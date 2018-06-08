星球大战外传为何滞销？《游侠索罗》票房惨败的8个原因

有些人会说, 《游侠索罗》本就不具备星球大战主线电影的影响力。虽然它是一部星球大战外传--一部与天行者系列并列的衍生电影, 但在分量、规模或票放前景方面，并不具备同等的竞争力, 所以它总被认为是卢卡斯的随机之作。

但之后《侠盗一号》上映，票房大卖超乎了所有人的预期。虽然将其作为基准并不准确, 但相比之下，《游侠索罗》的市场表现实在让人遗憾。即使不参照《侠盗一号》的票房, 《游侠索罗》的首周末数据也很难看..。

[韓索羅: 星球大戰外傳] 香港预告片

简而言之, 这部电影被称为一次失败--甚至一场"灾难" --其步履蹒跚的开画状况可能会影响星球大战系列已部署的发行策略 (虽然, 实际上迪斯尼可以避免这些显而易见的失误)。

这可能不是有史以来最糟糕的大片表现, 但就星球大战电影一贯的表现而言, 这次确实是灾难性的。更重要的是, 相对于预期和预测 (导演本人也承认没有达到), 《游侠索罗》也没有达到应有的水准。

但现在的问题是, 为什么它失败了, 下面详列分析一些导致其失败的因素.....。

8. 市场营销不到位

炒作一部大片并没有看起来那么容易: 即使像漫威电影宇宙这样著名的品牌, 迪斯尼也投入了数千万的资金，以确保《无限战争》的营销活动占据主导地位——事实上，在上映前的最后几周, 轮番的预告短片和最新采访视频你想躲都躲不掉。

即使《最后的绝地武士》已经是新三部曲的第二部了，它的市场营销也依然很积极。虽然从营销方面来讲, 影响非目标观众价值不大, 但迪斯尼再次确保了它是其上映档期内最受关注的电影。

与此形成鲜明对比的是, 《游侠索罗》第一支预告片2月才出来, 当时距离影片上映只有3个月 (《最后的绝地武士》预告片提前了八个月), 让人感觉上映日期可能有变。相比之下，迪斯尼最近两部大片午夜场的声势也有差别, 并没有采用同样积极有效的宣传策略。

既然发行公司知道要在市场营销上投入资金, 那么他们也必须承认, 吝啬资金投入必然会导致电影的吸金能力大打折扣。

7. 上映日期 (和竞争对手)

现在人们似乎认为, 在经历了《游侠索罗》的失败之后, 卢卡斯 (更贴切地说是迪斯尼) 将会明确星球大战电影只在12月上映的战略，但这不仅仅是一个月份的问题。

虽然观众对星球大战的 "疲劳" 也许不是主要原因, 但五个月前上映的《最后的绝地武士》必然已经产生了一定的影响 (受影响的更多是那些热情稍纵即逝的 "主流" 影迷, 而非铁杆影迷)。至少票房分析师似乎将原因归咎于此。

更重要的是, 《游侠索罗》不得不与《复仇者联盟: 无限战争》直接竞争--后者基本上已经收割了整个票房市场。这实在是一个糟糕的主意。迪斯尼有效地削减了自己的财产, 两者相争必然有一个失败。

6. 对新一代观众缺乏吸引力

尽管续集三部曲为了"扼杀过去"安排了许多出人意料的死亡和转折 , 但是这些电影知道要引导传达一些东西, 确保前传三部曲仍然能够赚大钱——尽管前传第一部遭到了差评。他们知道有意识地瞄准新一代, 为他们重新创造产品。

在70、80年代, 卢克·天行者, 莱娅公主和汉·索罗成为了整整一代人的英雄。在 世纪之交, 阿纳金和欧比旺如法炮制, 然后是新三部曲, 影迷的偶像成了蕾伊、芬恩和波, 这是非常有意识的决定。

卢卡斯可以继续打造另外三部电影延续天行者的故事, 不需要加入新的英雄, 该系列依然会赚很多钱, 但它赚不到《原力觉醒》和《最后的绝地武士》赚的那份钱, 因为它对年轻观众缺乏吸引力。

《游侠索罗》同样如此, 它对新一代观众绝对缺乏吸引力: 更多是赚取80年代忠实观众的情怀。当然, 汉·索罗仍然是一个伟大的角色, 但如果要用他换取高额票房, 即使像星球大战这样怀旧的东西，重塑创新也是很重要的。如果你想要进一步的证据，只需要看看《侏罗纪世界》的成功。

5. 影迷缺乏信心

因为互联网的便捷，现在似乎每个影迷都会对影片补拍、重拍和主创变动的消息了如指掌并耿耿于怀, 所以你很难不注意到《游侠索罗》前期的麻烦。

整个星球大战的历史上总会出现各种导演的问题, 这次卢卡斯被迫解雇了菲尔·洛德和克里斯托弗·米勒, 因为他们的创意设想没有到达卢卡斯想要的效果。如果卢卡斯只是想要替罪羊, 那么撇开当初他们为什么被雇用的问题不谈, 至少导演突然换人造成的影响很恶劣, 特别是当时他们已经开始制作素材了。

即使像朗·霍华德这样的老手接手, 也无法掩盖这种担忧, 事实上, 重拍的费用达到了《游侠索罗》原预算的两倍, 使得霍华德看起来像是在修复一场灾难。再加上谣言称奥尔登·埃伦瑞奇需要一个表演教练, 这一切进一步扼杀了影迷的信心。这些消极的影响很难修复过来。

还有, 朗·霍华德显然比洛德和米勒更可靠。这一点不能被忽视。

4. 粉丝抵制

这可能不是影响《游侠索罗》宣传炒作的最大因素之一, 但抵制《游侠索罗》运动的存在本身就是一个暗示。它表明了由于《最后的绝地武士》而分裂出来的一部分星球大战粉丝非常刻板守旧。

《最后的绝地武士》虽然为卢卡斯赚了一大笔钱 , 但造成了粉丝们的极大分歧, 那些心生不满的粉丝开始了抵制运动。这些粉丝们不喜欢“他们的”星球大战系列被如此处理，这种疯狂的想法成了卢卡斯公关的噩梦，卢卡斯不想让更多不经意的主流观众注意到。

从根本上说, 无论哪一部分粉丝积极参与抵制这部电影, 都反映出了可怕的问题。他们有能力影响大众的观念--即使是在偏激的报道中, 这种影响力也会被媒体放大--而且一定程度上抵制确实奏效了。

这可能也是为什么现在有人指责烂番茄篡改观众评分, 越来越沦为电影公司的重要营销工具。按照抵制分子的意图, 刷低评分使粉丝评分低于媒体评分，这会让卢卡斯影业很受伤, 因为查看评分的观众不知道评分的真伪。因为烂番茄对一部电影的评价只有两种态度, “烂”或“新鲜”, 即"值得看" 和 "不值得看"。

3. 这不是一个事件电影

把《游侠索罗》放到暑期大片档期的另一个问题就是, 它不再是一部事件电影了。这个档期里充满了和《星球大战》量级相仿的电影，像《无限战争》, 《侏罗纪世界2》,《死侍2》, 《碟中谍6》, 《超人总动员2》甚至算上《摩天营救》 (仅举几例) , 以为贴上星球大战的标签将足以保证票房统治的想法完全是错误的。

除了这个令人遗憾的事实, 《游侠索罗》似乎也再次证明观众对起源故事疲劳了。因为超级英雄电影不可避免地要有起源故事, 于是其他类型电影也竞相模仿发掘起源故事。像《小飞侠：幻梦启航》和《亚瑟王：斗兽争霸》这样的电影败的惨不忍睹, 新版《罗宾汉：起源》也不怎么受期待, 这足以说明起源故事的负面影响。

星球大战以往都规模宏大，倾向于开拓新故事, 但现在他们做了一个起源电影 (而不是像《侠盗一号》那样的前传), 使《游侠索罗》沦落到了与《人类清除计划4》, 《死亡占卜2》, 《罗宾汉：起源》, 《亚瑟王：斗兽争霸》, 《小飞侠：幻梦启航》, 《黑寡妇》, 《怪医杜立德》, 《古墓丽影：源起之战》, 《修女》, 《大黄蜂》和《毒液》等最近已上映或即将到来的起源电影一样的尴尬境地..。

《游侠索罗》有点过于传统，相比已经存在的电影又有点过于相似。换句话说, 它不敢于大胆创新, 没有真正让人感兴趣的东西，也没有办法将之称为一部事件电影。只有事件电影才会真正大卖。

2. 媒体评价

你可以看看《游侠索罗》的烂番茄评分 (目前 70%), 可能觉得并没有那么糟糕。毕竟还是新鲜的。但这要结合具体情况来说。

虽然一些非常明显的媒体评论褒中带贬地证明了《游侠索罗》的质量，或者在批评中包含了些许的赞誉, 但参照先例, 70% 依然是一个危险的数字。毕竟, 《克隆人的进攻》的评分令人难以置信地高达66%。甚至《幽灵的威胁》也有55%。这些评分太相近了，粉丝们会注意到的。

这可能就是什么现在好莱坞有很多有影响力的人都在祝贺朗·霍华德对《游侠索罗》品质的把控, 以及为什么Twitter上有这么多粉丝的反响被提及。这是为了远离那些 "官方" 的媒体评价, 让 "真正的粉丝" 的声音放大。好吧，反正是对的。

1. 这不是一个需要补充的故事

当汉·索罗在老三部曲里第一次出现时, 他带着神秘的气息, 使他那厚颜无耻的反英雄魅力更具吸引力。他给人印象是一个虚张声势, 吊儿郎当, 甚至大男子主义的混球, 而他的英雄风度和英勇举动往往出人意表, 没有人知道他以前的事迹 (更不知道他的飞船的历史)。

在这种情况下, 他声称自己在惊人的创纪录时间完成了科舍尔航线的说法更恰如其分地被认为: 只是一个夸口。由于不知道他对自己的描述是否是真话, 尤其是他甚至让人觉得有点不值得信任, 所以他最后的英雄式转变才更令人满意。即使在那之后, 我们也不需要知道真相。

可悲的是, 《游侠索罗》过多地揭开了汉的神秘面纱--正如电影上映前许多影迷所担心的那样--影片画蛇添足地给出了许多谜团的答案。他是否完成了科舍尔航线不需要被告知, 也不需要对他的姓氏进行解释。当然, 他们需要讲述一些故事, 但是他们深挖那些细节的事实又表明了，他们从一开始就没有真正的故事要讲。总之，没有一个引人注目的东西足以支撑起这部电影。

除此之外，最重要的真相是, 对于大多数影迷来说, 哈里森·福特才是是汉·索罗。两者不可分割, 不管阿尔登·埃伦瑞奇的表现有多好都没有用...... 关键是, 他永远不会成为福特。

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