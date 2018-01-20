我觉得《无问西东》是部好电影，以下有剧透。













一、无问西东说什么





在我刚开始读书的时候，就听说过清华北大，随着年龄增长就意味着那种学府只是学子单纯的理想而已。因此当10多年前某清华北大学子出来养猪，都可以成为一个全国人们讨论一时的话题，而即使今天某某学子杀人了也不过如此。在网络时代和高校扩招的两大潮流下，大学越来越不重要，而关于大学为我们带来了什么也不重要。因此这些年的青春片，可以用一句俗套的话来说，“尽皆过火”，不谈点小资的梦想、爱情、欺凌，好意思说你青春过？





大学已经失去了传承的意义，我无意去批判现在大学带给我们，一纸文凭或者生存技能，交几个朋友留下一段记忆。当《无问西东》片尾字幕出现了一些熟悉的名人名字时，我突然意识他们离我已经非常遥远，遥远到我都有好几年不曾听过他们的名字，更加不会翻阅他们的作品。那个时候他们做的学问，为天地立心、为生民立命、为往圣继绝学，当他们的学问和成就不再让忙碌的我感兴趣，这些曾经清华引以为傲的名字就写进了历史。





《无问西东》并非是刻意要谈论这些伟人的故事，而是编造了四代清华人的人生，这种蝴蝶效应的故事看过不少，所以这部电影整体来说，前期你会觉得很闷，你知道他们必定存在某种关系，但故事的处理却有些破碎，时代背景的突然跳跃让我有时候还没有来得及回想前一段故事的细节。最终故事的整体转折发展还是比较圆满，绝对称得上是2018年目前看的十几部电影中，相当符合我口味的一部，看完也是触动很大，这是纯粹的电影，演员和剧组奉献了最好的表现。





在《无问西东》上映的那天，群里有两人去看了都说好评，我本来也打算去看的，但看了一下论坛差评很多，加上附近电影院排片不多，就看了《勇敢者游戏》，我对电影的看法都是眼见为实，所以也在忙碌之后补上。第二周的观众人数比想象中少，至少比我之前看《芳华》的还少，虽然两部都是时代青春电影，但《无问西东》的几款预告片都很虚，让你看不出主旨是什么。虽然知道“无问西东”出自何处，却也谈不上特别有感觉。













二、四代人的传承





《无问西东》这部片我预计口碑比《芳华》还两极分化，因为四代人的故事要在2个小时内展现出来，篇幅上自然有所取舍。而吴岭澜这段处理就很好，很早就展现了故事立意，也很快就介绍清楚他和沈光耀的关系。在我看来，这部电影可以看成传承的故事，将你所理解的那些美好、善意、伟大和生命的意义，告知下一代人。人类的发展就是不断传承的历程，吴岭澜是缺乏人生方向，最终他找到真实的自我，不再因为让自己忙碌起来而苍白地生活。





说起来也非常惭愧，我现在也没有确定自己要做什么，人生的转变总是需要一个契机，只是我还没有遇到自己的吴岭澜。沈光耀的故事则是在战争年代非常励志和典型的英雄，而他和母亲的对话却是让我感触良多，父母希望他并非为了荣华富贵而当兵，但他是为了危难国家而挺身而出。他也许没有活久，但一定活得很精彩，沈光耀的故事充满光辉和善良，而他无意中解救了很多人，而我们所知道的陈鹏是其中一个。从因果关系来说，陈鹏改变的每一个人都间接源于上一代人的善意。





陈鹏三孤儿的故事，无疑是本场电影的重头戏之一，从阵容和戏份上来看就是如此，也是着重表达青春和爱情的一面。这段故事的一些桥段在60年代电影中见过很多，陈鹏的无私伟大、李想的受感化、王敏佳的命运逆转，他们拼凑出一个还不算遥远的时代。因为民国真的非常遥远了，而经历了60年代的一辈人，还活在我们身边。我对王敏佳死而复生的悲痛经历没有太大感触，因为那些世俗的缩影在今日也没有完全消散，人们总是愿意打落水狗。





在王敏佳事件的背后，是一段不幸福的婚姻，当他想改变海誓山盟，却遭遇了世俗的力量，没有勇气去抵抗舆论。王敏佳写下了一封葬送自己命运前途的信，最终引爆了自己的谎言，当她没有死掉的时候我很开心，少数几次在电影中为这种小人物的复活感到高兴。我不知道王敏佳是否和陈鹏结婚了，但陈鹏用自己的温暖托起了黑暗中的王敏佳，不管他是否病故，都挽救了王敏佳，以及李想。对于李想，我们不能抱怨太多，当有人注定为错误卖单时，并非说你挺身而出就是英雄。





李想的下半辈子或许是活在内疚和悔恨之中，但他终究还是拯救了其他人，张果果的父母就是受益者，而他们的言行也影响了张果果。张果果这段故事并没有太大感触，既然电影主调是阳光诠释的是善良，那么结果肯定是好的，他的行为也是公正的。但当四小孩的家人前来时，我的心里还是有一些恶意地认为是癞皮狗，而当胎毛笔拿出来时又觉得这碗鸡汤得喝了。电影中有不少心灵鸡汤的台词，有一些还是能够听进去的，但明天是否会践行又是另一回事了。













三、电影背后





《无问西东》还是交出了一份满意的答卷，或许在故事剪辑和导演掌控能力上还有提升空间，但电影的画面真的相当漂亮，也是可以截图当壁纸级别。有很多我熟悉的背景音乐，比如“between worlds”将近全曲响起，以前常常听的“奇异恩典”也是别有味道。云南这个具有宗教意味的孤儿村，最终也毁于一旦，也是电影对某个时代无言的控诉。电影有时代符号和命运变迁，但导演还是塞了太多东西，就显得大杂烩不够深刻，很容易让普通观众觉得尴尬，毕竟时代已远。





演员们的演技比我想象中好，章子怡的水准自然不用多言，也是我见犹怜级别，一颦一笑很难想象她已经走在奔四的路上。张震和陈楚生用可圈可点来形容吧，陈楚生的戏份施展空间毕竟大，张震的角色定型没有太大新意。黄教主演技其实一直可以的，只要遇到合适的剧本，就可以调教得很好，他和章子怡的对戏也是非常精彩，只要不邪魅一笑的黄教主，自身可塑性还是很强。至于王力宏真的超乎我想象了，没有想到他演得那么好，尤其是和米雪对戏和转变都让我印象尤深。





米雪的表演也不错，在我刚开始能看懂电视剧的剧情时，就记住了她的殷素素，多年来我都无法忘记她的那句，“越漂亮的女人越会骗人”。至于电影里的其他面谱众生相，也是和历史原型有几分相似，也看出剧组确实非常用心。外景的布设和服装的制作，都可以看出这不是一部敷衍了事的作品，李芳芳还是有浪漫和诗意情怀，偶尔一些镜头中都充满了欲语还休的遐想，能够将四个不同的时代都拍得有立体感，我还是非常期待她的下一部作品。





文人的风骨在这个时代已经消散了，我也没有觉得有什么不对，历史的大潮是我们无法逆转的。当我们为了生计和世俗不得不低头，自然也要作出了一些牺牲，最简单的是例子就是，如果我是热恋中人，那我可能就会去看下《前任3》，说不定在心情放松之余还有打炮机会。而每个时代都有一些坚守信念的人，在我看起来《无问西东》也算是电影人的一份坚守，从立项到上映已经过去很多年，当你有心去查阅点评拍摄的一些细节就知道，这并非是坑钱作品可以做到的完成度。



