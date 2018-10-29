阿诺去哪儿？《铁血战士》留给我们的7大疑问

当1987年首部《铁血战士》上映时, 很少有人会想到在30年后铁血战士依然会领衔系列电影大片。更令人难以置信的是, 负责把这个外星猎人带回大银幕的人竟然是老版电影中它的受害者之一。

沙恩·布莱克执导的这部我们期待已久的续集本周终于与大家见面了, 尽管它在票房上没有敌手,但观众明显能感觉到热度不足。这部电影并没有受到影迷和影评人的热烈欢迎。不过当你考虑观众对老版电影的喜爱和推崇时, 他们对这部续集反应冷淡也就见怪不怪了, 毕竟它确实没能满足他们所有的期望。

[铁血战士: 血兽进化]香港预告片

现在还不知道《铁血战士》是否会有续集, 但它确实已经给续集留了余地。虽然影片主要集中在这场迫在眉睫的历险上, 但整个过程中也留下了一些线索, 不仅为未来的故事奠定了基础, 也给我们留下了一些重要的问题。





7·铁血猎犬去哪儿了？

毫无疑问, 铁血猎犬是这部电影中最令人费解的部分之一。它们跟着巨大的终极铁血战士一起到达地球, 而后者显然并没有那么终极, 还需要猎犬帮他追踪目标的位置, 然后当铁血猎犬想要吃掉电影里这帮欢快的乌合之众时, 结果一个被杀了, 另一个被打残了。

这只幸存的猎狗头部受到枪伤, 就像被实施了脑叶白质切除术, 变成了一只不具威胁性、出奇友好的生物, 而且相当依恋生物学家凯茜·布拉克特博士。然后, 在电影的最后大战中, 它再次出现，扑向终极铁血战士，救了凯西。不过它不再像以前那样凶狠, 因此很轻易就被前主人甩掉了。这是我们最后一次看到那只笨狗。

它的伤况可能使它它变弱了很多, 但铁血战士的一次攻击不太可能杀死它。那么, 它是否爬起来逃走了？当然, 政府不会希望证明外星人存在的实体证据就这么在大街上流浪。

所以合乎逻辑的答案是凯西把它当成了宠物, 同时对它进行研究, 以了解更多铁血战士的物种信息, 但电影中没有解释这一点。因此, 铁血猎犬的下落还是一个谜, 不过, 如果它还活着, 那么在续集中它可能会重新出现。





6·特雷格的组织会随他一起消亡了吗？

尽管斯特林·K·布朗饰演的特雷格只是为了邪恶而邪恶, 但这个角色证明了自己是一个强大的反派。

在监督观星者项目实验时, 特雷格为了得到想要的东西不在乎杀任何人，甚至下令暗杀他招募来研究这些生物的科学家。这种肆意妄为的做派最终给他带来了报应, 当他滥用铁血战士的外星技术时, 意外杀死了自己。

现在没有特雷格领导这支部队, 观星者计划未来是否继续存在具有一定的不确定性。尽管他的领导无疑误入了歧途, 但该组织的使命是保护人类。所以, 如果二十世纪福斯给续集开绿灯, 那么他们很可能会在未来发挥重要作用。

但是, 究竟会由一个更正派的角色 (像奎因·麦肯纳) 接管, 还是借此趁机引出另一个人类反派呢？





5·肖恩·凯斯还活着吗？

在电影第一幕, 第一个铁血战士从特雷格及其手下监督的实验中醒来。依靠它的本能, 完全进入生存模式, 处置了所有直接威胁, 残忍地杀死了视线内的所有人。

其中一个明显受伤的受害者显然是杰克·布塞的角色肖恩·凯斯。虽然最初看起来他已经被杀死了,但后来他满身是血再次出现, 按住受伤的腹部恳求凯西阻止逃跑的铁血战士。然后他再也没出现或被提起过, 观众们不知道他后来发生了什么事。他最终受伤死了？还是被特雷格灭口了？

这部电影对他的生死含糊不清可能是有意的。毕竟, 他是《铁血战士2》中的角色彼得·凯斯的儿子, 所以如果让他遭受与父亲类似的可怕命运, 那么他的出现就完全是多此一举了。因此, 随着电影续集的确定, 有很大的可能性, 他会幸存下来, 甚至继续发挥更重要的作用。





4·这是最后一个终极铁血战士吗？

电影中最吸引人的线索之一围绕着这个概念, 即铁血战士从死去的勇士身上提取脊髓液, 与他们自己的物种混合, 创造出具备其他生命形态最佳性能的进化变种。随着终极铁血战士的到来, 我们看到了这一切。

这个巨大的怪物是一种高度先进的生物, 显而易见令传统的铁血战士相形见绌。此外, 它的皮肤更坚韧, 而且和以前的铁血战士不一样, 它狩猎猎物不需要使用面具。

虽然它最终还是被奎因·麦肯纳打败了, 但这可能不是终极铁血战士的最终结局。毕竟, 如果杂交是铁血战士的总体计划, 那么很可能他们会继续实验, 从这次的终极铁血战士所犯的极少数错误中吸取教训, 进而创造出一个更先进更不可阻挡的变异野兽。

我们是否看到更多这样巨大的外星人可能取决于一件事..。





3·罗里是创造更高级铁血战士的关键吗？

终极铁血战士对罗里·麦肯纳的迷恋无疑表明, 这个男孩在该生物的杂交过程中扮演着重要角色。虽然它没有得到机会把这些计划付诸行动, 但这无疑是为未来电影中的故事情节敞开了大门。

从许多方面来看, 罗里都是《铁血战士》的核心。他不仅是奎因·麦肯纳的自闭症儿子, 还拥有超自然的能力, 更引发了电影中的很多主要情节点。正如凯西指出的, 一些专家认为自闭症患者往往天赋异禀, 因此, 可能是人类进化的下一个阶段。

终极铁血战士认为他是自己物种进化的下一步, 这个事实也为这一理念提供了支持。所以, 如果这种生物知道它们可以再升级, 那么表明它不会是我们看到的最后一个转基因杂交的铁血战士。

然而, 现在看起来创造更先进铁血战士的关键似乎是罗里。所以, 如果有下一部电影的话, 我们应该会看到更多的猎人来找那个男孩。





2·达奇去哪儿了？

虽然《铁血战士》在向该系列前两部电影致敬这方面做得很好, 但仍然缺少一个重要的细节: 阿诺德·施瓦辛格。这位传奇演员在1987年的老版《铁血战士》中饰演了艾伦·“达奇”·舍费尔。自从打败外星人猎人以后, 达奇就下落不明, 《铁血战士2》透露他已经逃离医院消失了。

于是这成了每一部《铁血战士》续集共同的一个问题。施瓦辛格对于第一部电影的成功发挥了很大的作用, 达奇是一个超乎预期的有趣主角，所以每当有新《铁血战士》电影的消息时, 影迷自然会想, 这次他是否会凯旋归来。

不幸的是, 施瓦辛格拒绝在新版《铁血战士》中重复扮演这个标志性角色, 因为戏份不够充分, 而且考虑到这部电影的原版结局, 也就不足为怪了。如果他在下一部电影中回归, 必然得给我们解答这个不变的问题, 揭示1987 年瓦尔维德事件后这个深受喜爱的角色发生了什么事。





1·铁血战士杀手装备足以撑起一部续集吗？

《铁血战士》的结尾无疑是影片中最具争议性的场景之一。逃亡地球的铁血战士给人类提供了一种足以打败不受欢迎的铁血战士侵略者的武器，这个想法实际上很有趣。但是也太乱来了, "铁血战士杀手" 原来只不过是一套为人类准备的机械铁血战士装备。电影就此结束, 从视觉上来说确实够震撼, 但这并不足以撑起一部令人振奋的续集。

该系列前两部电影之所以如此精彩主要归功于恐吓元素的出色运用。铁血战士跟踪猎物, 在最后决战前慢慢除掉主角的每一个队友。重点不是最后一战, 而是在此之前令人不安的漫长过程, 最重要的重点是, 活到最后。考虑到这一点, 就很容易明白为什么铁血战士大战机械铁血战士的创意不足以创作出一部诱人的续集。

如果人类利用铁血战士杀手, 那么双方实力相当。铁血战士没有任何优势, 因此, 续集将有可能只好依赖于大量动作戏堆砌的高潮和大规模的爆炸场面——这与该系列的主打特色偏离太远了。

《铁血战士》确实留下了一些有趣的情节线索, 足以制作一部有趣的续集, 从许多方面来看, 续集确实值得进一步扩展开来。但是, 如果续集要借这些线索发挥, 那么建议沙恩·布莱克最好避开铁血战士机器人这个点子。

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