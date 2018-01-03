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【最后的绝地武士】别低估了绝地武士啊魂淡

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2018-1-3 2:07:05

这部星球大战褒贬不一。虽然大场面大披挂看似极端好莱坞大片风格，小场面也处处可见迪士尼想要卖玩具的一颗驰骋的贪心——但其实在主要情节上采取了与商业大片完全不同的大胆尝试。绝地武士没有那么简单啊魂淡。

 

**以下情节深度剧透。还没看电影的先移驾去看完电影**

凯洛仑和卢克天行者的“罗生门”

 

从两个人三个视觉角度说的故事。到底是凯洛仑命定要灭自己的师门，还是卢克天行者狠心杀爱徒，真相在每个人的眼里是不同的。他们眼中的真相决定了他们人生道路的选择。一别数年，两人走向不共戴天的道路。这中国武侠小说里的经典桥段，欧美大片终于得到了真传。

 

2016年的年度关键词是“post-truth”（后真相）。意思是，比起事实，个人感情和主观想法更能影响大众的看法。没人在乎真相了。大家都选着自己喜欢相信的相信，不喜欢的就不相信。谁还在介意事实？大家的想法是，反正事实本来就是有很多方面的，我所认为的真相也是真相的一部分。因此分歧越来越严重。保守主义和自由主义无法相互妥协。凯洛仑和卢克两人就是血淋淋的代表。没人去澄清过去的事情。两人都自认为是受害者。直到蕾伊出现，开始找真相，试图弥合两人的间隙——叫“世仇”恐怕更合适。

 

不同的人眼里的世界不同， 这无可厚非。但是事实只有一个。如果为了怕伤害，怕自己是错的，怕思考，怕麻烦，就不去问问题，那么这个世界就没救了。

 

幸好卢克临死前终于醒悟，面对曾经的爱徒，把教育他拯救他放在了自己的生死之上。这才应该是绝地武士的境界。


有毒的男性英雄主义

 

片头以帅哥飞行员波·达梅龙为首的抵抗组织驾驶员们，用神风特工队那种自杀式的英雄主义去战斗，导致抵抗组织战力锐减。这以往是传统好莱坞大片留给英雄的待遇，用的永远是赞许和颂歌。在这部影片里，编剧终于挑战了这种“有毒的男性英雄主义”。不计后果的杀敌，结果就是自己当炮灰，螳臂当车，全班狗带。

 

编剧们在这部男性观众为主的电影里，写了两个深度中二的男性反派领袖，和两个隐忍成熟而坚强的女性抵抗组织领袖。这不得不说是个挑战性的改变。波·达梅龙从一开始自己领头逞强，认为只有拼杀才是战斗的唯一方式，到后来理解了劳拉·邓恩的苦心，为了保存实力开始学会退避，保护，星际长征。同样的教训，芬恩在被rose拯救之后也学到了。

 

这个设定让很多男生观众认为不解气，拖沓，看不懂，没代入感。新一代的男性英雄主义，应该是更成熟，更有弹性，更聪明懂事，更顾全大局，兼听则明的。周杰伦都说了，听妈妈的话。别傻逼了。


世界上有些事是努力了也没有结果的

 

芬恩和ROSE的冒险，被许多人说成是多余的桥段，因为他们对情节的推进完全没有出力。就算把他们全部删掉，电影结局也不会有任何改变。

 

但是世界本来就是这样的啊。

 

不是所有事情，在努力之后都会有结果的。过去的大片里面，只要主角拼命努力，升级打怪，就可以大团圆结局，没人受伤，坏人全部消失，抱得美人归。本来就是现实里发生不了的事情。暗恋的人那么多，告白成功的是少数。每年高考和考研努力的人那么多，考上北大清华的也只有几个。追寻梦想的人那么多，达成梦想的也没有多少。

 

拼命努力了，还是被抓了，被背叛了，谁都没救成，两个失意的年轻人满脸想死的表情，不知如何是好。这不就是我们吗。这不就是每一个好好做了PowerPoint，结果连展示的机会也没有的你；每一个为别人花了心血，却只得到“我知道了”一句话的你；好好准备了期末考试，结果准备的内容一题也没考到的你吗。

真的有爱的Porg

 

这是去年继小树人之后，又一个把男生都萌到母爱泛滥的CGI宝贝。在电影院看到他睁着大眼睛抖抖索索的看着你，用纯洁的目光逼视你内心的爱和正义的时候，所有人都不由自主的发出了一声“Awww”。在战斗时他跟着楚巴卡嗷呜的叫一声，弱不经风但又充满勇气的时候，你又立刻觉得这孩子长大了也会狐假虎威了，但怎么还是这么可爱到骨子里。

 

总之楚巴卡这样的硬汉都改吃素了。你看完电影看着他的眼睛再告诉我你不喜欢他呀。

 

总之绝地武士没有死绝，因为情怀不会死绝。在这个新的时代，别低估了商业大片也可以挑战商业大片的传统，好莱坞也可以别有洞天。先看了再想想，先想想再骂。骂也要有职业精神OK!

7.7 

星球大战：最后的绝地武士 (2017)

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星球大战：最后的绝地武士/Star Wars: The Last Jedi(2017)
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