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一场更单纯的神仙打架——《龙珠超：布罗利》

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2019-5-27 13:51:12

《龙珠超：布罗利》：来一场更单纯的神仙打架

观影记录=空语因明
在《龙珠超：布罗利》中，悟空等人迎来了第七宇宙超强赛亚人——恶魔级赛亚人，布罗利。恶魔级别的赛亚人的特点是，在人型情况下，不用化身巨猿，就能发挥巨猿般的战斗力，同时也意味着能力会失控，造成巨大的破坏。布罗利的名字来自英语的西兰花（broccoli）一词，而他在变身到恶魔形态的时候，头发会变成绿色，看起来恶魔形态的布罗利和西兰花倒挺像。如果说布罗利是个暴走的“西兰花”，那么卡卡罗特就应该是暴走的“胡萝卜”了。这就是两大蔬菜的对决——龙珠保持着它一贯的恶趣味。
剧情方面《龙珠超：布罗利》也保持了龙珠系列的特色：兼容并蓄，特色改造。看过《龙珠超：布罗利》之后，很多观众会发现它的剧情和《超人：钢铁之躯》非常相似。剧情大概有两大部分，前半部分讲的是起源，后半部分就是“神仙”打架。《超人：钢铁之躯》前半部分讲的是超人的母星（氪星）的毁灭，后半部分是几个氪星人（主要是超人卡尔-艾尔和德鲁-佐德）在地球上的大战。《龙珠超：布罗利》前半部分讲的是赛亚人母星（贝吉塔星）的毁灭，后半部分是几个赛亚人在地球上的对决。《龙珠超：布罗利》做到的是，将《超人：钢铁之躯》改造得更加“单纯”。

和很多美漫电影一样，《超人：钢铁之躯》需要反映贴近现实的意识形态。因此，我们会看到氪星是在复杂的社会环境中毁灭的，佐德将军则是一个比较激进的政客。超人作为外星移民，承担着矛盾的身份认同。虽然后半部分采用了神仙打架的方式，但是很难说清，反派就完全是错误的，就必须要死。有一些电影评论者，觉得《超人：钢铁之躯》的后半段过分暴力了。导演则认为，之所以呈现那么多暴力破坏的场面，就是要展现“神仙打架”的那种神话感觉。所以说，就连“神仙打架”应该附带怎样的意识形态价值，都是处在争论之中的。
相比于《超人：钢铁之躯》那种复杂的意识形态冲突，《龙珠超：布罗利》就显得更加“单纯”。赛亚人的星球——贝吉塔星被毁灭，就是因为坏人（弗利萨）很邪恶。布罗利的遭遇之所以比较悲剧，就是因为他遇到的父权角色很狭隘。布罗利的心态很“单纯”：为了获得陪伴。后半段的神仙打架场面很单纯。为此，对战场地设置在南极，不用担心平民大量伤亡。对战目标很“单纯”：双方只是为了达到更强，为了打败对方。坏人不会要挟平民，逼迫好人去做道德抉择。就连弗利萨这个坏人，杀人也只是为了让力量释放。
悟空（卡卡罗特）作为第一主角，则是龙珠里单纯的代表。为了打败布罗利，悟空必须与贝吉塔“合体”。要合体成战斗力更强大的赛亚人，两个人的动作必须对称一致。对于“合体”这样的事情，贝吉塔感到太难为情了，还不如死了算了。悟空只是把“合体”看成一件非常单纯的事情。
不过，终究看来，表面上的单纯，也会负载意识形态。龙珠系列中对力量的单纯追求，也是一种意识形态。只是，单纯为它的恶趣味而感兴趣的话，估计会忽略这个方面。

7.4 

龙珠超：布罗利 (2018)

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