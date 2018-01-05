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星球大战8画的后现代圈圈

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2018-1-5 20:19:48

星球大战8画的后现代圈圈
——《星球大战8》的情节进展和意识形态
=空语因明
 
一切坚固的东西都烟消云散了，
一切神圣的东西都被亵渎了
——马克大法师

星球大战系列故事的主题似乎非常古典，至少以往看起来是这样的——神圣的天降正义，堕落的黑暗强力，正邪之争，命运悲剧。在这样的故事和主题里，价值观是现成和坚固的：正面角色在对正义的追求中展现着英雄主义或神圣的美感，负面角色在自私的权欲中挣扎和丑陋着。这样的故事会兴起，并不是因为它能够呈现出现代性的体验，更可能是由于具有古典色彩的幻想具有卓越的品质。这样的故事应该在结束中完成原本的意义，就像一尊古典雕塑那样，而非不断更新换代的智能手机。比较惊奇的是， 《星球大战7》重演般地再次开启了这个故事。但，《星球大战8》表明，这个电影不想成为特效升级版的换代产品，而是要成为颠覆性的产品。原本的星球大战主题太不现代文学了，《星球大战8》实现了古典主题向现代性体验的转换。
星球大战的故事是在共和主义与帝国主义之间的对立中讲述的。无论共和国还是帝国，都是一种权力形式，不过区别在于共和国权力是为人民服务的，而帝国权力是为当权者服务的。这样构造的对立是正邪之争的前提。帝国是物化的权力，代表象征就是死星——它在《星球大战7》中升级换代了，拥有更强大的处理器和更强大的寻址空间，是进行大批量生产或再生产的绝佳工具。帝国看起来强大，但实际上类似资本主义的精工商品：被制造的目的就是为了破坏或被破坏。只有这样才能驱动权力-资本的增长-发展，推进故事情节。帝国是一种生产邪恶的机器，同时也生产出正义事业的精神需求——敲碎帝国主义金蛋，看看里面能冒出什么奖励来。《星球大战7》义无反顾地开启了这种机器生产，然而，这种装饰以古典花纹的机器生产真的有那么迷人吗？《星球大战8》对此表示疑虑，实际上，《星球大战：侠盗一号》已经表达出疑虑了，它想要展现的不只是英雄主义的奋勇前进，更是这种前进中的残酷——在主角光华中被藏在角落的黑暗。
在《星球大战8》中，英雄主义不再那么光彩照人，甚至于一些角色根本不想成为英雄。坡·达默龙是这部影片里英雄式角色的代表，但是他的几次英勇行为显得鲁莽，不那么完美，然而，却如此现实。第一次重大鲁莽，坡·达默龙执意要炸毁敌方的无畏舰，结果损失惨重，被莱娅公主降职。第二次重大鲁莽，他认为现任指挥官要弃船逃跑，于是发动哗变，结果却是他不知道指挥官的撤退保全计划。第三次重大鲁莽是在最后面对帝国军队的血洗，不，这次他不再冒进了，他的决策得到了莱娅公主的赞同，但是并不代表这个决策会是英雄般顺利的。观众从这三次经历中，都很难体会到英雄般的凯旋。不过，这样的鲁莽并非意味着他失去了理智，不能简单地被看成是由于他为了自己的英雄式成就感。第一次鲁莽中，炸毁帝国军的无畏舰，虽然反抗军有很大损失，但也算是一种战略胜利，对于帝国军而言是一种有力的示威。反抗军过后可以躲起来恢复，无奈的是帝国军有超强追踪的黑科技。第二次更不应该怪罪坡的鲁莽了，因为他并不知道指挥官的撤退保全计划，他看到的指挥官，就像我们看到的腐败无能的清政府一样。况且，坡·达默龙这时候在实施一场能保存武力的计划，而且那个指挥官的撤退计划后来看起来也不算多么成功，就像坡开始炸毁无畏舰的计划。……可能，在编剧看来，这些并不是代表英雄的失败，而是表明英雄的成长。
这个角色，坡·达默龙，在星球大战8中的表现可能还不是那么具有颠覆性，那个角色，解码者盗贼应该就是比较颠覆性的了，与幻想化的侠盗比起来而言。他会帮助反抗军，但不是无条件的。可以说他的行为在行善，也可以说他的行为在作恶，而对于他自己的感觉而言，应该处在“善恶的彼岸”。采取哪种评价，取决于立场。他就像他描述的军火商。反抗军会觉得军火商卖给帝国军武器是邪恶的行为。反抗军觉得帝国军是压迫主义者的帮凶，而帝国军却觉得反抗军是破坏秩序的“恐怖分子”。军火商们是可恶的，这不错，他们眼中没有正义或邪恶，只有资本或财富。然而，正是这样对资本或财富的追求，同时资助着对立着的双方，反抗军和帝国军，所谓正义和邪恶。如果没有军火，反抗军又拿什么来反抗呢！正义或邪恶都会在军火的轰鸣声中破碎。
他们是次要的角色，在不由自主的洪流中被挟持，而那些主导者——绝地武士们——也要被卷入同样的洪流，眩晕，旋转，然后冷静。这样的洪流是现实的，更重要的是，现实就是这样的洪流。女绝地武士雷伊，天行者卢克，他们带来希望，同时也是天命的工具。在反抗军忙着和帝国军作战或摆脱的时候，在英雄或盗贼撞击着现实的结构和解构的时候，雷伊和卢克，一少一老两个天行者在一个孤岛一样的星球上面对着相似的理念。积极的雷伊和消极的卢克，他们在相互冲突和不解中重新认识自己，最终会发现……不是依靠某种天选的程序，就把他们塑造成了拯救者。他们的主角光环不再那么理想般闪耀，而是沾染了现实的尘埃。……有人可能会将这种转变看作一种衰落，就像从正义联盟衰落成复仇者联盟。然而我可能会乐意觉得这是对幻想的充实，就像律法中的复仇比正义更充实那样。
更本质的可能在于，“原力”（force）的看法在《星球大战8》中也得到了有效的解构……
《星球大战7》重新提出了希望或失望的问题，而《星球大战8》不再对此作出古典的解答，而是要解构希望。在《星球大战8》中，情节比以往更接近现代或后现代，而不是以往那种混合的古典和虚拟。很可能，以后星球大战故事会引入更多批判性的情节，当然，宏大的主题不会被丢弃，毕竟它是星球大战，史诗般的太空歌剧。即使画了那么多后现代圈圈，《星球大战8》还是保留了古典兴趣。比如台词里的——失败是成功最大的教导者；希望就像黑暗里的太阳呀的那个——这些都是相当励志的古典论调。当然，它们也可能是相当冷的幽默。

7.5 

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