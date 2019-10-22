大失所望！《双子杀手》的六大硬伤





让人难以置信，一部耗资1亿4000万美元由威尔·史密斯主演的好莱坞大片竟然丝毫没有引起轰动，但事实就摆在眼前，这部由奥斯卡获奖导演李安掌舵，雄心勃勃的科幻动作片《双子杀手》提前内地一周率先在北美上映，结果在美国本土并没有引起太大的市场反响。

在此之前，大家至少还对这部电影的概念和噱头有点好奇：威尔·史密斯对决自己的年轻版克隆人，李安继续尝试以每秒120帧的画面频率拍摄电影以求突破电影艺术的界限。

然而结果却发现，《双子杀手》丝毫不值得吹捧，尽管我们确实看到李安为了给观众制造出独特的电影体验，付出了明显的努力，但这部电影终究还是让人觉得平淡而怪异，缺乏新鲜感，难以令人振奋。

显然由于李安是华人导演，所以国内媒体和观众对这部电影依然很宽容，反观好莱坞的媒体评论，基本上都以负面为主，主要批评了其剧本缺乏想象力，一味追求技术创新缺乏说服力。

当然，这部电影也并非那种完全无可救药的灾难级烂片，正因为它的异乎寻常，最终也提供了一些亮点。但对于参与本片的每一位主创人员来说，这无疑已成了他们职业生涯的最低点。





6。高帧率分散注意力。

和上一部电影《比利·林恩的中场战事》一样，李安以120帧每秒的速率拍摄了《双子杀手》，希望能给观众带来更多的沉浸感和视觉体验。

尽管国内（甚至全球）大多数电影院只能放映60帧版本的《双子杀手》，但是这种高帧率（HFR）格式依然足以引起观众的极大分歧，因为这种异常流畅的高帧率画面明显与大家平时所看到的常规电影画面大为不同。

一些国外媒体认为高帧率能够再现肥皂剧或电视新闻报道所追求的“现实”美感，但与普通的24帧电影相比，许多观众只是看高频率的电视节目就已经觉得不舒服了，更别提看《双子杀手》这样古怪的电影了。

最终，《双子杀手》的高帧率确实赋予了影片更多的视觉细节，但是过犹不及，细节太丰富同时也导致很容易分散注意力，尤其是一些大量运用CGI特效的动作场面，你会更容易注意到特效的瑕疵。

以60帧的速率观看威尔·史密斯这样的大牌明星似乎算是一个新奇的营销噱头，但是在高帧率版《霍比特人》和《比利•林恩》先后遇冷之后，李安或者说电影制片厂竟然会再次冒险尝试实在有点出人意料。

5。剧本太烂

只要听过几场对白之后，你就会毫不惊讶地发现了这部电影的故事情节似曾相识，甚至早在好莱坞开发出数字减龄特效技术之前，这种题材就已经在过去20多年里被各种电影改编过无数次了。

这部电影最早是迪士尼90年代的项目，如今辗转20多年，尽管剧本经过了不知多少次改写，但现在看来依然还像是一部随大流的90年代高概念动作惊悚片，丝毫没有改掉对白干瘪烂俗、无聊台词堆砌、幽默搞笑蹩脚的问题。

虽然演员们都尽力发挥试图弥补剧本的不足，但是面对着枯燥俗套的情节、人物和对白，还是让人不禁纳闷究竟是谁批准了这么粗糙偷懒的剧本。

更令人困惑的是，尽管威尔·史密斯以往挑剧本选项目也有看走眼的时候，但他这次怎么会看中这么垃圾的剧本呢。





4。本尼迪特·王完全被浪费了

本尼迪特·王在电影中扮演重要配角——男主角亨利·布罗根（威尔·史密斯饰）的老战友“大亨”，被招呼来帮忙对付布罗根的年轻版克隆人。

虽然本尼迪特•王对这个角色的塑造符合预期，但他基本上完全被弱化成了一个既尴尬又老套的喜剧包袱。

鉴于本尼迪特•王在多年演艺生涯中所表现出的宽泛戏路，我们显然希望他在这部电影中能够像漫威电影宇宙中一样具有识别性，结果他却饰演了一个没有存在感的负责插科打诨的角色，实在令人失望。

尽管他在电影中的出场时间相当长，但完全没有什么令人难忘的精彩时刻，而且他的角色最后下场很…不好。





3。动作场面枯燥乏味

你也许以为李安会利用高帧率的独特表现方式，尽其所能地推动动作片的创新，但事实是，这部电影中的绝大多数动作场面都平淡无味，没有特色。

而且大多数动作戏都发生在令人郁闷的幽闭环境内，并没有有效利用3D 高帧率格式在清晰敞亮的宽阔地带营造沉浸感，不由令人困惑，李安为什么会选择在黑暗的照明条件下上演大部分动作戏呢。

尽管李安已经在《少年派的奇幻漂流》中证明了他有能力制作出让人瞠目结舌的动作场面，但是《双子杀手》中几乎所有动作戏都很平常普通，完全与影迷们对李安的期待不符。





2。节奏有问题

作为一部好莱坞大片，《双子杀手》似乎很多方面都没有经过深思熟虑，尤其是节奏和风格基调，很成问题。

尽管117分钟的时长看似很合理，但影片花了很长时间才进入正题，第一幕结束才终于引入克隆人的情节，而且直到电影将近过了一半，“CGI 威尔·史密斯” 克隆人才真正发挥作用。

这部电影前半部分缓慢而枯燥，后半部分则急速向结尾冲刺，不管慢还是快，这两部分都没有特别令人满意。

而且影片的风格基调也随意地在煞有介事的严肃和突发奇想的卡通式搞笑之间来回切换，以至于观众可能不知道他们究竟什么时候应该笑，什么时候应该认真投入到剧情中。

李安竟然会犯下这些失误实在让人意想不到，不过至少节奏的问题，他是有前科的，在2003年冗长的《绿巨人浩克》中，他就有过这种毛病。





1。结局烂尾

这里不做剧透，总之结局很疯狂。临近结尾时，《双子杀手》基本上已经不再故作深沉，只管狂热行动，向《速度与激情》系列看齐。

电影最后一刻出现了大干快上式的剧情转折，而且伴随着大量拙劣的CGI特效，以至于你唯一的反应就是大笑。

尽管糟糕得让人哭笑不得，但至少，结尾因此成了整部电影最令人难忘的部分。只要你看到结尾，你就明白了。【 电影角 】系头条号签约作者