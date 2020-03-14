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精神续集——《终结者：黑暗命运》

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2020-3-14 21:02:41

精神续集——《终结者：黑暗命运》


今天聊聊电影《终结者：黑暗命运》。

片名Terminator: Dark Fate / Terminator 6 (2019)，别名未来战士：黑暗命运(港) / 魔鬼终结者：黑暗宿命(台) / 终结者6：黑暗命运 / 终结者6：黑暗宿命 / 终结者2019 / 终结者6。

 

经典科幻电影《终结者》迎来了该系列正统续作《终结者：黑暗命运》。詹姆斯·卡梅隆担任编剧监制，阿诺·施瓦辛格、琳达·汉密尔顿悉数回归。

在此之前，阿诺·施瓦辛格也和各路女性合拍过很多部《终结者》，包括《终结者3》《终结者：创世纪》，还有没有阿诺·施瓦辛格的《终结者2018》，但就影迷的角度来看，没有阿诺·施瓦辛格或者没有琳达·汉密尔顿都不能算是正统续作，两人缺一不可。

好在在这第六部《终结者：黑暗命运》中，大家终于可以再次看到两人同框。从影迷的角度来看，这是一部原汁原味的情怀续作，

 

1991年的《终结者2》太过于经典，T-800阿诺·施瓦辛格进一步巩固了他的荧幕硬汉形象，液态形式的T-1000则成了一代人心中最为恐怖的反派形象。

随后三部《终结者》没有了詹姆斯·卡梅隆操刀，也没了他的前妻琳达·汉密尔顿加入，仅有阿诺·施瓦辛格作为吉祥物参演，观众们大多对此不太买账，情怀是一方面，但总被消费情怀就会让人有些不爽。

 

主创人员悉数回归，让这第六部《终结者》终于有了点正统续集的样子，不过时间隔了这么久，正统续作的更多意义是精神续作。

精神续集的意思就是，我们这群老家伙都还在，都还精神着呢。64岁一头银发的琳达·汉密尔顿还能再战一场，73岁皮松肉驰的阿诺·施瓦辛格可以向天再要十几年，毕竟老州长被人飞踹一脚都没啥事，倒是踹人的家伙伤的够呛。

 

《终结者：黑暗命运》不管中间的三部《终结者》，直接将故事安排在《终结者2：审判日》的27年之后。

就像《流浪地球》里采取的“饱和式救援”一样，未来天网派出T-800执行任务的时候，也采取了“饱和式刺杀”。多架T-800穿越时间前来刺杀约翰，并最终有一台成功完成任务，未来世界依旧被毁，人们生活在机器人统治的恐惧之下。

天网被阻止了，但军团诞生了。人类暂时失去统领，世界依旧被机器人控制。

 

哪里有压迫哪里就有反抗，失去约翰的未来人类，依旧会产生新的精神领袖。这次扛起人类希望大旗的是丹妮·拉莫斯，未来的丹妮·拉莫斯也派出了半生化人葛蕾丝，穿越过去拯救自己。

军团也派出一架REV-9，回到过去准备刺杀丹妮·拉莫斯。

这波人遇到了前辈T-800和萨拉·康纳，相似的任务经历让大家走到一起，共同为了未来而战斗。

 

REV-9舍弃了T开头的命名方式，采用全新的形态祸害人间。仅仅是液态机器人已经不够炫酷了，这次REV-9还能实现骨肉分离，钢铁骨架和液态身体分别独立行动，成为一对行动搭档。

恶灵骑士加布里埃尔·鲁纳 Gabriel Luna转行做了机器人REV-9。他不说话时，一副温文尔雅的样子，发起狠来瞬间变成杀戮机器。

影片中主要炫酷战斗场景都和REV-9有关，要说老家伙们是主要情怀看点，那么REV-9就是真正的视觉重头戏。

 

人类拍的电影自然不会太悲观，结局依旧是人类取得胜利。《终结者：黑暗命运》的结局和之前几部相同，要么大家同归于尽，要么差点儿同归于尽。

曾经选择与敌人同归于尽，或者将敌人击退后选择隐匿，转转悠悠T-800总是会回来。从《终结者》电影算起，衍生出的电影续集、电视剧、动漫、游戏作品多如牛毛，老州长的“不再回来”将让这个系列黯然失色。

 

强行怀旧一波，续命一集后，老家伙们纷纷表示“我再也不会回来了I won't be back”。那个曾经信誓旦旦“I will be back”的终结者最终败给了岁月，不论T-800选择何种结局，该离开的终究还是会离开。

 

《终结者：黑暗命运》最大的看点就是原班人马回归，二十多年后一群老家伙再次把这个经典科幻题材演了一遍。

不过说实话，整部影片放在现在毛毛多的科幻电影之中，剧情、表演、特效并不出众。

《终结者》最初抢占了时空旅行和人工智能的IP先机，一跃成为经典，二十多年间，这些话题早已被讨论了无数次，期间也诞生了其他经典作品，除了情怀，也就没有更多劲爆点了。

从州长位置下来后，阿诺·施瓦辛格一遍又一遍的演绎英雄迟暮，由他亲自终结终结者系列，应该是最好的结果。

最后，没有了老州长的加持，终结者将成为人们记忆中不可复制的经典符号。

 

老家伙精神续集，

终结者终结系列。

 

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7.4 

终结者：黑暗命运 (2019)

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终结者：黑暗命运/Terminator: Dark Fate(2019)
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