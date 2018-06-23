《凤凰城遗忘录》影评：所以女巫布莱尔其实是外星人？

贾斯廷·巴伯编剧兼导演的首部长片《凤凰城遗忘录》，在1997年3月13日发生在亚利桑那州被称为"凤凰城光点"的大规模飞碟目击事件的基础上, 值得称道地融合了虚构幻想。其创意性的虚构部分是寻找亲历上述事件后消失的三个青少年。

这部电影由雷德利·斯科特 (《银翼杀手》) 参与制作, 就像一个经典风格的精致纪录片, 至少有一个小时的纪录片镜头, 远远优于大多数的伪纪录片电影。影片不断创新地采用采访和新闻报道巧妙地提供剧情阐述。而且有一种持续让人惬意的九十年代怀旧感。这显然是因为与T.S.诺林一起完成这个结构公式化的剧本的贾斯廷·巴伯频繁借鉴了《X档案》。而且, 影片前半部分不断让人们联想到纪录真实悬案的热门电视节目《未解之谜》。

此外, 主角们的表演都令人信服且引人入胜。卢克·斯宾塞·罗伯茨对我们牵绊的、痴迷外星人的男主角乔希的塑造尤其如此。他的暗恋对象阿什利 (切尔西·洛佩兹) 和同行好友马克 (贾斯汀·马修斯) 也符合这样优质的评价。

呈现了很多具体细节的叙事也非常好, 如突然流鼻血, 这很符合现实生活中对遭遇超现实事物的想象发挥。无可否认，尽可能少的使用特效也确实很有效果。杰伊·凯特尔的摄影非常棒。同样，贾斯廷·巴伯和T.S.诺林编写的对话也恰当自然。这是由一支优秀团队精心制作的诚意之作。这些言之有物的台词也证明了影片的可靠水准。

但是, 这并不足以掩饰片尾字幕出现时所产生的那种索然无味的平庸感。这显然是最终结局导致的结果。影片结束的方式公然抄袭了《女巫布莱尔》的高潮。这部电影融合了恐怖和科幻类型元素, 但又像一部浅显的悬疑片, 故事并不完整。尽管结尾试图给我们一个明确的答案, 让我们知道那些失踪的人遭遇了什么命运。但是, 并没有给苏菲 (弗罗伦斯·哈蒂根)的个人搜索安排一个令人满意的结局。更不用说, 整个故事都是以颗粒状模糊的录像带视频记录的悲惨真实事件为基础的, 而这一切始于影片前十分钟回顾的一个生日聚会录像，结果有头没尾，实在令人郁闷。

与此相应, 尽管片长只有八十七分钟, 但还是显得冗长。这是因为影片前两幕以令人满意不过有点慢的节奏推进故事发展、塑造人物角色, 最终才揭示从一开始就显而易见的结局。同样显而易见还有, 影片缺乏真正的悬念、惊喜或恐惧。结果导致影片定位模糊。这究竟是一次看完即忘但足以令人愉悦的观影体验，还是一场令人纠结的耐心考验，完全取决你对外星人主题的迷恋程度。