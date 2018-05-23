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爱情无药可医，唯有爱得更深

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2018-5-23 1:47:05

注：全文有剧透


在看到《阿德尔曼夫妇》这个名字和预告片时，我会认为这是一部普通的法国爱情电影，掺杂一些恋人之间的小打小闹，HE或者BE都无关重要的电影。但在欣赏完影片后，我再次意识到不可以貌取人的真理，《Mr & Mme Adelman》是我在2018年迄今为止看过最好的电影，一段精彩而传奇的爱情故事。引用梭罗在《瓦尔登湖》的一句名言，“爱情无药可医，唯有爱得更深。


《阿德尔曼夫妇》的导演是第一次拍摄电影的男主角，剧本是男主角和女主角共同撰写的，女主角更是第一次出演电影角色。因此在角色打磨和演绎上，两人无疑是花费了很多的精力，才能够演绎出他们心目中的最佳故事。这是一部波西米亚主义风格的电影，一段反复折磨、相互融合的自由爱情，影片设计像一本设计好悬念的小说，而在他们纠葛的一生却是充满波澜。


电影的开篇是一名伟大作家维克托的逝世，只留下了寡妇莎拉和女儿，作家和寡妇的一生就是故事的主旨。寡妇接受了年轻人的采访，他要为作家写一个传记故事，但取材是从寡妇角度来看作家的人生。因此这是一个倒述的故事，描述了45年的爱情历程。由于寡妇自嘲的一句，“他们都想知道，是不是我杀了维克托”，也暗示了电影会探索作家的死因。但随着故事展开，我就不再关注这个悬念，因为导演设置了一些有趣的情节。



电影可以分为三个部分。第一个部分是维克托和莎拉的热恋，这段故事是莎拉欲擒故纵的手段，也谈到了双方家庭问题，他们各自的家庭对彼此人格和一生都造成了巨大影响。第二个部分是婚姻的反复，维克托成为了一个知名作家，但他并非一个出色的父亲和丈夫，对妻子的猜疑和对孩子的控制欲，使得他和莎拉之间出现了一些问题。第三个部分是最终悬念和反转，莎拉制造了维克托的死亡，终结了他的阿尔兹海默症，而且维克托大半生的优秀作品都出自于莎拉之手。


《阿德尔曼夫妇》中的很多桥段和情节，在其他一些作品中出现过，毕竟文学和电影有着那么长的历史，很难再出现太多惊艳的创意和转折，但这部电影很好糅合了这些元素和桥段，将它们融合成一部完整的作品。《阿德尔曼夫妇》塑造了两个非常立体的角色，自由本性、耗尽一生帮助丈夫成名的莎拉，以及心怀自卑、在婚姻中追逐名利和耗尽激情的维克托。


维克托是一个很典型的渴望成功男子，他为了成名甚至选择将自己包装成犹太人，这使得他和讨厌犹太人出身的莎拉一开始就存在分歧。维克托的自卑情怀伴随着一生，使得他在自己的作品中宣泄到家庭和妻子的不满，而这也导致了母亲的死亡。维克托的自卑和猜疑，在他为莎拉雇请男优一幕展现得淋漓尽致，当男优抚摸妻子的肉体，他又怒不可遏地承认自己的错误。


这也有可能是部分人批评《阿德尔曼夫妇》充斥着女权主义的原因，毕竟维克托后面在莎拉容颜衰老后，又迷恋了年轻的学生。而他在晚期的阿尔兹海默症，又让人觉得他非常可怜，甚至认为这是他的报应。尤其他错将莎拉当成母亲，那段悔恨道歉轻松就击中了我的泪点。维克托并非没有才华，只是莎拉太过天才，才让他自始而终在婚姻中陷入低位。在和莎拉性交时，他以近乎施虐的方式进行性爱，这也是因为他缺乏母爱的缘故。



为什么说这不是一部女权主义电影呢，因为莎拉虽然人格坚持独立和自由，事实上她是一个渴望平凡生活的小女人。有一些闲钱可以享受生活，有丈夫和孩子的陪伴，周末一起看下肥皂剧。她为了维克托作出了很多忍让，包括卖了豪宅、换了发型、开始嗑药。莎拉做了各种为了挽回爱情的举动，但婚姻生活中的激情是建立在互相尊重的基础上，而维克托并没有真正尊重这段感情，这才是他们婚姻危机的关键。


当维克托多年后重新向莎拉请求原谅时，一句“他无法让你发笑”就让莎拉结束了第二段感情，义无反顾地重新回到维克托的人生。即使在知道维克托的心不在自己身上，她依然交给维克托最伟大的作品手稿。莎拉并不在乎自己的名声或者荣誉，她将自己的才华贡献给维克托，将自己的青春花费在照顾智障儿子和叛逆女儿。但维克托在对待两个孩子的感情上有很大的差异，加上猜疑妒忌和贪心厌旧，使得郎才女貌的故事落得一个凄惨下场。


莎拉选择结束维克托痛苦的余生，是对维克托和她自己的一种解脱，她不愿意看到这个曾经最爱的人，在自己面前不断暴露他的软弱和无能。当一个人老弱病残，当维克托已经无法记起自己，莎拉决定作出了最终的决定。而她的强势性格，也注定了她的这个极致选择，一切都是为了爱。爱情中总有秘密，维克托是莎拉作品的唯一读者，这就足够了。而她将这个秘密分享给我们，是因为再也无人知道他们之间的真正爱情故事。



维克托和莎拉互相算计和纠缠了一生，在垂暮之年他们才找回最初的心动，而他们之间的差异更多是来自各自家庭。维克托在原来的家庭中没有地位，莎拉却勇敢到为了爱情离家出走。当维克托和莎拉的智障儿子死亡时，一家人的反应各异也是非常不同，而莎拉的两个子女她也无法算得上是完美培养。这部电影对婚姻和家庭的探讨，悲伤的主调中充满韵味。


人的一辈子说长不长，但如果相互憎恨那就一定非常漫长，爱情有特殊的魔力，让人疯狂得摧毁自己，又能够在孤独中痛彻心扉，悬崖上那一句“Je t'aime”和“我也是”就足以让我感到胸口发闷。究竟是莎拉的心甘情愿毁掉了维克托身为男人的尊严，又或者是维克托的感情缺失导致了自己的歇斯底里，每个人应该都有自己的答案。


整体来说，《阿德尔曼夫妇》的剧本非常优秀，而演员们的表演更是额外加分，很难相信这是女主的第一次从影，和不入流男主的首次执导。如果你喜欢那种传统的欧洲爱情电影，这会是一部非常值得推荐的作品。如果要说电影有什么不足的话，那就是前两个部分有些拖沓，有些桥段我明白其中的作用性，但单独来看的话有些弱。女主Doria Tillier今年还有一部《Le jeu》，非常期待她的再次演出。

M. & Mme Adelman (2017)

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M. & Mme Adelman(2017)
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念及那段电影的时光。

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