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幼稚的革命和世故的独裁

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2018-11-15 19:59:31

 迷信革命是幼稚，维持独裁须世故


 观影记录=空语因明   

 

    欧美电影又，又又，又一次把独裁和革命（顺带它的对立面）作为讽刺题材了，这次是校园风。就是讽刺力度太弱了，或许是因为“民主”意识已经“深入人心”，“大获全胜”，于是革命作为敌对的意识，只剩下微弱的消遣价值了。

 

    这次的老独裁者显然是以古巴领导者为原型的。这次对以某克思某宁主义的意识形态讽刺延续的套路依旧：

 

    ①以“革命”，顺带以“解放”作为终极口号，维持的却是僵化的体制。比如电影里的老独裁者，获得权力的方式是继承，而不是革命。可他们仍然好意思宣称在进行革命，这倒不难理解，因为独裁者自己是不能被怀疑的。

 

   ②利用人性中的负面去压抑“人性”，从而控制群众。比如电影里的老独裁者，知道应该用“爱和恐惧”去控制民众，因为人们总是需要偶像的。但偶像从来都只是在某一方面被推崇，而在其它方面就是缺陷。结果是人们被偶像的缺陷所歪曲。独裁者对人性的压抑，当然还包括作秀，糊弄民众，转移视线等世故技巧。

 

    ③强调斗争，胜过强调民生。结果就是，独裁者总是在教育人民提防敌人的攻击，一切困难都是敌人造成的，而不是体制造成的。

 

 

    这个电影按照这样的意识形态灌输去塑造独裁者形象，倒没有多大问题，毕竟这是老套路了。但问题在于，这里的老独裁者似乎太弱了，以至于除了台词之外，形象上离独裁者比较远。他有那么一点，由于权力体制的娇生惯养而具有的愚蠢，但却没有由权力体制培养出来的气势。

 

    这样会少了很多趣味，但或许也和现在的社会环境有关。按照现在的实际社会环境而言，“民主”已经获取了全面胜利，“独裁”，虽然还是有用的丑化标签，但对这个标签的使用比以往更加娱乐化了。

 

    这个电影与其说展现的是独裁和革命的可恶得可笑，不如说更多展现的是独裁和革命的幼稚得可笑。它重点关注的不是独裁者，而是美国的青少年。

 

    迷信革命，是幼稚的青少年行为。像什么叛逆者，最终要么成为失败者，要么成为糊弄人的偶像。只有糊弄他人，才能维持偶像的成功。而独裁呢，独裁者看似世故到能够控制民众，但还不够世故，还会招人烦。真正世故的不是独裁者的体制，而是“民主自由”的体制。

 

6.1 

亲爱的独裁者 (2018)

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