终将异化的独角兽——《明日传奇》和嬉皮士

终将异化的独角兽

——看《明日传奇》S04E01

在第三季的结尾，明日传奇团队利用赞比西图腾，组成巨大的毛绒娃Beebo打败了大魔王。这种自得其乐的战斗方式，看起来不那么靠谱，不过却成了明日传奇团队逐渐明确的风格。这种违和甚至有些癫狂的风格，似乎要延伸到第四季里。《明日传奇》第四季第一集在很大程度上诠释了明日传奇团队的如此风格。

《明日传奇》第四季第一集的故事，发生的主要历史事件是1969年8月的Woodstock音乐节。这个音乐节代表了美国六十年代的嬉皮士文化的特点，似乎也可以算作嬉皮士文化由盛而衰的一个转折点。嬉皮士文化的特点大概而言就是这些关键词所表达的：反主流，反传统；幼稚，梦幻，灵性；漂泊，摇滚，毒品。从哲学立场上看，他们大致上反对物质论（唯物主义的社会统治），梦想着一种很可能是不切实际的自我肯定，崇尚灵性或神秘主义的意识形态。因此他们需要用毒品和音乐（摇滚乐）来肯定他们那种迷幻的自我和宽容。Woodstock音乐节成为宣示嬉皮士文化优越性的一个典范，大约五十万人参加了这次活动，但却惊人地有秩序，只有非常少的人在这个音乐节上死掉。