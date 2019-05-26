本周在时光网看到一个消息，郭敬明和落落联手打造一部电影《如果声音不记得》，回到十年前读高中的时候，这是我最喜欢的小说类型，带着一些感伤和疼痛的青春，充满了叛逆和不公的味道。事实上，现在回想起自己有这种念头，皆因我的青春还是有一些无聊，家境导致自己没有谈恋爱的想法，依仗着有点小聪明将业余时间都放在了看书和写东西。从初一的第一学期，我就一边读着各种小说和漫画，然后悄悄地独自在作业本上写下了荒诞的故事，大学假期时整理了一下，大概写满了七八本的双行本。

这种将对平淡生活的不满，以及对未来憧憬记录下来的经历，让我对《电击女孩》这部泰国片有了先入为主的喜爱，这是一部青春校园电影。平凡无奇的女主角阿梅，暗恋着校草费姆；只会漫画涂鸦的男主角阿鹏，也爱上了校花阿敏。当两个校园loser相遇时，阿鹏决定帮阿梅追费姆，这种剧情通常的结局都是女主角选择了男闺蜜，发现默默在背后的人才是对你最好的。而导演则是引入了一个噱头，阿梅拥有一个超能力，当她的心跳超过120时就会放出电流。因此，这就是属于电击女孩阿梅的青春故事。电影的英文名“May Who”也是十分有趣，“哪个阿梅呢”，就是这个看起来貌不惊人然而能放电的皮卡丘少女！

通常看泰剧的时候，都觉得泰国的校园风太土了，而这部的轻喜剧则是没有这种感觉，一方面是几个主演的选角很好，另一方面是电影拍得很有日本校园动漫的气氛。每个人身边都有几个叫做“阿梅”的女生，因此，阿梅让人很容易就代入到电影里。电影开头提及的校园分级，在现实生活中确实也存在，总有最闪耀的明星学生。阿鹏去初中找啦啦队时，这个学霸班级的学子沉迷于应试教育，让我不由得产生共鸣。而阿鹏和阿梅的动手能力和副科出色表现，又让人不得不感叹，即使他们手工课、厨艺课和园艺课如此之强，却无人能够意识到他们的价值，在这个颜值和成绩当道的世界。

《电击女孩》的有趣之处是，这部电影是非常俗套的校园爱情故事，但又有一些意外的剧情发生。校草爱上女主角，校花拒绝男主角，这些都是意料之中的青春桥段。而阿梅在校花和男闺蜜二选一的心理变化，也是体现出了一些特色，毕竟两个男生都可以为她付出了那么多，她在对待费姆时的进退两难有种看迪士尼童话的感觉。阿鹏是一个校园里最默默无闻的小人物，他只会用漫画来倾诉自己，漫画里的世界是最幸好的梦想。阿鹏的心境变化也是电影里的一大看点，尤其是他最终决定向女主角表白时那句“我才不要认命”更是让我看得热血沸腾，如果十年前我有那种说出“我爱你”的勇气，就不至于单身至今……

因此，《电击女孩》在精心设计的剧情之下，成功赋予了俗套故事焕然一新的面貌，加入的电击超能力设定，也起到了应有的推动剧情作用。而校园欺凌、运动会的剧情，又能够让泰国校园生活和青春恋情故事之间取得良好的平衡，比如阿鹏在准备校运会的道具时，有些细节的填入让你觉得这是一个真实的校园故事。就我个人而言，我对三个十分抢眼的主演角色都很满意，阿梅对自己超能力的释怀、费姆的豁达和理解、阿鹏的善良本性以及敢于追捧本心，他终于不再是那个只敢在漫画里才大胆说话的害羞男生了，而女二号阿敏的角色就有些工具人了，有点强行让阿鹏放下初恋的剧情设定。

对比最近几年国内的校园电影，我觉得《电击女孩》真的是要高下立分，鲜明的角色性格塑造，细腻而不浮夸的故事处理，以及让人眼前一亮的校园生活。电击超能力只是一个噱头，却没有冲散角色之间的情感，电影虽然看起来很像是日本校园风格，但却没有脱离泰国的识别度。相反，国内很多校园电影的角色，都不会让你有太强的代入感，往往是设定得太像十年前台湾剧角色，又或者是那些一言不合就恨透世界的边缘人角色。事实上，青春里没有那么多偶像剧，清新纯美又有一些无奈，可能更符合我的人生。不知不觉，高考已经过去了十余年，而记忆总会美化一切，只要一丝纯真就能甜满心头。