目标星辰大海——《星际探索》

今天聊聊电影《星际探索》。

片名Ad Astra (2019)，别名星际救援(台) / 星际任务(港) / 星际探险。

《星际探索》是导演詹姆斯·格雷关于人类文明是否孤单的一种思考。人类是否是宇宙唯一存在的文明，为了探求搜寻外星文明生物是否可以无视人类的身份，以及如何再重新认识自我。

尽管影片冠以“星际”的名号，其实这只是一部太空背景下的软科幻电影。片中一切太空元素只是故事的背景板，目的就是烘托更加极端情况下对人性的思考。

如果想要看一部充满“月球飙车”“火星逃亡”“神秘狒狒”“惊天核爆”等让人肾上腺素爆棚的爽片，那你将会大失所望。

想要理解本片，首先要从片名说起。

《星际探索》片名叫做《Ad Astra》，这个Ad Astra源自拉丁谚语"Ad Astra per Aspera"，翻译成英文意思就是“Tothe stars through difficulties”，再翻译成中文意思就是“穿越艰难险阻，目标星辰大海”，文艺一点的说法就是“循此苦旅，以达天际”。

知道了这个背景含义，那么就会有助于理解影片《星际探索》了。

《星际探索》将思考的落脚点放在一对失散多年的父子身上。

父子两人都是地球上最为优秀的宇航员，老父亲克利福德·麦克布莱德 Clifford McBride（汤米·李·琼斯饰）多年前带队出征，在冥王星附近失去联系。多年后儿子罗伊·麦克布莱德 Roy McBride（布拉德·皮特饰）长大成人，子承父业，继续从事航天事业。

从冥王星传来的暗物质威胁到整个太阳系的稳定，导致地球、月球、火星等殖民地区出现大量破坏性“电涌”。

宇航局推测是老克利福德在冥王星搞事情，但又不便让外界知道是自己的优秀员工导致整个人类世界遭受损失，于是派出罗伊去找回老爹，顺便消除隐患。

影片借着父子关系来讨论人类文明，说白了差不多也就是个太空家庭伦理剧。

同样是太空背景的家庭伦理剧，比起叮叮当当打得颇为有趣的《星球大战》，《星际探索》则显得沉闷的多。预告中所有的“月球飙车”“火星逃亡”“神秘狒狒”“惊天核爆”都存在，但并不是影片核心。

当多年未见的父子重逢后，双方争论的焦点还是回到“我是谁”上。

老克利福德坚持要完成搜寻外星文明的任务，而罗伊也要完成拯救人类世界的任务。

其实不管怎么争辩，有一点可以肯定的是，人类行为举动不应当也不应该超越人的范畴。老克利福德自认为可以超越人类文明范畴去探索宇宙，那就大错特错了，犯了本末倒置的错误。

人类社会派老克利福德探索星际的目的是找到外星文明，以便让人类文明能够更快更好的发展，如果找不到文明还把人类文明搭进去了，那真的是走火入魔了。

老克利福德抛弃人类的行为说直白一点就是反人类，他执行任务非但没有解决人类文明孤单不孤单的问题，反而把生存环境破坏的一团糟。

反人类的人自然无法为普罗大众谋幸福。都说没有功劳也有苦劳，讲苦劳也要看结果，如果和初衷南辕北辙，苦劳再大也是徒劳。

硬要在软科幻作品中寻找合理的硬科幻解释，本身这种行为就挺没劲的。科幻不是科普，最主要最重要的就是创作者的幻想能力。

所有科幻作品都是在作者设定条件下展开的人文讨论。观众们看科幻作品看的就是那些奇思妙想的点子，而不是非要搞一套符合现有认知的解释。

影片哲学意味浓厚的讨论背后，是影片质感极强的画面。白色月球、红色火星、蓝色冥王星，影片利用不同颜色烘托气氛，

《星际探索》画面美感一级棒，如果观众在剧情方面产生心理落差的话，在画面方面绝对可以值回票价。

目标星辰大海，

着眼人性讨论。

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