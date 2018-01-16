《大护法》：中国动画电影成人化探索的里程碑

方红峰 杨晓林

2017年暑期，国产分级动画电影《大护法》上映后引起了广泛的关注与争论。该片制作成本2000万，用时2年，票房8760.3万，豆瓣评分8.1分。相较于2016年《大鱼海棠》的6.5分、2015年《大圣归来》的8.2分，算是一个非常不错的成绩。中国电影审查制度相对较严，有众多的题材和内容禁区。面对有争议和有可能触碰审查红线的主题内容，以及特别前卫的表现形式，投资者在大都会望而却步，这使得国产动画电影极少“异端”，在创新方面一直如履薄冰，小心谨慎。《大护法》“敢为天下先”，跳出了国产动画数十年以一贯之的 “低幼化”的窠臼和“弱智化”怪圈，以特殊的题材内容和极具个性化的风格特征，成为中国动画电影成人化探索的里程碑。《大护法》的上映可以说是中国动画的一个“事件”，可以看作是国产影院动画多元化发展的一个醒目标志，突出表现在以下四个方面。

一、开创国产影院动画分级的先河

《大护法》作为作者电影，PG－13的定级增强了本片的吸引力，儿童不宜的暗黑画风、杀人如麻的血腥暴力、诡异奇崛的人设造型、荒腔走调的对白和独白、似乎完成度不高但粗犷有意境的场景设计等，在成人化方面的探索很有现实引领意义。影片除了主题的“另类”之外，在表现形式上也是不落窠臼，极具个性化风格，使观众具有一种非同过往的观影体验，让众多看惯了好莱坞商业类型动画和日式写实风格动画的观众感动诧异和惊奇，思考着本片与“中国学派”动画人性批判和反思一脉的渊源，思考着中国动画电影与欧洲艺术动画的关系。《大护法》延续了导演不思凡之前《小米的森林》《妙先生之火泽睽笑人传》等作品的表现形式，是西方现代主义与中国传统文化结合的尝试。诚如他所言，“这个作品本身带有一定的实验性，在很多地方，我也企图想去打破一些常规的东西。比如大家对于传统动画的固有印象”。

影片PG-13(建议13岁以上观众观看)的定级开了国产影片分级的先河。闻名世界的“中国学派”动画就有把目标观众定位为儿童的倾向，甚至在其20世纪的60年代和80年代的两个辉煌期，大部分作品都是面向少年儿童的“寓教于乐”之作，类似日本那样的分众动画和美国那样的分级动画电影很少。及至新世纪18年以来，国产动画简直就成了儿童的专属品。尽管这种创作理念屡受批评，但在创作中能改弦易辙完全成人化的作品几乎是凤毛麟角，《大护法》满足了有多年海外成人动画观影经历的国人的心理期待。

二、人性批判和体制反思的暗黑主题

《大护法》在主题内容方面可谓“敢吃螃蟹者”，本片政治寓意和文化隐喻色彩明显，非常尖锐的揭露了历史上那些灰飞烟灭了的帝王和权谋家的御民之术，具有极强的文化反思和批判色彩。影片以黑色幽默的表现方式，对偶像崇拜进行了尖锐的嘲讽，对人性的懦弱和盲从进行了反思，对专制体制进行了入木三分的鞭挞。影片故事发生在一个架空的诡异世界花生镇，在这个封闭的极权社会中，村民花生人都如行尸走肉，没有独立的思想，没有行动自由，对外面的世界懵懂无知，他们安心于不幸的命运，麻木不仁，人人都成为砧板上待宰的鱼肉而浑然不觉。他们主动或被动地参与了一个由强权、谎言和暴力编织的阴谋中，在恐惧和死亡的威胁下蝇营狗苟。花生人群体乍看是都是有头有手的人形动物，多数行为也与人类无异，但他们被禁止说话、禁止交流，被要求互相揭发互相陷害，以自己种族的原始幼体为食又带着随时被处决的恐惧。这些让我们看到了在一个与当代自由民主思想背道而驰，高度专制集权统治的社会中，人性扭曲，行为变态，所有人都生活在一种相互伤害的不幸境遇中。《逃避自由》的作者——德裔作家埃里希·弗洛姆认为，自由给现代人带来了独立和理性，但也让他们失去了归属感和安全感，让人们的孤独和无力感日益加深。在社会中，人们为了克服自由带来的孤独感，就会产生臣服于某种权威的冲动，以期通过这种方式来重获归属感。这是逃避自由的心理机制，也是现代极权主义产生的根源。极权统治与花生人的归属感需求是一个互为需要、互相滋养的关系，在影片中，花生人倒戈之后，马上又成了另一个被他们称之为“母亲”的花生大怪物的拥趸者，也意味着他们的悲剧命运还会继续。

三、富有象征与隐喻意味地极简主义人物造型

《大护法》的人物形象设计化繁为简，趋向脸谱化与象征性、稚拙而不失反差萌和幽默感。角色服饰上多采用最近流行的武侠片的江湖人物着衣风格：高领、长衫、背带裤。很多人物“面无表情”，缺乏细节特征，甚至是独眼。花生人在很多情况下都如木偶僵尸一样表情呆板，造型单一，缺乏个性，给人一种惊悚的感觉。主角大护法带着能发射强点的钨钢杖，智商和行动能力超乎常人，他外形上像个红冬瓜，不失可爱且辨识度高，这种呆萌臃肿的外在形象和内心的成熟理性及武艺高强形成巨大反差。他以暴制暴，杀人时毫不手软，但却时刻听命于皇权，加之唠唠叨叨的内心独白，令人印象深刻。太子的性格单纯善良，一心想远离政治而纵情山水，他做派很“文青”，但却身体壮硕，相貌粗鄙，行为乖张愚蠢，艺术品味和兴趣只在画裸女这种低俗的层面上，吉安大人仙风道骨，白须飘飘，俨然一副超然世外的“老神仙”，但他也是个话痨，通过养花生人然后杀之取其曜石，以谎言和滥杀制造恐怖来控制花生镇，他实质上是个外强中干色厉内荏的小丑。看似人畜无害的吉安孙子小鸣，伪装正义，上演了一出救人抓人威胁人的政治把戏。以一刀取人心脏为荣的庖卯，一直想练就祖先的绝世本领，却在拿杀花生人练刀是否道德的枷锁中纠结，最终自取心脏获得救赎。吉安雇佣的杀手不为任何理由地杀人，却被更强的对手大护法所杀，临死时心中所念是他受难的母亲，他身边还有个言语冷峭的风尘女为他收尸。片中唯一暖心的正面人物小姜，最终也没有逃脱被杀戮的命运。这种人物形象内外高度反差的设计令人忍俊不禁，拍案叫绝，迎合了青年观众反传统反套路的逆反心理，因此博得广泛好评。

影片在人物命运的设计上，总是出乎意料之外，而又在情理之中。影片带有侦探片的特征，通过大护法寻找王子并企图把他从花生镇救走来结构故事，由此层层剥笋，由大护法的视觉对花生镇的巨大阴谋进行了揭示，这种限制性视觉增加了真相的神秘性，使观众的好奇心被充分调动起来，增强了电影叙事吸引力。

四、国画类型杂糅的美术风格

《大护法》是一部个人风格较明显的影片，导演不思凡曾制作动画作品《黑鸟》《小米的森林》《妙先生之雁落大道》《妙先生之愤怒的鸭子》等。从他之前的作品来看，二维是他一直坚持的创作手法。《大护法》作为一部水墨彩绘的二维动画，与如今琳琅满目的三维动画片背道而驰。在绘画技法上采用了水墨、线描淡彩的方式。在场景构建中，自然风景部分主要使用了中国水墨画写意的技法，采用了大场景大色块地铺排渲染，而建筑与部分比较规则的场景则使用了线描淡彩的方式。两种画法结合，相得益彰。人物角色主要采用线描填色，这一点上使用了日本动画常用的高对比风格，降低了二维动画制作难度和工时成本。

影片的时空是架空的，奕卫国护法为寻找太子，无意间闯入的花生镇，根据人物身份设置、建筑和服装造型等可以判断故事发生在中国的某个较早的朝代，但剧中出现的武器又让人疑惑这可能是一个热兵器时代的故事。美术造型上根据剧情的历史，结合中国早期美术电影的表现方式，使用了众多东方传统元素：人物造型上使用斜襟、或高领、或连帽的窄袖袍衫；各类房屋内外景、仙台、炉灶等设计也是参考了东方的建筑风格；片中出现的宣传画是隋唐时期的壁画或张贴风格。这种似乎有些“不伦不类”杂糅的美术风格令人耳目一新，也成为本片的一大美学特色。

结语：《大护法》对中国动画的意义

《大护法》在主题风格上的蹊径独辟，在影院分级播出，标志着国产作者动画电影走上了银幕，使中国动画电影的多元化探索成为可能，给了作者电影的创作者和投资人一剂强心针。“百花齐放才是春”，相信在政策的激励下，中国未来几年内会涌现越来越多的作者电影，大量不同类型、不同风格的电影出现在中国的电影银幕上，民族动画中兴将会如约而至。

作者

方红峰：同济大学艺术与传媒学院讲师，电影特效师。

杨晓林：同济大学电影研究所所长，编剧，博士生导师。