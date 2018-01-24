澳洲medisum，肥胖人群的救星

都说江南风景好，美女如云，我也很幸运的出生在杭州这个风景如画的城市，我觉得我如果在唐朝肯定是个美女，但是在这个S形身材称霸的时代，我好像不太适合......其实，高中时代的自己长得也很好看，偶尔也会收到情书，但那个时候课业繁重，根本无暇顾及这些，等上了大学，没有了高考的压力，可谓是放肆的吃、喝、玩、乐，可是我没想到的是，我的体重竟然从当初的90斤变成了130多斤，从那时起，我都外号都变成了胖胖、胖子、圆圆.....





工作之后，我因为胖自卑过、被嘲讽过、哭过，在老妈的鼓励中，我走上了漫漫减肥路，然而，管不住嘴，迈不开腿的成为了我减肥的最大阻碍，坚持了一段时间就默默的放弃了，后来同事也给我推荐了一些减肥产品，最后没瘦反而把身体变差了，那个时候觉得人生真艰难，好像自己除了学习好点就一无是处了。









一次偶然的机会下，听发小说到了澳洲网红减肥产品medisum 减肥公式，它区别于市面上那种单一排油，单一饱腹，单一燃脂减肥产品，是澳洲第一款多功能、全方位的减肥瘦身产品，就抱着试一试的心态，购买了这个产品，其中包括天然排油丸、植物瘦身粉两款产品，两种剂型合理搭配，相辅相成，这就让我觉得还蛮科学的，冲剂颜色像鲜榨苹果汁，闻起来像西柚，喝起来像西米露，片剂可以直接服，也可以稍微咀嚼冲服，风味自然。而且它跟限制喝水导致体重下降不同，提倡多喝水。它的配方主要就是从减缓胃排空、长效饱腹减少饥饿、限制过量碳水化合物吸收、阻断脂肪吸收、结合脂肪并排出体外、增加脂肪消耗等各个方面施加影响，多管齐下，最终实现能量吸收和利用减少，脂肪消耗。









最值得一提的是其主要活性成分来自天然，极大的降低了副作用，无人工色素添加，无番泻叶、芦荟、决明子、鼠李等致肠道变黑的泻药，不是通过拉肚子减重，避免了腹泻对健康的危害，这就满足了我要瘦也要健康的安全需求。





持续服用了一个疗程之后，我竟然瘦了15斤，而且一直都没有反弹，为了让自己重回颜值巅峰，我又买了一个疗程的medisum 减肥公式，现在的自己已经很好的将体重控制在100斤左右，重新找回了自信与美丽，如果你也是像我一样的减肥困难户，那么就选澳洲原装进口产品medisum 减肥公式吧，希望我的切身经历能帮到你们。