童年的承诺

La Promesse de l

(2017)

这部由罗兰加里的自传体小说改编而成的电影，成功的塑造了一个有血有肉的文豪——罗曼卡谢夫。正如去年佳片《麦田里的反叛者》中的作家大卫塞林格。这些国际文豪都经历了战争的洗礼，涅槃成材。

影片中那母子之间的爱，让人感动，为之振奋。那艰难、荆棘般的人生，在罗曼口中变得幽默乐观。那爱，如同无形的脐带一样，连接着母子的人生。让我感到震撼的是临近尾声那段，罗曼加里因为在战场上的无畏表现，得到了英雄的勋章。同时，战时夜以继日写出的《欧洲教育》也得以发表。罗曼加里为之兴奋不已的原因，是他终于实现了母亲长久以来对他的期望。当他带着这些荣耀赶回故里，得到的却是母亲早已在三年前去世的噩耗。母爱，在母亲去世后的三年里毫不间断的延续着，去世前写好的三百多封给儿子的信，每周定时发送到远在战区的儿子手里，母亲说：如果没有这些信，我儿子也许会死。所以，定时发送吧，每周两三封，不要断。母爱是动力，是灵药。而真相大白的那一刻，却会让人多出几倍的伤感，让人颤抖，哭泣。