论复活恐龙的危险性：回顾侏罗纪系列，越来越刺激！

在2015年夏天，《侏罗纪世界》的巨大成功似乎让所有人感到震惊，几乎没有人预料到《侏罗纪世界》的票房表现会如此惊人——在当时打破了《复仇者联盟》的影史首周末票房纪录。得益于富有魅力的演员阵容，出人意料的精彩故事以及最重要的——与主流观众怀旧情节的完美融合，《侏罗纪世界》在成功重启经典品牌的同时，也为这个系列开发了全新的影迷群体。

从第一部《侏罗纪公园》电影复活恐龙，意图举办史前主题公园（未能开张）开始，之后每部续集都努力持续打造出更引人入胜的科幻现实，不断升级刺激感官的视听体验，层出不穷的新种恐龙的危险系数也次第飙升。

到了《侏罗纪世界》系列，传统的复活史前恐龙已经不再新鲜，人类（电影主创）开始在更疯狂的基因工程道路上肆意狂飙，终于开张的主题公园顷刻间被变种恐龙暴虐龙毁于一旦。到了《侏罗纪世界2》中，自食苦果仍不知悔改的人类继续自作孽，炮制出了暴虐龙的升级版暴虐迅猛龙，一场不可避免的腥风血雨又将到了。

在《侏罗纪世界2》上映之际，本文将带领大家重游侏罗纪公园，回顾侏罗纪系列电影不断升级的恐龙危机以及让人记忆犹新的经典场景和新鲜花样···

侏罗纪公园

相对于原著小说的黑暗与复杂，《侏罗纪公园》电影的故事情节可谓相当简单。概括来说，就是一家恐龙主题公园在正式开园迎客前经历了一次始料不及的内部运营测试，结果公园没开张就倒闭了。

如果要细究侏罗纪公园暴乱事故的直接原因，其实是一位不良员工利欲熏心走私恐龙胚胎，暗中破坏园区管理系统所致。不过，侏罗纪电影宇宙信奉现世报的宿命论，坏人都不会有好下场（除了《侏罗纪世界》中安然脱身的吴博士），这位自私自利的混蛋员工很快自作孽不可活，贡献了《侏罗纪公园》最精彩的其中一幕：他先被双脊龙喷射毒液，随后跟双脊龙挤在一辆车里被之残食。

相比被赋予喷射毒液功能的双脊龙，显然智力惊人的迅猛龙更加恐怖可怕，它们“聪明过人”，懂得团队协作，堪称一群小规模杀伤性武器。在《侏罗纪公园》中，大部分人类角色都死于神出鬼没的迅猛龙的尖牙利爪下，也许是因为小孩子们更擅长捉迷藏，所以那对聒噪的姐弟才会经历了惊心动魄的厨房躲猫猫之后依然幸存了下来。

虽然迅猛龙可能是整个系列中致死率最高的恐龙，但众所周知，压轴出场的霸王龙才是侏罗纪系列的头号王牌。从突破电网出栏，破坏吉普车，狂啃卫生间，到结尾消灭迅猛龙，让人类趁机逃离侏罗纪公园，然后配合着“当恐龙统治地球”的条幅，宣示其霸主地位似的昂首咆哮，霸王龙塑造了影史上最经典的恐龙形象。

[侏罗纪公园3D]香港预告片

第一部《侏罗纪公园》之所以经典，除了特效技术的创新运用和令人印象刻的恐龙场景，还因为其中蕴含着浓厚的人文情怀。不同于克里斯·帕拉特在《侏罗纪世界》中饰演的驯兽员，《侏罗纪公园》三部曲的主角都是古生物学家或学者，在《侏罗纪公园》中，几位主角初次看到腕龙高高耸立时的震撼和欣喜、见证克隆迅猛龙诞生时的惊异和惶恐、目睹三角龙生病垂死时的哀婉很无奈，我们都能真切体会到，可惜后两部续集丧失了这一优点。

侏罗纪公园2：失落的世界

《侏罗纪公园2》是斯皮尔伯格除《夺宝奇兵》系列外执导的唯一一部续集电影。它秉承了好莱坞续集电影一贯的“更大更强更快”的标准。场面更大、反派更强、节奏更快，媒体评价更差于第一部。

就像《异形2》之于《异形》，《侏罗纪世界2》比第一部更有大片气势，加入了一支抓捕恐龙的雇佣兵部队，既提升了人类与恐龙交战的武器装备和双方（主要是人类）的伤亡数量，也给以古生物学家为首的主角们提供了除恐龙以外的人类对手。不过，显然角色太多未必是好事，就算是斯皮尔伯格，也有兼顾不到位的时候，在影片后半部分，一些重要的次要角色无缘无故消失了。

又像《金刚之子》之于《金刚》，《侏罗纪世界2》不仅引出了小霸王龙，还在第一部的基础上进一步升级，给霸王龙安排了配偶——两头霸王龙，双重威胁，固然有噱头，场面也更刺激了，但却造成了一定程度的混乱，而且最后登上美洲大陆的只有一只成年恐龙，另一只实在多余了。

人物多了，恐龙多了，故事长了，节奏不得不快，导致很多场景转折生硬，沦为过场，影片基调也频繁变换。例如影片后半部分，索尔纳岛上的大部分情节沦为各种恐龙的屠杀秀。霸王龙远洋登陆圣地亚哥也过于匆忙，结尾草草了事被许多影迷和影评人所诟病。

尽管整体上问题很多，但《侏罗纪世界2》还是有许多精彩的经典场面。如开场小女孩在海滩上遭细颚龙围攻（后来台词告诉我们小女孩幸免于难），早早为影片立下了残酷抑郁的基调，其后细颚龙也不时出现，而且还一拥而上啄死了一个落单的狩猎者，令人触目惊心。

两头霸王龙攻击拖车的戏份虽然像是第一部袭车场景的加强版，但也一定程度上反映了人类是否应该干预自然生物的深刻主题。主角们好心治疗小霸王龙，却遭到霸王龙父母的追杀，一个英勇救助整个团队的配角因此惨死。

另外，雇佣兵部队不听专家嘱托，徒步穿越索尔纳岛上的长草丛，被一群迅猛龙一个接一个地猎杀的情节也再度显现了迅猛龙的杀人天赋。

霸王龙登陆圣地亚哥后，看不到孩子和老婆的孤独咆哮，也成为了标志性的银幕瞬间。

侏罗纪公园3

相对《侏罗纪公园2》的“更大更强更快”，《侏罗纪公园3》的格局就像它的时长（只有一个半小时）一样萎缩。故事情节和人物角色更精简到了最低配置：一对夫妻伪装富豪，邀请古生物学家重返索尔纳岛，寻找失踪的儿子，期间遭遇了霸王龙、迅猛龙和新加入的棘龙、翼龙。

棘龙大战霸王龙是《侏罗纪公园3》的亮点之一，但为了衬托这次的新恐龙，竟然让棘龙简单粗暴咬断了霸王龙的脖子，这成了《侏罗纪公园3》最大的瑕疵。

《侏罗纪公园3》的另一个新亮点是无齿翼龙，可惜尽管拥有主场优势（人类误入了它们的“鸟巢”）和先天便利（具有制空权），但看似凶恶的翼龙们最后连一个人类也没能留住。

第三部的高潮也是在雨夜中，自带“船帆”的棘龙突然从水中冒出来，攻击人类的船只，最后船毁人没亡，发动机汽油将河面烧成一片火海，棘龙仓皇而去——它的背影远不如霸王龙豪迈。

侏罗纪世界

正如《侏罗纪世界》中的台词所说，“现在恐龙对民众的震撼力已经大不如以前了，20年前让恐龙复活的确是个奇迹，但现在孩子们看剑龙就像看市立动物园里的大象”，“过去十年在基因研究的发展，比挖一百年骨头的收获还要多”，现在的观众的胃口越来越挑剔了，所以与时俱进，在重启侏罗纪系列、重制《侏罗纪公园》的《侏罗纪世界》中，人造变种恐龙暴虐龙成了大反派。

这座终于开张、重新冠名“侏罗纪世界”的恐龙乐园招致毁灭性事故的原因部分是由于管理层的失职（这里不能细究，明显存在细节漏洞），部分是由于新恐龙的残忍狡猾（暴虐龙的残暴连当初的霸王龙都望尘莫及）。

不过，这次一贯杀人如麻的迅猛龙竟然成了人类（驯兽员）忠实的好伙伴，甚至还和天敌霸王龙成了侠肝义胆的好朋友，最后联手水下巨无霸沧龙出人意料地灭掉了变种龙。

[ 侏羅紀世界 ] 香港预告片

大概是因为科林·特莱沃若独立电影导演出身的缘故，《侏罗纪世界》中许多情节转折和角色发展都不按常理出牌，虽然因此招致批评，但整体来说，他对该系列之前的作品做出了很多更与时俱进的改进，同时也令人欣喜地重振了整个系列，功不可没。

侏罗纪世界2

从目前的众多预告片里，我们看到了火山爆发，前所未有的救援任务和更加灾难性的剧情转折，还有血腥的杀戮，新的变种恐龙以及更多发生在纳布拉尔岛之外的动作场面，看起来《侏罗纪世界2》似乎强劲地延续了第一部电影的意外惊喜。究竟如何，只等去电影院体验了。