精神续集——《终结者:黑暗命运》

今天聊聊电影《终结者:黑暗命运》。 片名Terminator: Dark Fate / Terminator 6 (2019),别名未来战士:黑暗命运(港) / 魔鬼终结者:黑暗宿命(台) / 终结者6:黑暗命运 / 终结者6:黑暗宿命 / 终结者2019 / 终结者6。 经典科幻电影《终结者》迎来了该系列正统续作《终结者:黑暗命运》。詹姆斯·卡梅隆担任编剧监制,阿诺·施瓦辛格、琳达·汉密尔顿悉数回归。 在此之前,阿诺·施瓦辛格也和各路女性合拍过很多部《终结者》,包括《终结者3》《终结者:创世纪》,还有没有阿诺·施瓦辛格的《终结者2018》,但就影迷的角度来看,没有阿诺·施瓦辛格或者没有琳达·汉密尔顿都不能算是正统续作,两人缺一不可。 好在在这第六部《终结者:黑暗命运》中,大家终于可以再次看到两人同框。从影迷的角度来看,这是一部原汁原味的情怀续作, 1991年的《终结者2》太过于经典,T-800阿诺·施瓦辛格进一步巩固了他的荧幕硬汉形象,液态形式的T-1000则成了一代人心中最为恐怖的反派形象。 随后三部《终结者》没有了詹姆斯·卡梅隆操刀,也没了他的前妻琳达·汉密尔顿加入,仅有阿诺·施瓦辛格作为吉祥物参演,观众们大多对此不太买账,情怀是一方面,但总被消费情怀就会让人有些不爽。 主创人员悉数回归,让这第六部《终结者》终于有了点正统续集的样子,不过时间隔了这么久,正统续作的更多意义是精神续作。 精神续集的意思就是,我们这群老家伙都还在,都还精神着呢。64岁一头银发的琳达·汉密尔顿还能再战一场,73岁皮松肉驰的阿诺·施瓦辛格可以向天再要十几年,毕竟老州长被人飞踹一脚都没啥事,倒是踹人的家伙伤的够呛。 《终结者:黑暗命运》不管中间的三部《终结者》,直接将故事安排在《终结者2:审判日》的27年之后。 就像《流浪地球》里采取的“饱和式救援”一样,未来天网派出T-800执行任务的时候,也采取了“饱和式刺杀”。多架T-800穿越时间前来刺杀约翰,并最终有一台成功完成任务,未来世界依旧被毁,人们生活在机器人统治的恐惧之下。 天网被阻止了,但军团诞生了。人类暂时失去统领,世界依旧被机器人控制。 哪里有压迫哪里就有反抗,失去约翰的未来人类,依旧会产生新的精神领袖。这次扛起人类希望大旗的是丹妮·拉莫斯,未来的丹妮·拉莫斯也派出了半生化人葛蕾丝,穿越过去拯救自己。 军团也派出一架REV-9,回到过去准备刺杀丹妮·拉莫斯。 这波人遇到了前辈T-800和萨拉·康纳,相似的任务经历让大家走到一起,共同为了未来而战斗。 REV-9舍弃了T开头的命名方式,采用全新的形态祸害人间。仅仅是液态机器人已经不够炫酷了,这次REV-9还能实现骨肉分离,钢铁骨架和液态身体分别独立行动,成为一对行动搭档。 恶灵骑士加布里埃尔·鲁纳 Gabriel Luna转行做了机器人REV-9。他不说话时,一副温文尔雅的样子,发起狠来瞬间变成杀戮机器。 影片中主要炫酷战斗场景都和REV-9有关,要说老家伙们是主要情怀看点,那么REV-9就是真正的视觉重头戏。 人类拍的电影自然不会太悲观,结局依旧是人类取得胜利。《终结者:黑暗命运》的结局和之前几部相同,要么大家同归于尽,要么差点儿同归于尽。 曾经选择与敌人同归于尽,或者将敌人击退后选择隐匿,转转悠悠T-800总是会回来。从《终结者》电影算起,衍生出的电影续集、电视剧、动漫、游戏作品多如牛毛,老州长的“不再回来”将让这个系列黯然失色。 强行怀旧一波,续命一集后,老家伙们纷纷表示“我再也不会回来了I won't be back”。那个曾经信誓旦旦“I will be back”的终结者最终败给了岁月,不论T-800选择何种结局,该离开的终究还是会离开。 《终结者:黑暗命运》最大的看点就是原班人马回归,二十多年后一群老家伙再次把这个经典科幻题材演了一遍。 不过说实话,整部影片放在现在毛毛多的科幻电影之中,剧情、表演、特效并不出众。 《终结者》最初抢占了时空旅行和人工智能的IP先机,一跃成为经典,二十多年间,这些话题早已被讨论了无数次,期间也诞生了其他经典作品,除了情怀,也就没有更多劲爆点了。 从州长位置下来后,阿诺·施瓦辛格一遍又一遍的演绎英雄迟暮,由他亲自终结终结者系列,应该是最好的结果。 最后,没有了老州长的加持,终结者将成为人们记忆中不可复制的经典符号。 老家伙精神续集, 终结者终结系列。 点击这里: 近期影视推荐

标签: 美国(8608) 明星(2103) 科幻(3250) 剧情片(3693) 动作片(1560) 娱乐片(1004) 派拉蒙特(128) 福斯(136)

