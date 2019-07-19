龙傲天参上——《阿丽塔：战斗天使》

今天介绍美国漫改电影《阿丽塔：战斗天使》。

片名Alita: Battle Angel (2019)，别名铳梦 / 铳梦：战斗天使(港) / 艾莉塔：战斗天使(台)。

影片上映后，观众们就接收到铺天盖地的宣传攻势。于是我们都知道了本片由詹姆斯·卡梅隆担任编剧监制，罗伯特·罗德里格兹担任导演，是卡梅隆心心念念了二十年的漫改作品，又是最新最强大的CG技术展示。

究竟影片有多神，顶着卡神的光环，电影究竟能够走多远，一切都要以上映后的表现说话。

《阿丽塔：战斗天使》是一部漫改电影，根据日本漫画家木城雪户的代表作《铳梦》改编而成。

当年吉尔莫·德尔·托罗神神秘秘地向卡梅隆推荐了一部日漫《铳梦》，卡梅隆顺利入坑，迷上了《铳梦》的世界。他立下Flag，说一定要将《铳梦》搬上大荧幕，然后又是给角色写小故事，又是花分镜，又是当编剧，又是跑立项，结果因为拍摄《阿凡达》而没能当《铳梦》的导演。

所幸的是，卡梅隆遇到了导演好友罗伯特·罗德里格兹，觉得可以将这个项目托付给朋友，于是将一手打造的前期准备统统交给罗德里格兹。让罗德里格兹具体执导。

日漫《铳梦》从1990年开始连载。故事设定在未来世界，人类文明发展到能够星际殖民的程度，突然因内部矛盾产生分化，各方势力发生剧烈战争。战火烧毁了人类文明，幸存者分成两个阶级，一方是生活在天空之城“撒冷”的特权阶级，另一方是生活在地面垃圾堆废铁城的普通阶级。

看到天空之城的名字叫“撒冷”，大家很容易想到宗教圣地耶路撒冷。这里的撒冷意为“和平”，在漫画中还有另一座城市叫做“耶路”。耶路的意思是“基石”，在漫画中的作用也像基石一样。

搬上大荧幕的《阿丽塔》故事大体剧情选取漫画的前两章及第三章的一部分，主要讲阿丽塔成为赏金猎人、参加机甲球大战的战斗线索、和小男友雨果之间的感情线索以及个人觉醒反抗的个人线索。

《阿丽塔》影片一开始就是天坠之战之后300年了，出品方20世纪福斯也很应景的改成了26世纪福斯。

看着阿丽塔的大眼睛，以及其他配角的大眼睛，我猜测眼睛小的人估计活不到赛博朋克世界。

故事中生化技术高度发达，人类都可以随意更换身体零部件。掌握核心技术的人们就成了特权阶级，片中的阶级分化十分明显，阶级对立也很厉害。

生活在撒冷的特权阶级都是脑部改造过的生化人，身体零部件更是随意更换。特权阶级以捉弄下面的人取乐，封锁了所有上升通道，进一步固化阶级，并且设定了一些血腥残暴的娱乐比赛，哄骗底层人士这是上升通道。

比如特权阶级禁止废铁城拥有枪支和飞行器，触碰者立刻成为通缉目标；特权阶级将有战斗力的人培养成赏金猎人，用金钱散养打手，让大家相互监视；片中占据重头戏的机动球比赛，成了上升唯一通道，和现实生活中阶级固化如出一辙，只能依靠娱乐比赛才能实现鲤鱼跃龙门。

在近40年前，赛博朋克、阶级固化这些话题还能算是最新最潮的话题。

但在科幻影片毛毛多的今天，赛博朋克、蒸汽朋克、废土朋克等各种朋克都翻来覆去拍了不知道多少遍了。阶级固化不仅是科幻电影喜欢的话题，更是其他各种类型电影喜欢的话题。不同环境、不同种类的阶级分化反复拍摄，观众们早就看过很多种了。

所以说做事要赶早。卡神喜欢拖，喜欢跳票，再好的题材也架不住拖个几十年。你不拍有的是人去拍，剧情这种东西就是吃的一招鲜。当观众们失去新鲜感，剧情也就不再具有吸引力。

电影更主要的目的还是讲故事，特效再好故事不行的话，也无法令人喜爱。

《阿丽塔》除了各种文章吹爆的画面，剧情真心很一般。CG做得再好，和真人互动地再完美，也是要为故事服务才行，本末倒置就不对了，毕竟观众不是来看特效公司的宣传片。

阿丽塔就是一位龙傲天，前世是一名特种兵，身怀失传绝技，还能捡到失传战甲，都不需要以往动作片中主角打怪升级觉醒的历程，天生具备挑战boss的能力。

观众们只要看龙傲天换着法子欺负敌人就行了。卡神心心念念20年就是这么个剧情，放在20年还行，放到现今就有点难以服众了。

有情怀的看个情怀，没情怀的就看个热闹吧。《阿丽塔：战斗天使》也就是占着卡梅隆的旗号，特效公司炫技的平庸科幻电影。论思想内核或故事剧情，都难以称之为出色，而且一部还没有把故事将完整，让人着急不着急。

同样是看特效的电影，《阿丽塔》的就被吹上天，《狮子王》就到处被喷，是不是《狮子王》宣发的钱没给到位？

特效炫技，卡梅隆监制，

剧情落伍，龙傲天参上。

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