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你现在的位置：首页>>群组>>流行地带>>德御系告诉你绿松石“污”了怎么办

德御系告诉你绿松石“污”了怎么办

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2018-2-7 20:02:01

　　德御系一直觉得绿松石是一种很娇贵的玉石，而且很爱干净。经常有朋友前来咨询盘玩过程中不小心弄脏了自己的宝贝怎么办？

 

　　通过德御系观察发现，松石的脏污分为两种情况

 

　　1、松石本身密度低，表面孔隙大，极易受到汗渍、灰尘等各种污染源的侵害。

 

　　松石本身的瓷度不高，德御系说句不好听的话也就是比“泡松”稍强一点的货。

 

　　被一些喜欢捡漏的朋友入手了，初看起来表面瓷度反光，貌似高瓷。岂不知这只是被商家用抛光神器抛光后的效果，如果放那几天后就会打回原形了。这种情况是最麻烦的。德御系提醒大家，购买时要注意。

 

　　因为松石本身密度低，表面孔隙大，极易受到汗渍、灰尘等各种污染源的侵害。很可能你头天看起来还光鲜靓丽，第二天在一看乌漆麻黑惨不忍睹！当然这你也不能怨商家，一分钱一分货，你出的价只能拿到这样的货。德御系也会想到，这样的松石还让人怎么玩呀？

 

　　2、盘玩过程中无意染上脏污

 

　　高瓷松石，盘玩过程中无意染上脏污，这种情况也有，德御系认为都是纯粹是不小心造成的。高瓷松石不必担心，直接用抛光板重抛下就可以了。松石瓷度高脏污不容易渗透，只是把脏污部分抛光就可以了。

 

　　绿松石该如何去污？德御系告诉你4个小技巧，让绿松石焕然一新。

 

　　1、必备武器：用抛光板粗面（也就是带字母）对松石脏污面在次抛光，以脏污面全部清除为准。这是个细活，切记心浮气躁。

 

　　2、用干净棉布擦试掉刚抛光过程中产生的脏污粉未。

 

　　3、泡水；

 

　　经粗抛后的松石露出本来面目了，但是还没好哦，继续下一步，把擦试干净的松石泡入清水，以充足补水为宜（一般12小时左右）。

 

　　4、再次抛光

 

　　把泡水的松石取出后擦试干净，在次用抛光板反面（细面）进行精抛，以抛出光泽为宜，这时候的松石才算是彻底恢复原样。这时候就可重新盘玩了。

 

　　是不是很简单，德御系都是这么干的，虽说花点时间，但看起来会很舒服。

 

　　德御系总结：不管什么类型的宝石，德御系还是的告诉大家，尽量保持干净与完整。是交换，是变卖，都是一笔不菲的交易。

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