《我的宠物恐龙》影评：孩子们是天生的驯龙高手

几乎所有的父母都曾被孩子的宠物请求所困扰过, 通常他们想要的不外乎狗或猫。偶尔, 有些也会想要养一只蜘蛛或仓鼠, 但无论如何, 这些还是相当容易办到的。

现在, 想象一下, 如果你的孩子告诉你, 想要一只宠物恐龙。

你可能觉得孩子有趣的幻想愿望很可笑, 但试想一下, 如果真的拥有一只宠物恐龙会是什么样子，随之而来不可避免的破坏隐患你能想象到吗。

这正是马特·德拉蒙德第二部导演作品《我的宠物恐龙》讲述的内容。

《我的宠物恐龙》就像是一部低预算版的《彼得的龙》, 简单而令人愉快，故事讲述由于一场军事实验出错，导致一个名叫杰克的小男孩和他的朋友艾比意外创造出了一只小恐龙。

杰克将它命名为马格努斯, 两者很快成为了好朋友, 当然, 杰克严守这个秘密。然而, 随着马格努斯开始不断成长, 想要把它隐藏起来变得越来越困难, 情况也变得越来越复杂, 特别是因为军方也开始搜寻马格努斯。

《我的宠物恐龙》是一部值得关注的澳大利亚电影, 感觉就像是斯皮尔伯格的《外星人ET》的草稿雏形。借助清晰明快的视觉效果和由衷诚挚的故事情节, 马特·德拉蒙德捕捉到了孩子们徜徉在幻想世界里的那种美好。影片中充满了怀旧的瞬间, 不失为一次体验科幻历险和童年友谊的壮观经历。小演员乔登·迪利厄以及其他孩子都在银幕上自然流露, 传递内心、惊喜和情感。

与《奇幻森林》相比, 他们的表演也与 CGI 恐龙完美融合，足以让你暂时忘掉现实, 融入到故事中。

这部电影十全十美吗？当然不是, 如果导演能够专注于制作一部澳大利亚电影而不是模仿美国电影, 那么影片会更让人有好感。澳大利亚出生的演员们拙劣地模仿着美式口音，再加上一个虚构的美国小镇, 结果怎样呢？还好, 这些小缺点并不影响其质量。

与其他似乎只专注于爆炸和特效的 CGI 电影不同, 《我的宠物恐龙》每一个场景感觉都是有条理的。而且表演优先。这并不是说 CGI 没有分量。整体制作非常出色，摄影精美。像温特沃斯瀑布湖地区和利斯戈的萤火虫隧道等地也扮演了重要角色, 营造出神秘而迷人的悬疑氛围。随着故事的推进, 马格努斯的成长看起来很真实。

《我的宠物恐龙》是一部适合所有年龄段的用心制作的电影。虽然节奏可能是有点慢, 但其实也没有必要急于展开。每个场景都给独立电影制作提供了宝贵经验, 它证明了即使预算有限, 只要拥有强大的剧本和充满激情的制作人员和演员阵容，一切皆有可能。