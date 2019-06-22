暑期档最无聊大片！《黑衣人：全球追缉》的7大硬伤

暑期档来临，好莱坞进口片一周一部接连上映，可惜一部比一部糟糕，一部比一部让人失望，后悔花了冤枉钱也只好安慰自己花钱看好莱坞烂片总好过看国产烂片。

当然，只有看过《黑衣人：全球追缉》一系列毫无亮点的预告片，基本上就能明确这部软重启电影成色不行，而那些希望收获惊喜的影迷很有必要做好心理准备接受这一事实了。

今年夏天才刚开始，我们已经见识到了剧情几乎完全可以忽略不计的《哥斯拉2：怪兽之王》和诚如预期一样令人大失所望的《X战警：黑凤凰》，而《黑衣人：全球追缉》的问题则与前两者有所不同——它是真的很无聊。

这种流水账电影根本没必要在电影院看，更适合在小屏幕上看——在你整理房间、准备饭菜或做其他家务的时候，有一眼没一眼地看一下，完全不需要担心错过任何情节。

而一面倒的差评和暗淡的票房前景也已经说明了，这部电影利用两个复仇者重启这个经典电影系列的商业配方并未凑效。但是好莱坞会就此吸取教训吗？大概不会…

7。故事情节单调乏味

尽管MIB系列电影向来是以其角色、科幻世界构建和夸张的套路风格而闻名，故事情节不值一提，但《黑衣人：全球追缉》在叙事方面依然让人感觉特别偷懒，毫不用心。

故事主线不过是一场追踪线索的实习训练，讲述探员H（克里斯·海姆斯沃斯饰演）和探员M（泰莎·汤普森饰演）跑遍全球追缉宇宙败类，当然如果其中的台词对话、动作场面和人物角色能够更精彩一些的话，这种俗套的剧情也许还不至于成为特别大的问题。

但是整个故事的所有桥段都在预料之中，尤其是第三幕的反转，试图炮制出让人“恍然大悟”的震撼结局，只可惜最终的真相已经早早泄底了。

作为一部动作喜剧大片，即使以最低的标准来说，这部电影中的情节依然缺乏想象力，让人昏昏欲睡，而且看完电影要不了半天功夫基本就忘得差不多了。

6。克里斯·海姆斯沃斯的尴尬表演

尽管克里斯·海姆斯沃斯一向很不错，但这次他的表现显然有点格格不入。

很明显，剧本本就没有给他提供太多有价值的内容，但更令人失望的是他那一套俏皮话完全让人无感，而且感觉他基本上就是在扮演一个穿着紧身西装（还有夸张英国口音）的雷神。

理论上来说，他确实很适合扮演新版《黑衣人》电影的男主角，但他和这次的角色并不合拍，除了一些与汤普森演对手戏的场景之外，他看起来完全与整部电影格格不入。

这几年来，克里斯·海姆斯沃斯已经证明了自己是一个优秀的喜剧演员兼戏剧演员，但在这部电影里他没有展现出任何特色。

5。索然无趣的剧本

看这部电影很容易让人联想到2016年的重启版《捉鬼敢死队》，因为感觉他们都是直接拿着剧本草稿就开始拍摄，似乎都寄希望于凭借演员的即兴发挥来填补漏洞。

《黑衣人：全球追缉》中确实充斥着类似即兴发挥的俏皮话，但绝大多数要么根本没有笑果，要么笑果微乎其微、不值一提。

影片剧本严重缺乏风趣幽默，大多数有意卖弄的“巧言妙语”要么没有亮点要么过于直白，听起来完全就是千篇一律的套路化台词。

而且剧本缺乏最基本的创意火花，尽管演员们努力发挥，但大部分角色看上去依然浑浑噩噩——而谁又能责怪他们呢？

4。平庸的视效和导演

从履历上来说，曾执导过《冲出康普顿》和《速度与激情8》的F·加里·格雷绝对是一个靠谱的导演，所以看到他的最新电影在视觉上完全缺乏个性，实在很让人失望。

诚然，按好莱坞大片的标准来算，这部电影的预算并不算高，仅为1亿1000万美元，大约只有《黑衣人3》预算的一半，只比《黑衣人》9000万美元的预算稍高一点。

即便如此，其中相对常规、廉价的场景看起来依然毫不起眼，尤其是动作场景，F·加里·格雷从始至终没能拿出一场令人难忘的动作戏，而且相比前作明显加大了视觉特效方面的预算。

更令人失望的是，几乎完全抛弃了前三部曲普遍采用的现场特效。

里克·贝克精心设计的外星生物是前三部电影的一大亮点，而到了这部新电影里，大部分外星人的造型都缺乏吸引力，且基本上都很难给人留下深刻印象。

尽管还是前几部MIB电影所呈现的那个丰富多彩的科幻世界，但《黑衣人：全球追缉》看起来已经与常规游历世界的普通大片一般无异了。

3.配角演员全被浪费了

虽然有诸多瑕疵，可好在这部电影剧聚集了很多大家熟知的配角演员，但只可惜他们的角色都很平庸，继而也就更令人气恼了。

首先是连姆·尼森饰演的MIB英国分部的负责人，T老大，尽管是扮演这类角色的完美人员，但除了跟主角之间进行一些对话之外，他并没有太多的表现机会。

回归客串O探员的艾玛·汤普森，只有零散几分钟的出场时间，尽管她似乎乐意如此，但这个严重被削弱的角色几乎毫无出彩之处。

还有，拉菲·斯波饰演了出力不讨好的C探员，丽贝卡·弗格森则饰演了一个外星人军火商，在电影第三幕可有可无地出场了大约10分钟。

尽管在电影开始没多久，蒂姆·布莱尼配音的外星犬探员弗兰克有短暂亮相，但也只有这么一次客串，之后这个很受欢迎的角色就再也没有出现过。

2。平淡无奇的反派

尽管《黑衣人2》也有很多问题，但至少成功打造出了一个让人印象深刻的反派，相比之下《黑衣人：全球追缉》的反派没有一个出彩的。

最先登场的反派是两个可以变换形状的外星人双胞胎（拉里·布尔乔亚、劳伦特·布尔乔亚饰演），他们在电影中多次出场，但基本上没有表露出任何个性。

更甚至，我们就连这两个角色的真实本性和具体能力也都不清不楚。

还有丽贝卡·弗格森饰演的外星人军火商瑞莎，尽管戴着可笑假发、打扮别致的弗格森看起来很有特色，但她几乎与整体情节还无关联，感觉就好像影片只是为了用她来填补一些时间。

至于大反派？大反派的最后亮相貌似出人意料，实则毫无惊喜，完全在意料之中，因为剧情套路太公式化了。

1。系列最差（也是今夏最差电影）

如果先前看过《黑衣人：全球追缉》的预告片后，你觉得：“它应该不会比《黑衣人2》更差了吧，”那么你就想错了。

尽管该系列的第二部作品《黑衣人2》在任何程度上都不是一部好电影，但它至少比《黑衣人：全球追缉》更富有创造性和娱乐性——主要就是因为威尔·史密斯的存在。

与令人失望的《黑衣人2》相比，《黑衣人：全球追缉》更加让人百无聊赖，与其他备受指摘的同期电影相比，也依然败落下风。

今年暑期档，好莱坞大片的表现可以说惨不忍睹，没有最烂只有更烂——但可以肯定的是，在过去几个月上映的所有大片中，没有一部像《黑衣人：全球追缉》这样全面溃败，甚至丧失了基本的娱乐价值。

《哥斯拉2：怪兽之王》虽然剧情脑残，但至少极大发扬了怪兽的魅力，《X战警：黑凤凰》固然平庸，但詹姆斯·麦卡沃伊等人的精彩表现依然不可否认，而《黑衣人：全球追缉》则全无诚意、毫无营养。【 电影角 】系头条号签约作者