解读《侏罗纪世界2》片尾彩蛋，看完不要后悔呦

你大概已经明白了, 侏罗纪公园系列的导演们现在都知道不要破坏既定的电影公式。尽管炮制出来的电影算不上一流, 但依然能够轻松赚大钱, 所以偏离既定公式太远, 或者尝试太多新东西只会被视为愚蠢。

这就解释了为什么《侏罗纪世界2》让人感到如此缺乏创新 (虽然加入了新恐龙，嫁接了其他电影类型)。当然, 这部续集仍然很有趣, (尽管拥有各种缺点), 但它并没有带来任何新颖的感觉。

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唯一创新且与众不同的是, 这是第一部片尾出现彩蛋的侏罗纪公园电影。因此, 忠实影迷会自得地一直坐在座位上等待片尾字幕 (那怕只是继续享受精彩的配乐)。但是，《侏罗纪世界2》片尾彩蛋究竟讲了什么？

可惜, 这个彩蛋其实并不值得等待。它并没有在电影结尾既定的结局之外补充任何真正有价值的新东西 , 似乎有点画蛇添足。总体感觉让人怀疑 "就这吗？" ，基本上不会令人觉得兴奋。当然, 你可以自己判断。

在剧透之前, 先简单概括一下..。彩蛋的潜台词就是，欢迎来到拉斯维加斯!

那么, 下面就具体分析彩蛋的内容以及它对结尾的补充。

《侏罗纪世界2》片尾彩蛋

在电影的末尾, 国际基因科技公司制造的恐龙在从纳布拉尔岛上被救出, 并经历一场邪恶的拍卖之后，只剩下了20-30 只。

最终, 由于一系列令人难以置信的事件, 其中包括克隆人的意外曝光, 恐龙们最终逃脱了, 随着伊恩·马尔科姆再次谈到世界形势的变化, 它们已经被放养在美国境内。现在这个世界正在变成一个真正的"侏罗纪世界"，人类和恐龙必须学会和平共处。或者恐龙继续猎食人类, 然后被人类杀死或者自然死亡。

在片尾字幕滚动前, 我们也看到了恐龙们正在适应他们的新环境-布鲁奔向住宅区, 沧龙和冲浪者一起游泳，翼手龙在空中飞行。然后我们耐心坐着等待漫长的字幕之后希望收获彩蛋的惊喜。

但是这个彩蛋非常不值得等。

彩蛋很简单，两个翼手龙来到拉斯维加斯, 降落在埃菲尔铁塔模型上, 看起来似乎很兴奋。

不幸的是，他们将这些画面与马尔科姆“摩登原始人”式的断言叠加在一起, 他认为这个世界将成为一个恐龙与人类和谐共处的乌托邦。而且《摩登原始人》电影续集确实去了拉斯维加斯。所有, 从现在开始，你可以开始想象下一次发生在拉斯维加斯的野蛮骚乱了。

现在知道彩蛋了，你满意吗。

你是否喜欢《侏罗纪世界2》？欢迎在评论中分享你的感受。