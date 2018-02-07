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余生真的不长，回家过年吧

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2018-2-7 16:11:03



　　插图引用网络

　　在所有的命中注定中，和你们成为家人是我最大的幸运。

　　————石头

　　壹

　　努力工作是为了让家人有更好的生活？

　　努力的人也是对生活有追求的人，善于把生活装点的风风光光。

　　这样的人，上进心极强，从不甘于人下，视所有比自己成功的人为对手。

　　也是，人生从某种意义上说，的确是一场竞赛，谁活得光鲜体面，谁就是最终赢家。只是所有人都心照不宣，转而暗自发力。

　　让父母住上环境更好的房子，供小孩儿接受最好的教育，让自己活得比其他人体面，是多数人激励自己奋斗的理由。

　　理由合情合理，不容置疑。

　　但这里有个问题，究竟是为了让父母住上环境更好的房子，供小孩儿接受最好的教育，让你去努力奋斗，从而活得体面？还是为了让自己活得更体面，才希望父母住上环境更好的房子，供孩子接受最好的教育？

　　人的自私虚荣有时候有很强的欺骗性，只不过这种自私虚荣会以爱的形式体现出来。对于崇尚追求生活品质的人来说，尤为如此。

　　父母年过花甲，对于很多东西早已看透。能否住在富人小区，出入有子女的豪车接送，他们一点也不在意。他们在意的是，可以和家人一起，其乐融融，颐养天年。

　　孩子对什么是最好的，也不会有特别的理解。他们只会对自己感兴趣的东西投入心思。妄图用形式化的教育，替代家庭的引导关爱，让孩子成材是行不通的。

　　而你，却为了所谓的让家人生活的更好，忙于工作，极少陪在父母身边，更少关心过孩子。

　　多数人对物质的追求，定义为生活品质的提升。他们会告诉你，卡地亚的钻戒有多昂贵，做工有多精良。却不会告诉你，平时她基本不会戴上。因为如此大的钻石，会成为生活上的累赘。他们还会告诉你，GTR的百公里加速只要2.8 秒，最高时速达每小时315公里，却不会告诉你根本没有卵用，因为他从不会冒着生命危险去激烈驾驶。

　　这些所谓的生活品质，对生活本身并无实质益处，不过是文艺些的炫耀装逼。

　　而这些有意或无形的炫耀，却是实实在在的触及你的神经，无形中逼迫你去成为一个更好更优秀的自己。你也想要钻戒，也想开上GTR。

　　你所谓的追求，不过是给欲望戴上了面具。你所谓的让家人生活的更好，不过是为了让自己看上去更体面而已。

　　贰

　　为什么你的家人不能理解你？

　　人在忙于实现某种目标的过程中，很容易获得一种充实，这种充实的本质其实就是麻木。它让你思于如何实现目标，无暇顾及其他。

　　一些人能够轻易的和陌生人建立起愉快的友谊，却很难和至亲的家人保持亲密和谐的关系。

　　人会对有利益诉求的对象，保持最大的包容退让。因为我们会这样思考：他又不是我什么人，凭什么要帮助我，理解我，对我做出退让。

　　反之，在人的固有思维中，帮助你，理解你，对你让步，就成了家人应尽的义务。而现实却是恰恰相反，相比同事，朋友，甚至陌生人，家人永远是最喜欢泼你冷水的人。

　　人都喜欢听让心欢喜的话，潜意识更期盼自己的美好设想都能实现。对于在工作中听惯了别人恭维和鼓励的人来说，被家人泼冷水实在难以接受。

　　可家人为什么会泼你冷水？

　　当你一边享受着外人的恭维鼓励，却一边为工作如何进展烦恼的时候，那些恭维鼓励真的有意义吗？

　　因为工作进展不顺的原因，你是否对家人说过类似的话：“我很烦”，”别管我”，“你不懂”？

　　你从来不将自己遇到的问题告诉家人，却又希望家人理解你鼓励你。谁也不是谁肚子里的蛔虫，你不说别人又怎能理解？

　　客户需要沟通，工作需要沟通，面对家人更需要沟通。合理有效的沟通，是维持所以关系良性发展的唯一方式。

　　叁

　　家庭的公平是什么？

　　相信很多人都有同感，随着年龄的增加，家人之间的关系似乎会不可避免的出现裂缝。

　　而多数问题都出自一方认为父母偏袒了另外一方。越是有钱，兄弟姐妹多的家庭，矛盾越是激烈。多少名人的财产争夺案，闹热火朝天，路人皆知，赌王何鸿燊是，在这千千万万的普通家庭中，又何尝不是如此。

　　作为利益的输出方，父母永远无法做到所有子女心中的公平模样。

　　所谓的公平，其实并无公平可言。

　　站在自己的立场，每个人对公平的权衡都不一样。在一个家庭中，这种利益诉求会延伸至情感诉求。以往生活中的琐事争吵都会附着在利益争夺上猛烈爆发。

　　最终的结果往往是无私付出的父母，背上了不公平的锅。

　　家是由个体构建的连体，父母兄弟姐妹生活在一起就是一整体。当家人之间，为谁忍让了多少，谁付出了多少，闹到你死我活的境地，这个家其实已经彻底瓦解了。

　　家什么？是滋生温暖，相互扶持，充满爱的地方。也是唯一一个可以让你在任何时候，任何情况下，都能安心避风的港湾。当一个人面对家庭，处处计较得失的时候，他已经没把自己当成家里的一份子了。

　　一个家庭，恨或许会有缘由，但爱却是没有理由的，那基于至亲之人身上共同流淌的同样血脉。天生铸就，不可逆转。

　　肆

　　余生还有多长，你认真想过吗？

　　时间会在你以为还充裕的时候悄悄溜走。爱你的人会在你从没担心会失去的时候突然就失去了。

　　父母给了我们生命，教导我们懂事成材。

　　当我们为了升职加薪，没日没夜的加班工作，为了发展前途，远走异地他乡。是否想过，余生还有多少时间，可以陪在他们身旁？

　　还记得上一次陪父母去公园是什么时候吗？

　　还记得上一次和父母兄弟姐妹围坐在一起，谈论小时候的趣事停留在哪一天吗？

　　有人就《人一生中有多少时间和家人在一起》写过一篇文章，石头看过之后，感同身受。

　　但石头觉得，那是以和父母生活在一起而言，是不具有改变性的，意义并不大。

　　石头在这里想说的是因为各种原因，没有和父母生活在一起的人，比如常年在外工作的人，比如和父母分居的人，比如嫁到婆家的妻子。

　　石头的计算方式也简单粗暴，假设你28岁，父母在24岁的生了你，父母可以活到86岁。

　　既为86—28—24=34

　　34年一共12410 天。借鉴往年，你算算一年中有多少时间是和父母在一起？

　　其中不乏一年到头才回一次家的吧，更有甚者两三年才回一次家。

　　这绝非危言耸听，而是普遍存在的现象。

　　伍

　　你人生到目前为止最重要的事情。

　　父母健在，儿不远行。古人尚且懂得道理，我们又怎会不懂得。

　　可现实生活中，又有几人能践行？

　　仁义为先，忠孝为大，万事都有道理，偏偏生活生存从来就不讲理。

　　为生活所迫，为追随爱情，人很轻易的就能找到远离父母的理由。

　　但这所有的理由中，没有一个可以让你滞留异地，不回家过年。没有一个可以让你父母对你的思念越来越长，时间却变得越来越短。

　　回家去吧，哪怕大雪封掉800里高速，哪会在火车上挤破头颅，哪怕公司无人看护，哪怕丢掉重要的客户。

　　都回家过年去吧，别让父母对你的思念长过他们的生命线。

　　还在犹豫什么？

　　从这一秒钟起，回家过年，回到亲人身边，是你人生到目前为止，最为重要的事情。

　　

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