概四个部分。第一部分的“事”即“中国科幻大事记”，按照时间顺序以编年体方式将自晚清以来中国科幻重大事件一一整理归纳；五大分支即广泛涉及包括中西科幻作品互译、知名科幻杂志创刊、国内外科幻会议和科幻活动、科幻奖项、科幻影视等内容等五个分支，并进行简短提示与概括。通过一条主线把这些事件串联起来，将中国科幻文学从弱到强，从闭门造车到与国际接轨的发展线索清晰展现出来，具有极高的史料价值。