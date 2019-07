龙傲天参上——《阿丽塔:战斗天使》 今天介绍美国漫改电影《阿丽塔:战斗天使》。 片名Alita: Battle Angel (2019),别名铳梦 / 铳梦:战斗天使(港) / 艾莉塔:战斗天使(台)。 影片上映后,观众们就接收到铺天盖地的宣传攻势。于是我们都知道了本片由詹姆斯·卡梅隆担任编剧监制,罗伯特·罗德里格兹担任导演,是卡梅隆心心念念了二十年的漫改作品,又是最新最强大的CG技术展示。 究竟影片有多神,顶着卡神的光环,电影究竟能够走多远,一切都要以上映后的表现说话。 《阿丽塔:战斗天使》是一部漫改电影,根据日本漫画家木城雪户的代表作《铳梦》改编而成。 当年吉尔莫·德尔·托罗神神秘秘地向卡梅隆推荐了一部日漫《铳梦》,卡梅隆顺利入坑,迷上了《铳梦》的世界。他立下Flag,说一定要将《铳梦》搬上大荧幕,然后又是给角色写小故事,又是花分镜,又是当编剧,又是跑立项,结果因为拍摄《阿凡达》而没能当《铳梦》的导演。 所幸的是,卡梅隆遇到了导演好友罗伯特·罗德里格兹,觉得可以将这个项目托付给朋友,于是将一手打造的前期准备统统交给罗德里格兹。让罗德里格兹具体执导。 日漫《铳梦》从1990年开始连载。故事设定在未来世界,人类文明发展到能够星际殖民的程度,突然因内部矛盾产生分化,各方势力发生剧烈战争。战火烧毁了人类文明,幸存者分成两个阶级,一方是生活在天空之城“撒冷”的特权阶级,另一方是生活在地面垃圾堆废铁城的普通阶级。 看到天空之城的名字叫“撒冷”,大家很容易想到宗教圣地耶路撒冷。这里的撒冷意为“和平”,在漫画中还有另一座城市叫做“耶路”。耶路的意思是“基石”,在漫画中的作用也像基石一样。 搬上大荧幕的《阿丽塔》故事大体剧情选取漫画的前两章及第三章的一部分,主要讲阿丽塔成为赏金猎人、参加机甲球大战的战斗线索、和小男友雨果之间的感情线索以及个人觉醒反抗的个人线索。 《阿丽塔》影片一开始就是天坠之战之后300年了,出品方20世纪福斯也很应景的改成了26世纪福斯。 看着阿丽塔的大眼睛,以及其他配角的大眼睛,我猜测眼睛小的人估计活不到赛博朋克世界。 故事中生化技术高度发达,人类都可以随意更换身体零部件。掌握核心技术的人们就成了特权阶级,片中的阶级分化十分明显,阶级对立也很厉害。 生活在撒冷的特权阶级都是脑部改造过的生化人,身体零部件更是随意更换。特权阶级以捉弄下面的人取乐,封锁了所有上升通道,进一步固化阶级,并且设定了一些血腥残暴的娱乐比赛,哄骗底层人士这是上升通道。 比如特权阶级禁止废铁城拥有枪支和飞行器,触碰者立刻成为通缉目标;特权阶级将有战斗力的人培养成赏金猎人,用金钱散养打手,让大家相互监视;片中占据重头戏的机动球比赛,成了上升唯一通道,和现实生活中阶级固化如出一辙,只能依靠娱乐比赛才能实现鲤鱼跃龙门。 在近40年前,赛博朋克、阶级固化这些话题还能算是最新最潮的话题。 但在科幻影片毛毛多的今天,赛博朋克、蒸汽朋克、废土朋克等各种朋克都翻来覆去拍了不知道多少遍了。阶级固化不仅是科幻电影喜欢的话题,更是其他各种类型电影喜欢的话题。不同环境、不同种类的阶级分化反复拍摄,观众们早就看过很多种了。 所以说做事要赶早。卡神喜欢拖,喜欢跳票,再好的题材也架不住拖个几十年。你不拍有的是人去拍,剧情这种东西就是吃的一招鲜。当观众们失去新鲜感,剧情也就不再具有吸引力。 电影更主要的目的还是讲故事,特效再好故事不行的话,也无法令人喜爱。 《阿丽塔》除了各种文章吹爆的画面,剧情真心很一般。CG做得再好,和真人互动地再完美,也是要为故事服务才行,本末倒置就不对了,毕竟观众不是来看特效公司的宣传片。 阿丽塔就是一位龙傲天,前世是一名特种兵,身怀失传绝技,还能捡到失传战甲,都不需要以往动作片中主角打怪升级觉醒的历程,天生具备挑战boss的能力。 观众们只要看龙傲天换着法子欺负敌人就行了。卡神心心念念20年就是这么个剧情,放在20年还行,放到现今就有点难以服众了。 有情怀的看个情怀,没情怀的就看个热闹吧。《阿丽塔:战斗天使》也就是占着卡梅隆的旗号,特效公司炫技的平庸科幻电影。论思想内核或故事剧情,都难以称之为出色,而且一部还没有把故事将完整,让人着急不着急。 同样是看特效的电影,《阿丽塔》的就被吹上天,《狮子王》就到处被喷,是不是《狮子王》宣发的钱没给到位? 特效炫技,卡梅隆监制, 剧情落伍,龙傲天参上。 这里是硬核影迷集散地,欢迎关注公众号:妙看影视

