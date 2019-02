王小帅和张艺谋,这一次同时进入了柏林

两个人带着的,还是类似的历史题材作品

张艺谋的《一秒钟》,culture revolution题材

王小帅的《地久天长》,带着伤痕题材的劲

当然故事主体不是culture revolution

后来嘛,《一秒钟》临时被撤掉

官方的原因叫做“技术原因”

具体啥原因,人们都知道的

后来想起来,之前写过王小帅和张艺谋在

culture revolution题材上的一个对比

素材是《归来》和《闯入者》

实际上,《闯入者》的英文名叫Red Amnesia

翻译过来可以叫做红色健忘症,或者叫做革命性遗忘

《归来》呢,说的也是culture revolution里面的遗忘与记忆

所以,当时给巴塞电影写这两个电影的对比

自我感觉还是有点意思的

当然,还是出于censorship的考虑

很多东西没有展开写,当然,也不能展开写

就换了个角度,来写这两个片子 === 道德和道德的姿态 作为一种观念,“文革”在现下的华语电影中,总是一个很特殊的“符号性”的存在。无论是揭示文革创伤还是展示非理性的“革命浪漫”,只要涉及到文革,总会涉及到影片的“道德姿态”的问题。换而言之,导演对于文革是否定还是半否定抑或是肯定,都会在这个“姿态”里得到展现。当然,在现有的话语环境下,文革只能是一个大概而且模糊的背景,提供的是一个特殊的环境。导演对此无能为力,只能从中攫取一小段故事对这个历史事件的历史回响加以展示——于是乎,道德上的选择和姿态就变成了人物的选择和命运。 《归来》借助了某种魔幻现实主义的色彩和“遗忘”将一种对于不堪回首的历史的割裂展现在了故事的序列之中。虽然故事本身带有悲剧的色彩,但这种悲剧却已然不再是“历史遗留问题”——因为文革中的施暴者已经得到了应有的惩戒,受害者也已经放下了过去和芥蒂。他们所面对的,是一个共同的生活的难题。所以,冯婉喻的“选择性遗忘”,是一个神来之笔。爱情停驻在了归来的时刻,而陆焉识只能作为局外人承受并忍受着这一切。与其说这是历史制造的悲剧,不如说这是一家人所要共同面对的困境和难题。在张艺谋的表述中,文革只是整个爱情故事的“插曲”,他的本意是歌颂家庭生活的俗常、包容和谅解,以及爱情的伟大。 但是到了王小帅的《闯入者》里,文革的创伤就一而再再而三地成为了独居老人老邓的梦魇。在这么一个具有悬疑色彩的影片中,老邓为何会招致陌生人的“厌烦”,成为了解密的关键。随着故事的开展,一切水落石出,原来依旧是文革之后的“历史遗留问题”。日常生活的压抑成为了老邓的某种“修行”,而最终要“包庇犯人”,则成为了她赎罪的最后一丝希望。这个希望带着罪孽而来,最终带着一条人命而去——不消说,用罪来惩罚罪,用非理性的仇恨来来解决更古老的仇恨,是没有前路和出路的。老邓背负了一辈子的罪恶感,到了人生末年依旧没有走出历史的怪圈。而早年受到她伤害而未能回京的老同事,更是无法走出“仇恨”的怪圈,在多年的抱怨和哀叹之下,自己的第三代才会做出片中那些“违法行为”。在一个疯狂的没有法制的年代里,施暴者的罪只能依靠道德来自我救赎。而在一个法治社会里,哪怕“事出有因”,施暴也要复出相应的代价。 是用爱来化解一切,还是形成一个仇恨的链条,将命运禁锢在悲剧之中——这就是道德的姿态。 其实,文革题材,对于这两位导演并不陌生。张艺谋一贯以一种属于农民和工人阶级的质朴和善良来对待文革。《活着》是他对待文革最为激烈的作品,但这其中的黑色幽默和随遇而安的命运,还是表现出了张艺谋对于政治的低调和冷静。在《我的父亲母亲》以及《山楂树之恋》中,文革化作了孤独而吊诡的背景,稀薄得几乎可以忽视。从爱情到爱,才是张艺谋此类作品的道德根基。假若没有“爱”这个元素,很难想象人们可以从远离人类文明的“大革文化命”的“文化大革命”中走出,并且最终谅解了灾难的始作俑者,用一种怡然的心态来面对之后的生活。 但是王小帅则占到了另一个极端。在《青红》和《我十一》里,文革是改写人物命运的最关键环节。在人物成长的关键时刻里,文革发挥着举足轻重的作用——无论是恋爱、工作还是性启蒙,抑或是一生的命运——难以说明的是,这种改写是一种异化还是一种同化,但是王小帅对于文革,始终站在了个人的角度,始终用“原罪-赎罪”这一对孪生的元素来表现人对于自我的成就和救赎。在一种难以被谅解的道德奇绝的角度上,完成生命的终结。 有趣的是,文革在这两位导演的成长经历中,所占据的位置截然不同。张艺谋的整个青年时期,就是在文革中度过的,他一定亲眼所见了大量的难以被写进教科书的内容。而王小帅,只是在婴幼儿年阶段“感知”了文革,至于那些暴虐和罪恶,大概只是家庭长辈口口相传的内容。于是,了解罪恶的,选择了和解;而听说罪恶的,选择了报复——所以,张艺谋的文革电影,有一种包容性的力量,这种力量来自于他对生活的热爱和三秦大地的厚重;王小帅的文革电影,充斥着一股冤冤相报、斤斤计较的戾气,拧巴的人生和力量虽然能塑造出不错的角色和故事,但是对于“历史问题”和“当下生活”却无计可施。不消说,这是某种独属于“上海”这个城市的“海派文化”。 旧的罪恶能被新的罪恶洗净么?老邓所想的包庇罪犯,实际上是她对于自己罪恶的救赎,是对于旧的罪恶的偿还。但是她这样做,并不能在真正的意义上让“罪恶”终结,只能使历史问题变成了眼前问题。两户人家的积怨,会越来越深,终没有消散的那一天。当然,与此同时,受害者在《闯入者》里也没有选择谅解,双方都在用“仇恨”教育着自己的下一代。而在《归来》里,受害者和施暴者在一定程度上达成了谅解——在道德的层面上,无论是谅解还是仇恨,都是人性的选择,都是道德的结果。人们无法用道德上的对错来评价他人在道德上的选择。任何用道德或者是不道德来评价他人道德选择的,都是不道德的。 既然如此,那么道德的姿态就显得尤为重要了。因为在某种程度上,道德的姿态,所代表的,就是整个的人生观。 云起君

标签: 历史(1814) 电影(20564) 影评(13325) 政治(412)

--------------------

I want you to make love not war