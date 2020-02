目标星辰大海——《星际探索》 今天聊聊电影《星际探索》。 片名Ad Astra (2019),别名星际救援(台) / 星际任务(港) / 星际探险。 《星际探索》是导演詹姆斯·格雷关于人类文明是否孤单的一种思考。人类是否是宇宙唯一存在的文明,为了探求搜寻外星文明生物是否可以无视人类的身份,以及如何再重新认识自我。 尽管影片冠以“星际”的名号,其实这只是一部太空背景下的软科幻电影。片中一切太空元素只是故事的背景板,目的就是烘托更加极端情况下对人性的思考。 如果想要看一部充满“月球飙车”“火星逃亡”“神秘狒狒”“惊天核爆”等让人肾上腺素爆棚的爽片,那你将会大失所望。 想要理解本片,首先要从片名说起。 《星际探索》片名叫做《Ad Astra》,这个Ad Astra源自拉丁谚语"Ad Astra per Aspera",翻译成英文意思就是“Tothe stars through difficulties”,再翻译成中文意思就是“穿越艰难险阻,目标星辰大海”,文艺一点的说法就是“循此苦旅,以达天际”。 知道了这个背景含义,那么就会有助于理解影片《星际探索》了。 《星际探索》将思考的落脚点放在一对失散多年的父子身上。 父子两人都是地球上最为优秀的宇航员,老父亲克利福德·麦克布莱德 Clifford McBride(汤米·李·琼斯饰)多年前带队出征,在冥王星附近失去联系。多年后儿子罗伊·麦克布莱德 Roy McBride(布拉德·皮特饰)长大成人,子承父业,继续从事航天事业。 从冥王星传来的暗物质威胁到整个太阳系的稳定,导致地球、月球、火星等殖民地区出现大量破坏性“电涌”。 宇航局推测是老克利福德在冥王星搞事情,但又不便让外界知道是自己的优秀员工导致整个人类世界遭受损失,于是派出罗伊去找回老爹,顺便消除隐患。 影片借着父子关系来讨论人类文明,说白了差不多也就是个太空家庭伦理剧。 同样是太空背景的家庭伦理剧,比起叮叮当当打得颇为有趣的《星球大战》,《星际探索》则显得沉闷的多。预告中所有的“月球飙车”“火星逃亡”“神秘狒狒”“惊天核爆”都存在,但并不是影片核心。 当多年未见的父子重逢后,双方争论的焦点还是回到“我是谁”上。 老克利福德坚持要完成搜寻外星文明的任务,而罗伊也要完成拯救人类世界的任务。 其实不管怎么争辩,有一点可以肯定的是,人类行为举动不应当也不应该超越人的范畴。老克利福德自认为可以超越人类文明范畴去探索宇宙,那就大错特错了,犯了本末倒置的错误。 人类社会派老克利福德探索星际的目的是找到外星文明,以便让人类文明能够更快更好的发展,如果找不到文明还把人类文明搭进去了,那真的是走火入魔了。 老克利福德抛弃人类的行为说直白一点就是反人类,他执行任务非但没有解决人类文明孤单不孤单的问题,反而把生存环境破坏的一团糟。 反人类的人自然无法为普罗大众谋幸福。都说没有功劳也有苦劳,讲苦劳也要看结果,如果和初衷南辕北辙,苦劳再大也是徒劳。 硬要在软科幻作品中寻找合理的硬科幻解释,本身这种行为就挺没劲的。科幻不是科普,最主要最重要的就是创作者的幻想能力。 所有科幻作品都是在作者设定条件下展开的人文讨论。观众们看科幻作品看的就是那些奇思妙想的点子,而不是非要搞一套符合现有认知的解释。 影片哲学意味浓厚的讨论背后,是影片质感极强的画面。白色月球、红色火星、蓝色冥王星,影片利用不同颜色烘托气氛, 《星际探索》画面美感一级棒,如果观众在剧情方面产生心理落差的话,在画面方面绝对可以值回票价。 目标星辰大海, 着眼人性讨论。 点击这里: 近期影视推荐

