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《流浪地球》点燃父子情

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2019-2-11 20:11:48

    中国首部科幻巨片《流浪地球》正在上演最惊心动魄的一幕：

    在无尽的苍穹之下，面对横跨天宇气势磅礴的木星，流浪地球的全部发动机的总功率，不足以抗衡太阳系最大行星——木星的强大引力，小小的地球正在无可挽回地冲向洛西极限，面临最后解体的命运。

    刹那间，一道横贯天宇、惊天动地的银色光芒连接着木星和地球，如同一道魔法纽带缠绕着地球，人类眼睁睁地看着自己即将坠入那五彩斑斓的毁灭深渊之中，绝望、痛苦、哭喊和徒劳地挣扎充斥着整个地下城……

    即使救援队的队员们情急之下，想出了点燃木星的方法，但是由于赤道苏拉威西发动机喷出的最后能量线与木星爆燃点相差5千公里，无法点燃木星引发风暴，地球的终极灭亡将无可避免……

    在这千钧一发之际，中国航天员刘培强中校毅然驾驶着空间站，撞向木星，引爆了30万吨燃料，覆盖直径5千公里，终于点燃了木星，使得木星沿着链接地球大气的脐带，喷射出滔天冲击波，推动地球挣脱木星羁绊，转危为安！

    做为军人，刘培强中校为了保卫地球，献出了自己最后一滴血；作为父亲，刘培强中校为了那一份深深的父子情，献出了自己最后一份爱！

    刘培强中校用自己的实际行动，诠释了父爱的力量和伟大！他用最后平静而又充满爱的深沉语调，向地球人类，向自己的儿子刘启诀别——自己要化作天幕中那颗最亮最亮的星星……

    刘培强中校点燃了木星，也点燃了隔膜十多年的父子情。面对着生离死别的场景，小主人公刘启内心最后一道对父亲的防线决堤了——一切的隔膜、误解、痛恨和愤怒都化为无形。此时此刻，他对父亲的爱被唤醒了，他长跪于地，痛哭失声，掀起了感情的滔天巨澜！

    君不见，就在刘培强中校寄语儿子的时候，一滴滴泪珠，圆形的泪珠，飘散到太空站驾驶舱的玻璃上……    

    父爱是一座山，高大威严；父爱是一汪水，深藏不露；父爱更是一双手，抚摸着我们走过春夏秋冬；父爱没有体贴的温馨的话语，不是随时可以带在身边的一丝祝福，也不是日日夜夜陪你度过的温度——父爱更是一滴泪，一滴饱含内涵的泪水；刘培强作为父亲，他的父爱就是一滴泪，概括了全部的语言和情义。

    我认为，如果说《流浪地球》把挣脱木星引力绝境逢生作为明线，那么用父子情作为贯穿影片的暗线，也成为打动观众们的不二利器。而影片最终强调的无法用科学原理解释的内容可以用情感戏去弥补，即父子爱是可以穿越木星和地球的生死羁绊而存在的。

    从社会学和心理学来看， 父亲几乎影响着儿子生活的方方面面，不管是正面的还是负面的，其程度绝对超乎你的想象。儿子渴望获得父亲的喜爱，于是相信父亲对自己的每一个行为，每一句评价，儿子对父亲的依赖，是一种信任、一种生命的支撑。

    剧情交代，小刘启心中对父亲的愤恨，是源于刘培强对自己妻子——小刘启母亲的残酷无情。就在流浪地球计划开启时，地球初步脱离原轨道，地表温度将下降到零下80度，进入地下城才能获得生的希望。作为航天员的刘培强，即将赶赴空间站执行任务，他的家属是可以不经抽签直接进入地下城避难的。

   而此时，小刘启的母亲身患绝症，救治无方，卧床昏迷不醒。作为父亲的刘培强真是肝肠寸断——为了自己的儿子能有一个直接监护人，他不得已把妻子的父亲、小刘启的姥爷作为进入地下城的唯一人选，而宣布放弃了对自己妻子的治疗。毫无疑问，这对于小刘启心灵的打击是沉重的，失去母爱的他，内心充满了莫名的怨恨。

    像刘培强这样的家庭，妻子重病卧床，库伯又当爹又当妈，儿子小刘启已经把他当成自己生命中不可缺少的支柱，因此，刘培强要飞赴太空站拯救人类的义举，在小刘启看来是那么的不可思议，不可饶恕，那就是对自己儿子的一种抛弃，就是离弃骨肉，就是残酷无情。他不能原谅父亲的所作所为，加上十多年的隔阂，以至于他对父亲的爱几乎完全没有感觉。

　  作为一个男人、一个父亲，刘培强确信自己并没有认识到在儿子生活中的影响力。是的，也许刘培强知道自己有一定的重要性，但却从不知（可能也没有时间意识到）他对儿子的认可和疼爱，在小刘启的内心深处到底有多重要。

    作为一个男人、一个父亲对儿子的爱，不是生活上的婆婆妈妈，感情上的恋恋不舍，而更是一种责任，一种胸怀，一种牺牲，这是一种超越骨肉、超越亲情、超越小我的爱，这是一种为了大我而牺牲小我的可贵精神。这也是一个男人、一个父亲展现在儿子面前的伟大形象。

    在最后的告别时刻，小刘启终于痛彻心扉，他完全明白了父亲当年的所作所为蕴含着多大的牺牲和付出——这就是爱的力量，是在冥冥之中，在地球即将坠入木星之际，是爱指引着着他们父子两个进行了如此默契的配合，这恰好是刘培强离开地球之前向小刘启说的那段话——自己化作了天上那颗最亮的星。

    爱，作为一种力量，指引小刘启到达地面，参加救援队，冲过重重艰险，来到了这个方位，在挽救赤道苏拉威西的发动机的同时，接收到自己父亲的最后告别——就好象重力决定了三维世界里物体在空间中的位置。爱，实际上作为一种高维的“量子力”——作为一种情感的力量，可以穿越时空和维度，任意驰骋。

     父爱，挽救了蓝色的地球；父爱，保卫了人类文明的延续；父爱，使儿子成长为新一代“流浪地球计划”的建设者。有理由相信，在此后2500年的漫长的星际旅程中，爱的跳跃、爱的启示和爱的力量将相伴人类一百代的时光，直至永远。


 

 

8.0 

流浪地球 (2019)

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