《银河边缘》之《奇境》：什么样的人生才是幸福的？

究竟什么样的人生才是幸福的？这一主题反应在科幻小说中别有韵味。人生幸福与否，似乎是现实主义题材，看起来与科幻类没什么关系，但这恰恰是科幻作家的巧妙设计。

近期由人民文学出版社出版的科幻丛书《银河边缘》，其中美国科幻作家汤姆*格伦瑟原创、熊月剑翻译的科幻小说《奇境》，通过主人公的几次人生变异及其不同感受和体验，引导出人们对生活和未来人生的深刻思考。

幸福是什么？幸福没有一个明确的标准，幸福是温暖，是获得，也可以是实现自己的欲望——幸福让我们苦苦寻觅，又无限向往。其实，幸福也可以解读为是一种感受和体验的满足。

开篇给我的感觉，好像是凡人与猫神之间的对话。凡人是不幸福的，而凡人要追求幸福而不得，而猫神是指引凡人走向幸福王国的智者。古埃及神话中猫就是一种神，能够左右人的意志和思想。事实上，这不是神与人之间的游戏，而是现代市场经济下的一种投资折射，投资未来，就有回报——而投客户之所好正是商品营销员的拿手好戏。

在光怪陆离的现实社会中，主人公诺姆是个普通的汽车销售员，一个名不见经传的小人物，这与他的人生理想大相径庭。他梦想这成为摇滚明星、宇航员和企业家那样的大人物，生活风光无限，事业轰轰烈烈——可现实生活是那样的平庸、沮丧和清贫，他很不甘心。

这时候，一个自称来自未来的猫型人看中了他，向他吐露了自己的真实身份，并向他展示了一幅一千年后的美妙生活画卷：他可以随心所欲、可以量身定制、可以心想事成，缴纳一定的费用，通过时光隧道就变成自己任何想要的角色——上到教皇、政治家，下到各界人士、各种动植物……这个猫型人强调：这绝非虚拟，而是完全真实的，以体验不同的人生价值，直到完全打动了主人公的心。

首先我肯定，这个来自未来的猫，绝不是妖怪或者外星生物，而是一个被未来商业公司寄托了人类灵魂的宿主，一个穿梭于现实与未来之间、负责运送现实客户进行未来体验的客户营销员，他的真实目的是为了他自己的灵魂能够脱离猫身，重新回到自己的人类身体当中。当然，随着故事情节的发展，尤其是我们的主人公完全变成了一个和海盗搏斗的大乌贼、一个快乐的蜂鸟和一匹自由驰骋的骏马时候，尤其是又变成了一个平淡而乐观的小人物——煤炭开采公司的小会计比利*休斯的时候——虽然这也是一个小人物，但是他心胸开朗、知足常乐，完全不知道沮丧和失意是何物。主人公的感受是完全真实的，绝非是虚拟的。

但是，一味想追求幸福，并不是真的就能得到最终的幸福——生活本身就是这样滑稽。生活中我们常看到的是，身在幸福之中却不自知，失望和遗憾却不挥之不去。对生活充满失望的人，在人海中浮浮沉沉，抱着不切实际的幻想，刻意去追求幸福，收获的却常是失败和忧伤。当一个人把幸福定位在永远得不到的事物时，最真实的幸福从指缝中悄然溜走了，更多的时候，是人们自己在忽略幸福。

高尔基说：“人的欲望超越了实际，就是万丈深渊”。其实生活本身并不会欺骗你，欺骗你的只是自己无休止的欲望。本来主人公在满足了自己的变异欲望后，不愿意再次回到自己原来的时空之中，幻想着继续在未来生活，继续变异，并且打断工作人员的时空操作，鲁莽地采取了武力行动，并直接导致了他没有变回人形的结局——他变成了一只鸡。这正应验了猫型人的预言：那就是人类无法承受超过一个星期的转化，到目前为止，想要这么做的大部分人类都变成了一个小型动物，比如鸡，因为过度转化的DNA的复杂性，这个过程是不可逆的。

值得讽刺的是，诺姆虽然没有变回人形，但是荣幸地成为未来下一代质量部门的管理员，和猫人成为同事，他们可以共同编织美好的“奇境”，从而打造新一代客户了。

作品对时间轴卷曲的描写，通过场景的变换而更加深入，更加科幻，由于时间和因果是人类理性极其依赖的两个范畴，所谓变异，就是不同物理世界属性的物化，一旦发生变化，不同的物理世界属性将导致意识错位，人的思维和内心所受到的冲击必然极其巨大，甚至精神和心理的完全蜕变，诺姆不同角色之间的转换，实际上就是这样一种表现——而且表现得淋漓精致。

最后，也就是作者深入揭示人性的一点，那就是：究竟是活得更长久还是活得更好？虽然很多人想都不用想就会回答——“活的更好”，但是一旦当你活好了，你就会想活得更久，而为了活得更久，你就要活的更好，于是这种生存欲望的无穷循环如何在人性中展开搏斗，小人物诺姆的心理欲望就陷入了这样一种无休无止的轮回之中，直到脱离人形，鸡成为了他灵魂的宿主，演出了一场轰轰烈烈的欲望悲剧。