网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜
你现在的位置：首页>>群组>>科幻梦工场>>目标星辰大海——《星际探索》

目标星辰大海——《星际探索》

加入收藏

2020-2-29 21:14:52

目标星辰大海——《星际探索》

今天聊聊电影《星际探索》。

片名Ad Astra (2019)，别名星际救援() / 星际任务() / 星际探险。

 

《星际探索》是导演詹姆斯·格雷关于人类文明是否孤单的一种思考。人类是否是宇宙唯一存在的文明，为了探求搜寻外星文明生物是否可以无视人类的身份，以及如何再重新认识自我。

尽管影片冠以“星际”的名号，其实这只是一部太空背景下的软科幻电影。片中一切太空元素只是故事的背景板，目的就是烘托更加极端情况下对人性的思考。

如果想要看一部充满“月球飙车”“火星逃亡”“神秘狒狒”“惊天核爆”等让人肾上腺素爆棚的爽片，那你将会大失所望。

 

想要理解本片，首先要从片名说起。

《星际探索》片名叫做《Ad Astra》，这个Ad Astra源自拉丁谚语"Ad Astra per Aspera"，翻译成英文意思就是“Tothe stars through difficulties”，再翻译成中文意思就是“穿越艰难险阻，目标星辰大海”，文艺一点的说法就是“循此苦旅，以达天际”。

知道了这个背景含义，那么就会有助于理解影片《星际探索》了。

 

《星际探索》将思考的落脚点放在一对失散多年的父子身上。

父子两人都是地球上最为优秀的宇航员，老父亲克利福德·麦克布莱德 Clifford McBride（汤米·李·琼斯饰）多年前带队出征，在冥王星附近失去联系。多年后儿子罗伊·麦克布莱德 Roy McBride（布拉德·皮特饰）长大成人，子承父业，继续从事航天事业。

从冥王星传来的暗物质威胁到整个太阳系的稳定，导致地球、月球、火星等殖民地区出现大量破坏性“电涌”。

宇航局推测是老克利福德在冥王星搞事情，但又不便让外界知道是自己的优秀员工导致整个人类世界遭受损失，于是派出罗伊去找回老爹，顺便消除隐患。

 

影片借着父子关系来讨论人类文明，说白了差不多也就是个太空家庭伦理剧。

同样是太空背景的家庭伦理剧，比起叮叮当当打得颇为有趣的《星球大战》，《星际探索》则显得沉闷的多。预告中所有的“月球飙车”“火星逃亡”“神秘狒狒”“惊天核爆”都存在，但并不是影片核心。

 

当多年未见的父子重逢后，双方争论的焦点还是回到“我是谁”上。

老克利福德坚持要完成搜寻外星文明的任务，而罗伊也要完成拯救人类世界的任务。

其实不管怎么争辩，有一点可以肯定的是，人类行为举动不应当也不应该超越人的范畴。老克利福德自认为可以超越人类文明范畴去探索宇宙，那就大错特错了，犯了本末倒置的错误。

人类社会派老克利福德探索星际的目的是找到外星文明，以便让人类文明能够更快更好的发展，如果找不到文明还把人类文明搭进去了，那真的是走火入魔了。

 

老克利福德抛弃人类的行为说直白一点就是反人类，他执行任务非但没有解决人类文明孤单不孤单的问题，反而把生存环境破坏的一团糟。

反人类的人自然无法为普罗大众谋幸福。都说没有功劳也有苦劳，讲苦劳也要看结果，如果和初衷南辕北辙，苦劳再大也是徒劳。

 

硬要在软科幻作品中寻找合理的硬科幻解释，本身这种行为就挺没劲的。科幻不是科普，最主要最重要的就是创作者的幻想能力。

所有科幻作品都是在作者设定条件下展开的人文讨论。观众们看科幻作品看的就是那些奇思妙想的点子，而不是非要搞一套符合现有认知的解释。

 

影片哲学意味浓厚的讨论背后，是影片质感极强的画面。白色月球、红色火星、蓝色冥王星，影片利用不同颜色烘托气氛，

《星际探索》画面美感一级棒，如果观众在剧情方面产生心理落差的话，在画面方面绝对可以值回票价。

 

目标星辰大海，

着眼人性讨论。

 

点击这里：近期影视推荐


这里是硬核影迷集散地，欢迎关注公众号：妙看影视

标签： 美国(8600) 科幻(3246) 中国(3096) 冒险(737) 酷(1644) 剧情片(3671) 福斯(132)

7.2 

星际探索 (2019)

影评(56)

收藏(578)

星际探索/Ad Astra(2019)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/841339/blog/8209394/
--------------------
Better to remain silent and be thought a fool, than to speak and remove all doubt.

楼主

回复 举报

我要回复

参与话题讨论，请先 注册登录
科幻梦工场 12679

RSS订阅

科幻梦工场

46270名成员1440个主题

性质： 公开， 自由加入

可用积分:25分

 