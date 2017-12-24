2017宝莱坞十大片酬最高的演员 阿米尔·汗位列第一

在网上混迹多年，发现颇有些中国人看不起印度，其中一点就是觉得印度穷。讲真，近十年来印度的经济发展也是非常快的，是全球少数几个实现GDP快速增长的国家之一。

宝莱坞作为印度电影的代表，其产业越来越成熟，作品越来越多元化，规模越来越大，制作水平与成本投入也越来越高，相应的，演员们的片酬也是不断攀升。

近期，福布斯列出了2017年宝莱坞片酬最高的演员TOP10，大家看看，可不比中国演员少，还真别小看了印度啊！

注：1卢比约等于0.1元





接下来，简单分析一下这十位宝莱坞明星。





第一名：阿米尔·汗（6亿卢比）

中国观众最熟悉的印度演员米叔，位列第一。

不过现在米叔的票房号召力太大了，尤其是他在中国市场的影响力，目前没有印度明星可以与其比肩，所以米叔现在不拿片酬，纯拿票房分成。

《摔跤吧！爸爸》在印度市场和中国市场的巨大成功，让米叔获得了14亿卢比的收入！





《摔跤吧！爸爸》





第二名：萨尔曼·汗（6亿卢比）

因《小萝莉的猴神大叔》被大多中国观众熟知的萨尔曼·汗，片酬也高达6亿，同时他也可以获得一部分的票房分成，不过他的票房成绩不如阿米尔·汗优异以及稳定。





《小萝莉的猴神大叔》





第三名：赫里尼克·罗斯汉（5亿卢比）

《印度超人》系列的超人扮演者赫里尼克·罗斯汉以五亿卢比片酬位列第三，他的票房成绩远不如前两位，所以不能拿票房分成。

2016年，罗斯汉主演的史诗大片《死丘往事》，有幸获得好莱坞注资，可惜这个外表很印度的故事，内在太西化，套路又太陈旧，因此票房扑街，好在2017年他凭借《无所不能》扳回一城。





《死丘往事》





第四名：沙鲁克·汗（4亿到4.5亿卢比）

宝莱坞天王沙鲁克·汗被称作是印度电影的名片，近几年表现不如阿米尔·汗和萨尔曼·汗，但依旧人气超高，以4-4.5亿卢比的片酬位列第四。

不过目前沙王的作品基本都是自己开的电影公司出品，所以片酬对他来说也不是那么重要，真要算总的身价，沙王则高达6亿美元，远远超过米叔的1.5亿美元。





《当哈利遇到莎迦》





第五名：阿克谢·库尔马（4亿卢比）

宝莱坞当红明星阿克谢·库尔马片酬为4亿卢比，同时还能获得票房分成。

库尔玛是一个产量很高的演员，个人非常喜欢他的喜剧片，今年《厕所：一个爱的故事》更是令我立即路转粉。





《厕所：一个爱的故事》





第六名：阿贾耶·德乌干（2.5亿卢比）

其貌不扬的阿贾耶，影片质量一直很高。

2015年那部精彩的犯罪悬疑片《误杀瞒天记》，相信很多中国影迷都看过吧！他的片酬为2.5亿卢比，有少量票房分成。





《误杀瞒天记》





第七名：兰比·卡普尔（2.5亿卢比）

个人认为，兰比·卡普尔是可以接任三大汗的优秀演员及偶像级人物，目前片酬2.5亿卢比当然，他的成就暂时没法和三大汗比。

他的爷爷是《流浪者》中的拉兹扮演者，2014年他客串了米叔的《我的个神啊》（就是片尾被米叔带到地球的那个外星人）。





《我的个神啊》

长相出众的兰比，多数都是出演爱情文艺片、爱情喜剧片，期待他以后能有进一步的突破。





第八名：兰维尔·辛格（2亿卢比）

兰维尔·辛格这几年表现非常突出，一下蹿上来了，从莎剧改编作《弹雨里的爱情》到史诗大片《帝国双璧》，兰维尔基本已经奠定了他实力派偶像的地位，目前片酬达到2亿卢比。

比较可惜的是，万众期待的史诗巨作《帕德玛瓦蒂王后》由于内容引发的争议，何时上映遥遥无期。





《帝国双璧》





第九名：阿米特·巴强（2亿卢比）

影坛常青树老巴强，如今仍旧活跃在荧幕上，每年新作不断，片酬达到2亿卢比。

2016年女性主义电影《红粉惊魂》大热，他在片中扮演了睿智、正义的律师，成为其职业生涯的又一个亮点，年轻时靠拳头在电影中伸张正义的他，老而弥坚，优雅转身。





《红粉惊魂》





第十名：沙希德·卡普尔（1.5亿卢比）

这几年沙希德表现中规中矩。

《海德尔》虽然证明了他的演技实力，但没有获得商业上的成功，《迷幻旁遮普》中他扮演了一个沉迷毒品的说唱歌手，转型成功，但是依旧票房不好，帅气英俊但已近中年的他，急需一部票房大卖片，来奠定自己的地位。

沙希德目前片酬1.5亿卢比，挤进前十。





《迷幻旁遮普》





结语：

印度2017年片酬最高的演员阿米尔·汗，是这样评价2017年片酬最高的中国演员成龙：“我是成龙的铁杆粉丝，我崇拜他，但我不能拿自己和他比，他可以说是动作电影的教父。”

作为一个喜欢印度电影的中国人，我为中国有成龙这样的巨星感到自豪，也被米叔优秀的品格折服。









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