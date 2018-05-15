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童年的承诺

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2018-5-15 10:25:50

#童年的承诺/La Promesse de l(2017)

童年的承诺
La Promesse de l
(2017)

这部由罗兰加里的自传体小说改编而成的电影，成功的塑造了一个有血有肉的文豪——罗曼卡谢夫。正如去年佳片《麦田里的反叛者》中的作家大卫塞林格。这些国际文豪都经历了战争的洗礼，涅槃成材。

影片中那母子之间的爱，让人感动，为之振奋。那艰难、荆棘般的人生，在罗曼口中变得幽默乐观。那爱，如同无形的脐带一样，连接着母子的人生。让我感到震撼的是临近尾声那段，罗曼加里因为在战场上的无畏表现，得到了英雄的勋章。同时，战时夜以继日写出的《欧洲教育》也得以发表。罗曼加里为之兴奋不已的原因，是他终于实现了母亲长久以来对他的期望。当他带着这些荣耀赶回故里，得到的却是母亲早已在三年前去世的噩耗。母爱，在母亲去世后的三年里毫不间断的延续着，去世前写好的三百多封给儿子的信，每周定时发送到远在战区的儿子手里，母亲说：如果没有这些信，我儿子也许会死。所以，定时发送吧，每周两三封，不要断。母爱是动力，是灵药。而真相大白的那一刻，却会让人多出几倍的伤感，让人颤抖，哭泣。
母爱，无关乎金钱，地位，她是画家笔下的一抹淡绿，是歌者的一曲悠扬，是诗人的“慈母手中线”，更是所有儿女身后永远温暖的手。敬伟大的母亲！

童年的承诺 (2017)

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童年的承诺/La Promesse de l'Aube(2017)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/1996289/blog/8038483/
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