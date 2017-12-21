《相爱相亲》：李屏宾在哪里？

借着爱奇艺一个月会员的机会，我最近补了一些之前觉得有兴趣却没时间去电影院看或者没有免费资源的新片老片，包括本文要说的《相爱相亲》。虽然之前此片的高口碑也引起了不少人的质疑，争议堪比去年的《百鸟朝凤》，但本着不看全片不下定论的原则，最近我还是在网上看完了这部电影。结果不出意料地，收获只有两个字：失望。

失望的源头不是张艾嘉的享誉度，也不是几个实力派演员带来的观影期待，而是影片的题材和风格的要求和成片呈现效果的南辕北辙。要知道，像这种依靠源于生活的现实故事打动观众的影视作品，在创作和制作上可以不华丽，但绝不能有半点马虎，要不然会前功尽弃。我之前和几个学传媒的朋友筹备亲情主题的现实题材短片时，另外两位合伙人一个作为编剧，却不懂得该通过故事要怎么表达主题，在创作探讨上经常拿不定主意；另一个作为制片人，却根本不关心该怎么用什么条件把故事讲好拍好，还抱着学生作业马虎应付的心态，态度极其恶劣。眼看着以她们的觉悟也搞不了这片子了，我最终在剧组流产之前选择退出。我一个二十来岁的愣头青姑且能明白的道理，从业几十年的张艾嘉女士怎么可能居然会无视？说是因为初入大陆水土不服的话，这又不是她第一回在大陆环境拍摄出演影视作品了啊？！

先不说文本上的问题，我先问一句：李屏宾干嘛去了？全片除了几个空镜头之外，要构图没构图，要光影没光影，推拉摇移各种敷衍，更别提怎么用镜头语言叙述情节和表达情感了。我都在想这是李屏宾挂名，还是李屏宾“指导”不太成熟的摄影师拍摄的画面。我知道会有人会这么怼：“哦，你好厉害哦！你这么能说，有本事你也拍一个啊！”小样儿，当我第一回看李屏宾负责摄影的电影么？上一回我看李屏宾掌镜但摄影大失水准的电影，还是王力宏的导演处女作《恋爱通告》，但是这片子在置景上是下了功夫的，算不上精美严谨，至少也帮了摄影不少忙。可《相爱相亲》呢？从农村到城市，从小院子到演播室，各种参差杂乱，拜托写实不等于随便好吧？何况摄影就已经够随便了！更让我崩溃的是看了结尾的演职员表，排前的几个重要成员中清清楚楚地写着：“美术指导：文念中”……





不过，且不说是李屏宾和文念中坑了张艾嘉，还是张艾嘉坑了他俩，有一点确实必须由张艾嘉承担责任，那就是剧本的败絮其中。影片故事乍一看，由迁葬引发的三代人的情感纠葛，似乎很有戏。可情节一展开，就各种站不住脚了：明明岳慧英的母亲临终前前什么都没说清楚，为什么岳慧英非要为父亲迁坟（别跟我提闪回片段，那是给观众看的，角色看不到）？岳慧英的幻觉如果没有结尾那段对白，谁晓得这和主线、主题有什么联系？原配老太太非要上电视，连片中的阿达都摸不着头脑，我们又如何理解动机何在？和李屏宾的大师影像手笔一样荡然无存的，是全片几乎所有人的情感纠葛的有力立足点。

当然，估计又有人要说：“你没体验过你不懂。”好，说我无情可以，那片中这家人作为河南人，女儿管亲姥姥叫外婆，管原配老太太叫姥姥，父母和乡下人又管原配老太太叫阿祖，这都哪挨哪啊？这片子除了张艾嘉，还有另一个内地的署名编剧，难道她不会帮忙把关剧本中的生活细节吗？而且就算对地域习俗完全不熟悉，一些各地相通的行业现象的描绘总不能也马虎吧？就说那个节目主持人，就算再没良心，就算她在现场采访原配老太太时的无礼是不可避免无法挽回的，为什么节目组还让她在节目与老太太对话？既然坚持主持节目了，她为什么还要当着摄像机和电视机前无数观众的面为难老太太？这是现场直播哎！





能在一定程度上弥补情节说服力的不足的，除了视听语言，就是演员的表演了。《相爱相亲》好在有吴彦姝和田壮壮加盟，前者作为本应退休颐养天年的老演员，现在出演电影依旧保持着对演艺事业的高度敬重，一个眼神，一个姿态，就把角色对原配的依恋和对现实的惊慌失措表现得栩栩如生，最后通过那句“我不要你了”，很好地让观众和角色一起释然；后者以本职为导演，表演也不含糊，看似没有爆发力，实则不着痕迹润物无声，和陈道明在《唐山大地震》里用七情上面的表演诠释的父亲形象相比（好在明哥在《我的前半生》里没再那么演戏了），咱会觉得那种默默无闻却无意中能打动你的人才是咱们的爸爸的真实写照。至于其他的和剧情有必要联系的人物，要么角色设定失败（我真想问张艾嘉是不是对咱们内地年轻人有什么偏见），要么演员表演失败（村里人的饰演者都演的什么啊？）。最可气的张艾嘉本人，你自己演岳慧平这么一个土生土长的河南中年妇女，还操着一口台湾腔，客串的刘若英同样是台湾人，表演时的内地口音都比你走心好吧？

为什么我对这片子的挑剔不亚于一些喜剧片？因为泪点的要求比笑点必定要高得多。大家对甜与乐的认识可以各有千秋，但对苦与痛的理解不该有太大偏差，好比同样的一颗糖，如果你觉得甜我觉得不甜，我不理解为什么你喜欢或者你不能理解为什么我不喜欢，这还能归咎于个人问题；同样的一把刀扎在身上，你觉得痛而我觉得不痛，但我不可能不明白你为什么会痛。泪点也一样，我哭不了没关系，但至少我得明白它是要让人哭的。但从文本看，《相爱相亲》中人物大部分的戏剧冲突实在难以找到作为泪点的基本动机。这要不是吴彦姝和田壮壮的表演精湛，那两个角色本身也不足以让人产生共情。非要说影片绝对的泪点来源，那就是黄韵玲的配乐，和《被遗忘的时光》一样恰到好处，不但比影片的故事和表演还感人，甚至比张艾嘉还会讲故事。一部本应靠源于生活的现实故事感人的电影，煽情的任务却是由配乐完成的，这何尝不是张艾嘉的失败？

影片最后，田壮壮饰演的老尹开着新车带岳慧平兜风，电台放着崔健的《花房姑娘》。我知道这么安排情景既是为了体现老尹的情调，也是为了升华全片的情感。但纵观全片，私以为如果非要在这一段放崔健的歌，更好的选择莫过于《不是我不明白》。

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