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《美国刺客》：看这电影我睡了两觉

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2017-12-27 12:30:25

导演: 迈克尔·科斯塔
主演: 迪伦·欧布莱恩 / 迈克尔·基顿 / 泰勒·克奇

好久没有看到这么一部要啥没啥，就是为了打而打的动作片了。本片从始至终目的明确，就是为了没事儿找事儿的追跑打闹，实在没有矛盾了就制造矛盾也要打两下显得热闹。已经是2017年末，这样的电影居然还能拍出来，真实令人惊讶。
本片一切的剧情都能被观众一眼看穿，目的显而易见的就好像白纸黑色告诉观众我下一步要干嘛了一样，居然这样导演还是能洋洋洒洒的拍了近两个小时，可见“曲折”的剧情是多么的一波三折，可这生硬的做作的情节实在太过于老套了，看这片子看出了怀旧的感觉，好人坏人分成两拨从头打到尾，为了就是要炸美国海军。原因不重要，反正影片中也铺垫了人物的发展，信不信那就不是导演的事儿了。
作为观众，这样一部“三无”电影显然令人失望，看主角的颜值实在不想让人相信这个人配有什么光环，而且越看越有点儿像《谍影重重》的路数也不太能令人信服，放在波恩身上的凌厉和本片这个人物身上完全是两码事儿，当观众想起来波恩的时候，就越来越喜欢波恩，同时也越来越厌恶这部影片。人物塑造上更没有可说的，就是加持了主角光环后的拯救世界，反正就是死不了，即便是核弹也炸不死，你能怎么样！？
本片唯一的好处就是足够的催眠，有失眠困扰的观众可以尝试一下，反正我昨晚看着看着一觉睡到天亮，今天中午接着看又眯了一觉。

5.9 

美国刺客 (2017)

影评(3)

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美国刺客/American Assassin(2017)
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