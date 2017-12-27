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《妖猫传》：大唐盛世 如谁所愿

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2017-12-27 10:34:41

我一直认为，12年前的内地东方奇幻开创之作《无极》在网络上压倒性差评，给陈凯歌导演心理埋下深深的阴影。

 

它也被不少人认为是陈凯歌导演生涯中的一个重要分水岭。

 

这么多年过去了，陈凯歌就像《英雄本色》的小马哥：“我等了12年，就是要等一个机会。”

 

不同的是，对心高气傲的陈导来说，他即要证明比别人强，也要证明失去的东西一定要夺回来。

 

 

2012年，他执导的电影《搜索》聚焦“网络暴力”，便像是对当年“馒头血案”的一次控诉。

 

三年后的2015年，《道士下山》重拾东方奇幻这面大旗，可惜毁誉参半，尤其是后半部分，“猿击术”拍成了“猿基术”，把不少观众雷得外焦里嫩。

 

但这并没有阻止陈导继续探索东方奇幻之路，两年后，他携《妖猫传》卷土重来。

 

不同于前者讲述的是民国故事，这部则回到了一千多年前的大唐。

 

 

说起大唐，多数人想到的是，唐朝是中国历史上最为辉煌的王朝之一。

 

这其中，“开元盛世”更是唐朝辉煌中的辉煌。

 

《妖猫传》的故事也围绕这个时期展开。

 

这次，陈凯歌并没有习惯性的摆大道理，而是踏踏实实去讲好一个故事。

 

在影片前半部分，采用了悬疑片的惯用手法：设置悬念——找寻线索——逐一解谜——案外有案。

 

 

白乐天与空海组成的CP就像福尔摩斯与华生，带领观众从“妖猫奇案”一步步剥茧抽丝，最终揭开了30年前“贵妃之死”的谜底。

 

至此，影片的重点也由“案”转成了“宴”，即那场轰动一时的极乐之宴。

 

极乐之宴再次展现了张艺谋、陈凯歌等第五代导演对奢华大场面的着迷。

 

镜头所展现的美术场景简直达到登峰造极的地步，每一帧画面甚至都可以做成壁纸。

 

服装、道具、化妆，同样可圈可点。

 

 

最重要的是，极乐之宴展现出唐玄宗李隆基时期，大唐的经济繁华、开放包容以及强大自信都达到了当时的顶峰。

 

在这场宴会上，既有唐玄宗杨贵妃这样的绝对主角，也有李白这样的大诗人、来自日本的遣唐使阿部仲麻吕、江湖术士白鹤少年以及成千上万的唐朝普通百姓，甚至还有盛传谋反的安禄山。

 

 

身为古代四大美人之一的杨贵妃，无疑是焦点中焦点。

 

就连曾写出“安能摧眉折腰事权贵”的诗人李白，都被杨贵妃的美貌倾倒，写下“云想衣裳花想容”的华丽诗句。

 

此时的杨贵妃已不仅仅是一位妃子，她既是美的化身，更是大唐盛世的标志，迷倒了包括皇帝在内的天下男子。

 

 

然而，美丽的东西永远是易碎的。

 

极乐之宴十天后，安禄山起兵造反，剑指长安。李隆基率领群臣仓促逃离长安城。盛世大唐从此由盛转衰。

 

都说男人改变世界，女人改变男人的世界观。事实却是，当男人改变不了世界的时候，女人往往就成了替罪羊。

 

商纣王身边的妲己如此，吕布身边的貂蝉如此，就连引发特洛伊战争的海伦同样如此。

 

 

在马嵬驿，禁军兵变，唐玄宗同样需要作出一个艰难的决定。

 

江山和美人，到底选哪个？

 

上一个选美人的项羽，自刎于乌江。似乎已给出了答案。

 

一直被唐玄宗念叨要“白头偕老”的杨贵妃。还是死了。

 

最后时刻，心知肚明的她配合着唐玄宗的“假死表演”，骗了在场的所有人。

 

至于是勒死还是活埋，已经不重要了。

 

因为在唐玄宗眼里，保住性命，平息兵变，消灭叛军才是当前最重要的事。

 

论幻术，这个世界上皇帝称第二，果然没人敢称第一。

 

 

影片最后，归根结底讲得还是“放下”。

 

白乐天不再纠结于是否活在李白的阴影下，《长恨歌》也一字未改；

 

空海不再苦寻“无上密”；

 

白龙也放弃了复仇的执念。

 

这是到底是“自欺欺人”还是“盛世如你所愿”。

 

你说呢？

7.2 

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